IPC 與台灣 Vsense 合作，為全球市場提供新一代現場可程式化邏輯閘陣列交易基礎架構

台灣台北市, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球安全合規通訊與多雲端連線解決方案界引領在前的 IPC Systems（「IPC」）正式宣佈，獲委任為台灣現場可程式化邏輯閘陣列 (FPGA) 交易解決方案創新先驅 Vsense FinTech, Inc.（「Vsense」）的獨家全球經銷夥伴。

是次合作協議中，IPC 將負起 Vsense 高性能 FPGA 低延遲交易解決方案的全球獨家經銷及白標轉售重任。 IPC 現已取得分銷此硬件解決方案的獨家權利，藉以消除軟件開銷，為高頻交易所需的極速表現與非凡效能開闢道路。

IPC 全球數據銷售主管 Paul Zatek 表示：「此協議進一步確立 IPC 於交易基礎架構方面的領導地位。 透過是次合作，IPC 得以將 Vsense 先進的 FPGA 解決方案整合至我們的全球解決方案組合， 彰顯我們為資本市場獻上創新及低延遲解決方案的堅定承諾。」

亞太區市場對確定性延遲、交易所認證架構，以及硬件風險控制的需求正不斷攀升，是次合作正好大幅提升 IPC 在區內的競爭優勢。 經匯聚 Vsense 的 FPGA 技術與深厚的亞洲交易所整合經驗，以及 IPC 的區域佈局和全球服務實力，IPC 佔據獨特定位，能為區內的買賣雙方及自營交易商提供新一代交易基礎架構支援。 是次合作夥伴關係的其他亮點包括：

獨家分銷權： IPC 獲授予全球獨家授權，可向金融機構、交易商、交易所及資本市場參與者營銷、轉售和分銷 Vsense 的 FPGA 產品組合。

IPC 獲授予全球獨家授權，可向金融機構、交易商、交易所及資本市場參與者營銷、轉售和分銷 Vsense 的 FPGA 產品組合。 產品組合： IPC 將從三個層面把 Vsense 的旗艦解決方案整合至其產品線： Vlite： 標準化市場數據解決方案，透過 FPGA 加速，從全球交易所傳遞低延遲市場數據 Vpass： 以 FPGA 技術打造的風險檢查解決方案，讓賣方經紀商於交易前嚴謹驗證 Vpal： 多交易所訂單閘道解決方案，專為買方客戶提供超低延遲的下單與監控服務

IPC 將從三個層面把 Vsense 的旗艦解決方案整合至其產品線： 服務保證：各項解決方案均受嚴格的服務等級協議 (SLA) 保障

是次合作的策略意義深遠，IPC 結合其龐大客戶網絡與 Vsense 的尖端 FPGA 解決方案，將有力拓展其全球交易生態系統。 兩方聯手，將共創新一代的風險管理、數據標準化及交易連線服務，從而為客戶帶來極速、可靠與合規兼備的交易體驗。

Vsense 共同創辦人兼營運總監 Wels Tsao 表示：「與 IPC 攜手合作，使我們具備全球擴張的實力，能將攸關業務成敗的關鍵技術帶給全球金融機構。 我們正共同以無可匹敵的卓越性能及穩健能力，重塑交易基礎架構。」

關於 IPC Systems

IPC Systems 在專業技術與服務方面領先在前，推動全球金融市場已逾 50 年，始終佔據交易與市場數據連線及通訊技術的創新前沿，為卓越服務、積極創新及精湛專業樹立典範。

IPC 秉持以客為先的理念，背後以豐富多元的龐大金融生態系統作為後盾。該系統橫跨所有資產類別，串聯全球市場參與者，從而提升溝通、協作及合規效率。

公司的全球服務包括交易通訊、電子交易、數據與分析以及基礎架構即服務解決方案。 IPC 處於優勢地位，既能預見變革、與瞬息萬變的市場同步，更能協助客戶從容應對當下與未來的種種挑戰。

如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.ipc.com，探索 Insights 頁面，並在 LinkedIn 關注我們。

關於 Vsense

Vsense FinTech Inc. 專攻 FPGA 加速交易基礎架構發展，致力為市場數據標準化、交易前風險管理及訂單執行等環節，提供先進的超低延遲解決方案。

Vsense 於 2021 年創立，作為植根台灣的金融科技先驅，已獲得 CME、CBOE、JPX、HKEX、TWSE、TAIFEX 及 SGX 多間交易所的認證，成為其所信賴的合作夥伴。 Vsense 提供一流的硬件與軟件應用，一直堅持為所有金融市場參與者，度身打造符合所需的專屬解決方案。

如欲了解詳情，請瀏覽 https://vsensefintech.com

傳媒聯絡人

Capital V

Mikayla Ellis

mikayla@capvstrategies.com