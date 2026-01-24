IPC 携手台湾 Vsense 为全球市场提供新一代 FPGA 交易基础设施

台湾台北, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的安全合规通信与多云连接解决方案提供商 IPC Systems (简称“IPC”) 宣布，将成为台湾 FPGA 交易解决方案创新企业 Vsense FinTech Inc. (简称“Vsense”) 的独家全球分销商。

作为交易的一部分，IPC 将作为 Vsense 高性能、基于 FPGA 的低延迟交易解决方案的独家全球分销商及白标转售商。 IPC 现拥有该硬件解决方案的独家分销权，可绕过软件层开销，为高频交易所需的极致速度与性能铺平道路。

IPC 全球数据销售负责人 Paul Zatek 表示：“此项协议巩固了 IPC 作为领先交易基础设施提供商的地位。 通过此次合作，IPC 得以将 Vsense 先进的 FPGA 解决方案纳入我们的全球解决方案组合。 这彰显了我们为资本市场提供创新与低延迟解决方案的承诺。”

此项合作显著增强了 IPC 在亚太地区的竞争力。该地区对确定性延迟、交易所认证基础设施以及基于硬件的风险控制的需求持续增长。 通过融合 Vsense 的 FPGA 技术、深厚的亚洲交易所整合能力以及 IPC 的区域布局与全球服务能力，IPC 得以独树一帜地为区域内买方、卖方及自营交易公司提供新一代交易基础设施。 此次合作的其他亮点包括：

独家分销权： IPC 获得了在全球范围内向金融机构、交易公司、交易所及资本市场参与者营销、转售及分销 Vsense FPGA 产品组合的独家授权。

IPC 获得了在全球范围内向金融机构、交易公司、交易所及资本市场参与者营销、转售及分销 Vsense FPGA 产品组合的独家授权。 产品组合： IPC 将从三个方面把 Vsense 的旗舰解决方案整合至自身产品体系中： Vlite： 标准化市场数据解决方案，提供基于 FPGA 加速的全球交易所低延迟市场数据 Vpass： 基于 FPGA 的风险检查解决方案，为卖方经纪商提供交易前验证 Vpal： 多交易所订单网关解决方案，为买方客户提供超低延迟订单提交与监控功能

IPC 将从三个方面把 Vsense 的旗舰解决方案整合至自身产品体系中： 服务水平：所有解决方案均获得严格的服务水平协议 (SLA) 支持

此次合作具有战略意义，它将通过整合 IPC 的客户网络与 Vsense 的尖端 FPGA 解决方案，进一步扩展 IPC 的全球交易生态系统。 两家公司将携手提供新一代风险管理、数据标准化及交易连接解决方案，以速度、可靠性和监管合规性赋能客户。

Vsense 联合创始人兼首席运营官 Wels Tsao 表示：“与 IPC 的合作使我们能够实现全球业务扩展，并将我们的任务关键型技术带给全球金融机构。 我们正携手以无与伦比的性能和韧性重塑交易基础设施。”

关于 IPC Systems

IPC Systems 作为赋能全球金融市场超过 50 年的专业技术与服务领导者，始终处于交易与市场数据连接及通信技术创新的前沿，并以其卓越的服务、创新和专业知识树立了行业标准。

IPC 秉持客户至上的理念，依托广泛而多元的金融生态系统，覆盖所有资产类别，连接全球各地的市场参与者，助力提升沟通协作与合规能力。

其全球服务涵盖交易通信、电子交易、数据与分析以及基础设施即服务解决方案。 IPC 凭借其独特优势，能够预见变化，紧跟快速转型的市场步伐，并赋能客户适应当下及未来的变革。

如需了解更多信息，请访问 www.ipc.com，浏览我们的“洞察”页面，并在 LinkedIn 上关注我们。

关于 Vsense

Vsense FinTech Inc. 专注于 FPGA 加速的交易基础设施，为市场数据标准化、交易前风险管理和订单执行提供尖端的超低延迟解决方案。

公司成立于 2021 年，是总部位于台湾的金融科技领军企业，也是各大交易所的可信赖合作伙伴，已获得 CME、CBOE、JPX、HKEX、TWSE、TAIFEX 和 SGX 认证。 通过提供前沿的硬件和软件应用，Vsense 持续为各类金融市场参与者量身定制解决方案。

如需了解更多信息，请访问 https://vsensefintech.com

