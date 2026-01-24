IPC 시스템즈, 대만 기반 Vsense와 협력해 차세대 FPGA 트레이딩 인프라 글로벌 공급

대만 타이베이시, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 보안성과 규제 준수 통신 및 멀티클라우드 연결 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 IPC 시스템즈 (IPC Systems, 이하 IPC)는 대만에 본사를 둔 FPGA 기반 트레이딩 솔루션 혁신 기업 브이센스 핀테크(Vsense FinTech, Inc., 이하 Vsense)의 글로벌 독점 유통사로 선정됐다고 밝혔다.

이번 계약에 따라 IPC는 Vsense의 고성능 FPGA 기반 초저지연(low latency) 트레이딩 솔루션을 전 세계에 독점적으로 유통하고, 화이트라벨 방식으로 재판매하는 역할을 맡게 된다. 이를 통해 IPC는 소프트웨어 오버헤드를 우회하는 하드웨어 솔루션을 단독으로 공급할 수 있는 권한을 확보했으며, 이는 초고속 처리와 극한의 성능이 요구되는 고빈도매매(HFT) 환경에서 핵심적인 경쟁력을 제공할 것으로 기대된다.

IPC의 글로벌 데이터 세일즈 총괄인 폴 자텍(Paul Zatek)은 “이번 계약은 트레이딩 인프라 분야의 선도 기업으로서 IPC의 역할을 더욱 강화하는 계기”라며 “이번 파트너십을 통해 IPC는 Vsense의 첨단 FPGA 솔루션을 자사의 글로벌 솔루션 포트폴리오에 결합하게 됐다”고 말했다. 그는 이어 “이는 자본시장 고객에게 혁신적이고 초저지연 솔루션을 제공하겠다는 IPC의 확고한 의지를 보여주는 사례”라고 강조했다.

이번 협력은 결정적 지연 시간(deterministic latency), 거래소 인증 인프라, 하드웨어 기반 리스크 제어에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있는 아시아태평양 지역에서 IPC의 경쟁력을 크게 강화할 것으로 평가된다. Vsense의 FPGA 기술과 아시아 주요 거래소와의 깊은 연동 역량, 그리고 IPC의 지역 기반과 글로벌 서비스 역량이 결합되면서, IPC는 역내의 바이사이드, 셀사이드, 자기자본 운용 트레이딩 기업들을 대상으로 차세대 트레이딩 인프라를 제공할 수 있는 독보적인 입지를 갖추게 된다. 이번 파트너십의 주요 내용은 다음과 같다:

독점 유통 권한: IPC는 전 세계 금융기관, 트레이딩 회사, 거래소 및 자본시장 참여자를 대상으로 Vsense의 FPGA 제품 포트폴리오를 마케팅, 재판매, 유통할 수 있는 글로벌 독점 라이선스를 확보했다.

IPC는 전 세계 금융기관, 트레이딩 회사, 거래소 및 자본시장 참여자를 대상으로 Vsense의 FPGA 제품 포트폴리오를 마케팅, 재판매, 유통할 수 있는 글로벌 독점 라이선스를 확보했다. 제품 포트폴리오: IPC는 Vsense의 핵심 솔루션을 다음 세 가지 축으로 자사 서비스에 통합할 예정이다: Vlite: 글로벌 거래소의 시장 데이터를 FPGA 가속 기반 초저지연으로 제공하는 정규화 시장 데이터 솔루션 Vpass: 셀사이드 브로커를 위한 사전 거래 검증 기능을 갖춘 FPGA 기반 리스크 체크 솔루션 Vpal: 바이사이드 고객을 대상으로 초저지연 주문 전송 및 모니터링을 제공하는 멀티 거래소 주문 게이트웨이 솔루션

IPC는 Vsense의 핵심 솔루션을 다음 세 가지 축으로 자사 서비스에 통합할 예정이다: 서비스 수준: 모든 솔루션은 엄격한 서비스 수준 협약(SLA)을 기반으로 지원된다.

이번 협력은 IPC의 고객 네트워크와 Vsense의 최첨단 FPGA 솔루션을 결합함으로써 IPC의 글로벌 트레이딩 생태계를 한층 확장하는 전략적 전환점이 될 것으로 기대된다. 양사는 차세대 리스크 관리, 데이터 정규화, 트레이딩 연결성을 공동으로 제공하며, 이를 통해 고객에게 초고속 처리 성능, 안정성, 그리고 규제 준수 역량을 동시에 제공할 계획이다.

Vsense의 공동창업자 겸 최고운영책임자(COO)인 웰스 차오(Wels Tsao)는 “IPC와의 파트너십은 당사의 핵심 기술을 전 세계 금융기관에 확산시키고 글로벌 확장을 가속화할 수 있는 중요한 계기”라며 “양사는 탁월한 성능과 높은 복원력을 갖춘 트레이딩 인프라를 통해 시장의 판도를 새롭게 정의해 나갈 것”이라고 말했다.

IPC Systems 소개

IPC 시스템즈(IPC Systems)는 50년 이상 글로벌 금융시장을 뒷받침해 온 전문 기술 및 서비스 선도 기업으로, 트레이딩 및 마켓 데이터 연결성과 통신 기술 혁신의 최전선에서 업계 표준을 제시해 왔다. 탁월한 서비스, 혁신, 전문성을 기반으로 금융시장 인프라 분야에서 확고한 입지를 구축하고 있다.

IPC는 고객 중심(Customer-first) 철학을 바탕으로, 모든 자산군을 아우르는 폭넓고 다양한 금융 생태계를 구축해 전 세계 어디서든 시장 참여자 간 원활한 소통, 협업, 규제 준수를 지원한다.

주요 글로벌 서비스로는 트레이딩 커뮤니케이션, 전자 트레이딩, 데이터 및 분석, 서비스형 인프라(IaaS) 솔루션이 포함된다. IPC는 빠르게 변화하는 시장 환경을 선제적으로 예측하고 이에 부합하는 전략을 유지함으로써, 현재와 미래에 걸쳐 고객이 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원하고 있다.

자세한 내용은 www.ipc.com에서 확인하거나, 인사이트 페이지 (Insights page)및 링크드인(LinkedIn)을 통해 확인할 수 있다.

Vsense 소개

브이센스 핀테크(Vsense FinTech Inc.)는 FPGA 가속 기반 트레이딩 인프라를 전문으로 하는 기업으로, 시장 데이터 정규화, 사전 거래 리스크 관리, 주문 집행을 위한 최첨단 초저지연 솔루션을 제공하고 있다.

2021년 설립된 Vsense는 대만에 본사를 둔 핀테크 선도 기업으로, CME, CBOE, JPX, HKEX, TWSE, TAIFEX, SGX 등 주요 글로벌 거래소로부터 인증을 받은 신뢰받는 파트너다. 최첨단 하드웨어와 소프트웨어 애플리케이션을 통해, 모든 금융시장 참여자의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 지속적으로 제공하고 있다.

자세한 내용은 https://vsensefintech.com 에서 확인할 수 있다.

