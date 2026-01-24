TYSON 2.0 anuncia una expansión minorista estratégica en Europa; Mike Tyson respaldará el movimiento de la asociación del cannabis de Marbella

MARBELLA, España, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TYSON 2.0, la marca prémium de cannabis creada por el legendario boxeador, emprendedor e icono mundial Mike Tyson, hoy ha anunciado una importante expansión en el mercado minorista europeo. La marca ha lanzado de forma oficial su primer club social en Marbella, ha abierto un segundo coffeeshop TYSON 2.0 en Ámsterdam y se está preparando para su inminente llegada a Barcelona. En conjunto, estos lanzamientos representan el compromiso constante de la marca con la creación de destinos de cannabis impulsados por la comunidad y adaptados a la cultura en toda Europa.

Un nuevo capítulo en Marbella

En un movimiento histórico para la región, Mike Tyson ha aceptado una invitación para respaldar de forma oficial el movimiento en auge de la asociación del cannabis de Marbella. En consonancia con la asamblea general de Asociación Reina, la asociación ha decidido nombrar a su principal club social en honor al campeón de boxeo, lo que muestra un compromiso compartido con los valores personales de Tyson de bienestar y defensa de los derechos. Situado en la Av. Severo Ochoa, 39, el nuevo club social es un local de 150 m² de dos plantas meticulosamente diseñado que se encuentra cerca de la icónica Plaza de España. El interior se caracteriza por los siguientes elementos:

Estética característica: la paleta de colores rojo y negro de la marca.

la paleta de colores rojo y negro de la marca. Diseño industrial chic: ladrillo visto, paredes de cemento de estilo loft y mobiliario elegante y de alta gama.

ladrillo visto, paredes de cemento de estilo loft y mobiliario elegante y de alta gama. Centrado en la comunidad: incluye una zona de descanso exclusiva para que los aficionados al cannabis puedan conocerse, compartir ideas y acceder a la última información del sector y a asesoramiento médico.





«Estoy ilusionado por la energía y los vínculos que creará este club social», comenta Mike Tyson, cofundador y director ejecutivo de TYSON 2.0. «Las comunidades del cannabis necesitan espacios en los que poder reunirse, intercambiar ideas y crear algo positivo».

Consolidación de la presencia en Europa

El lanzamiento en Marbella forma parte de una estrategia europea más amplia que incluye

Barcelona (próximamente): integración en uno de los ambientes de cannabis más influyentes de Europa, con un nuevo club social TYSON 2.0 actualmente en desarrollo

integración en uno de los ambientes de cannabis más influyentes de Europa, con un nuevo club social TYSON 2.0 actualmente en desarrollo Ámsterdam: tras el éxito de su primer coffeeshop, TYSON 2.0 ha abierto otro en Nieuwmarkt 14, consolidando aún más Ámsterdam como pilar de la red minorista internacional de la marca.

Impacto y defensa de los derechos

TYSON 2.0 es más que una marca de estilo de vida, es un vehículo para el cambio social. Inspirado por el profundo impacto que tuvo el cannabis en su propia vida tras el boxeo, Tyson se ha convertido en un emprendedor incansable que se dedica a fomentar entornos de consumo seguro. La unión con la Asociación Reina apoyará programas sociales locales y propiciará un entorno regulado y con información para la comunidad local.

Acerca de Mike Tyson

Mike Tyson es una leyenda del boxeo y el campeón indiscutido de peso pesado más joven de la historia. Fuera del ring, se ha convertido en una fuerza dominante en el mundo del entretenimiento y de los negocios. En 2025, Tyson volvió al ring para participar en un espectáculo de gran repercusión mediática, un evento que, junto con su gira actual The Return of the Mike, se está grabando para un especial de Netflix muy esperado que se estrenará en 2026.

Acerca del movimiento de la asociación del cannabis

El movimiento de la asociación del cannabis de Marbella se dedica a crear un entorno seguro y regulado para el consumo. Estos clubs sociales proporcionan recursos esenciales, difunden estudios científicos e impulsan seminarios educativos para fomentar una comunidad responsable.

