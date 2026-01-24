IPC bekerjasama dengan Vsense yang Berpangkalan di Taiwan untuk Menyediakan Infrastruktur Dagangan FPGA Generasi Baharu bagi Pasaran Global

TAIPEI CITY, Taiwan, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IPC Systems (“IPC”), penyedia global terkemuka bagi penyelesaian komunikasi yang selamat dan mematuhi piawaian serta penyambungan berbilang awan, mengumumkan peranannya sebagai pengedar eksklusif global untuk Vsense FinTech, Inc. (“Vsense”), sebuah syarikat inovatif berpangkalan di Taiwan dalam penyelesaian dagangan berkuasa FPGA.

Sebagai sebahagian daripada perjanjian ini, IPC akan bertindak sebagai pengedar eksklusif global dan penjual semula label putih bagi penyelesaian dagangan berprestasi tinggi berasaskan FPGA dengan kependaman rendah milik Vsense. IPC kini mempunyai hak eksklusif untuk mengedarkan penyelesaian perkakasan ini bagi mengatasi beban perisian, sekali gus membuka laluan kepada kelajuan dan prestasi ekstrem yang kritikal untuk dagangan frekuensi tinggi.

“Perjanjian ini mengukuhkan peranan IPC sebagai penyedia terkemuka infrastruktur dagangan,” kata Paul Zatek, Ketua Global Jualan Data di IPC. “Kerjasama kami membolehkan IPC mengintegrasikan penyelesaian FPGA canggih milik Vsense ke dalam portfolio penyelesaian global kami. Ini mencerminkan komitmen IPC kami dalam menyampaikan inovasi dan penyelesaian kependaman rendah kepada pasaran modal.”

Kerjasama ini memperkukuh secara signifikan kedudukan daya saing IPC di Asia-Pasifik, di mana permintaan terhadap kependaman deterministik, infrastruktur yang diperakui bursa dan kawalan risiko berasaskan perkakasan terus meningkat. Dengan menggabungkan teknologi FPGA milik Vsense serta integrasi mendalam dengan bursa Asia bersama kehadiran serantau serta keupayaan perkhidmatan global IPC, syarikat ini berada pada kedudukan unik. IPC berada pada kedudukan unik untuk menyokong firma dagangan buy-side (pihak pembeli), sell-side (pihak penjual) dan proprietari di seluruh rantau ini dengan infrastruktur dagangan generasi baharu. Sorotan tambahan daripada kerjasama ini termasuk:

Hak Pengedaran Eksklusif: IPC memperoleh lesen eksklusif di seluruh dunia untuk memasarkan, menjual semula dan mengedarkan portfolio produk FPGA milik Vsense kepada institusi kewangan, firma dagangan, bursa serta peserta pasaran modal.

IPC memperoleh lesen eksklusif di seluruh dunia untuk memasarkan, menjual semula dan mengedarkan portfolio produk FPGA milik Vsense kepada institusi kewangan, firma dagangan, bursa serta peserta pasaran modal. Portfolio Produk: IPC akan mengintegrasikan penyelesaian utama Vsense ke dalam penawarannya melalui tiga pendekatan: Vlite: Penyelesaian Penormalan Data Pasaran yang menyampaikan data pasaran berasaskan FPGA dengan kependaman rendah dari bursa global Vpass: Penyelesaian Semakan Risiko Berasaskan FPGA dengan pengesahan pra-dagangan untuk broker sell-side (pihak penjual) Vpal: Penyelesaian Order Gateway Berbilang Bursa yang membolehkan penempatan dan pemantauan pesanan dengan kependaman ultra‑rendah untuk pelanggan buy‑side (pihak pembeli)

IPC akan mengintegrasikan penyelesaian utama Vsense ke dalam penawarannya melalui tiga pendekatan: Tahap Perkhidmatan: Penyelesaian ini disokong oleh Perjanjian Tahap Perkhidmatan (SLA) yang ketat

Kesan strategik daripada kerjasama ini akan memperluas ekosistem dagangan global IPC dengan menggabungkan rangkaian pelanggan miliknya bersama penyelesaian FPGA berteknologi tinggi daripada Vsense. Kedua‑dua syarikat akan bersama‑sama menyediakan pengurusan risiko generasi baharu, penormalan data dan keterhubungan dagangan—memberi pelanggan kelebihan dari segi kelajuan, kebolehpercayaan serta pematuhan peraturan.

“Kerjasama dengan IPC membolehkan kami berkembang secara global dan membawa teknologi kritikal kami kepada institusi kewangan di seluruh dunia,” kata Wels Tsao, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Operasi Vsense. “Bersama‑sama, kami sedang membentuk semula infrastruktur dagangan dengan prestasi dan daya tahan yang tiada tandingannya.”

Perihal IPC Systems

Sebagai peneraju teknologi dan perkhidmatan khusus yang telah menggerakkan pasaran kewangan global selama lebih 50 tahun, IPC Systems berada di barisan hadapan inovasi dalam keterhubungan dagangan serta teknologi komunikasi dan data pasaran, sekali gus menetapkan piawaian bagi perkhidmatan, inovasi dan kepakaran yang unggul.

Pendekatan IPC yang mengutamakan pelanggan diperkukuh oleh ekosistem kewangan yang luas dan pelbagai, merangkumi semua kelas aset serta menghubungkan peserta pasaran di seluruh dunia bagi meningkatkan komunikasi, kerjasama dan pematuhan.

Perkhidmatan global merangkumi komunikasi dagangan, dagangan elektronik, data dan analitik serta penyelesaian infrastruktur‑sebagai‑perkhidmatan. IPC berada pada kedudukan terbaik untuk menjangkakan perubahan dan kekal selaras dengan pasaran yang sedang berubah dengan pantas, serta memperkasa pelanggan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kini dan pada masa hadapan.

Untuk maklumat lanjut, layari www.ipc.com, terokai halaman Insights dan ikuti kami di LinkedIn.

Perihal Vsense

Vsense FinTech Inc. mengkhusus dalam infrastruktur dagangan berasaskan FPGA, menawarkan penyelesaian berteknologi tercanggih dengan kependaman ultra‑rendah untuk penormalan data pasaran, pengurusan risiko pra‑dagangan dan pelaksanaan pesanan.

Ditubuhkan pada tahun 2021, Vsense ialah peneraju fintech berpangkalan di Taiwan serta rakan strategik yang dipercayai oleh Bursa, dengan pengiktirafan daripada CME, CBOE, JPX, HKEX, TWSE, TAIFEX dan SGX. Dengan menyampaikan perkakasan dan aplikasi perisian tercanggih, Vsense terus menyediakan penyelesaian tersuai yang dirangka khusus bagi memenuhi keperluan semua peserta dalam industri kewangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari https://vsensefintech.com

