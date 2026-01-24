TYSON 2.0 kondigt strategische retailuitbreiding in Europa aan; Mike Tyson verbindt zich aan de cannabisbeweging in Marbella

MARBELLA, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TYSON 2.0, het premium cannabismerk dat is opgericht door legendarisch bokser, ondernemer en wereldwijd icoon Mike Tyson, heeft vandaag een aanzienlijke uitbreiding van zijn retailactiviteiten in Europa aangekondigd. Het merk heeft officieel zijn eerste social club in Marbella geopend, een tweede TYSON 2.0 Coffeeshop in Amsterdam gelanceerd, en bereidt zich voor op zijn aanstaande komst naar Barcelona. Samen onderstrepen deze lanceringen de voortdurende inzet van het merk om in heel Europa gemeenschapsgerichte en in de lokale cultuur gewortelde cannabisbestemmingen te ontwikkelen.

Een nieuw hoofdstuk in Marbella

In een historische stap voor de regio heeft Mike Tyson een uitnodiging geaccepteerd om de groeiende beweging van cannabisverenigingen in Marbella officieel te steunen. Na een algemene ledenvergadering van de Asociación Reina heeft de vereniging besloten om zijn belangrijkste social club naar de kampioen te vernoemen, als weerspiegeling van gedeelde waarden op het gebied van welzijn en maatschappelijke betrokkenheid. De nieuwe social club, aan de Av. Severo Ochoa 39, is een zorgvuldig ontworpen ruimte van 150 m² met twee verdiepingen, vlak bij het iconische Plaza de España. Het interieur kenmerkt zich door:

Een herkenbare uitstraling: het rood-zwarte kleurenpalet van het merk.

het rood-zwarte kleurenpalet van het merk. Een industrieel chic design: bakstenen muren, cementwanden in loftstijl en een stijlvolle, chique inrichting.

bakstenen muren, cementwanden in loftstijl en een stijlvolle, chique inrichting. Een focus op de gemeenschap: Een speciale lounge voor liefhebbers van cannabis om contacten te leggen, ideeën uit te wisselen en toegang te krijgen tot de nieuwste informatie over de sector en medische doorverwijzingen.





"Ik ben enthousiast over de energie en verbondenheid die deze social club teweeg zal brengen", aldus Mike Tyson, medeoprichter en Chief Executive Officer van TYSON 2.0. "Cannabisgemeenschappen hebben plekken nodig waar mensen samen kunnen komen, ideeën kunnen uitwisselen en iets positiefs kunnen opbouwen."

Versterking van de Europese aanwezigheid

De lancering in Marbella is onderdeel van een grotere Europese strategie, waaronder

Barcelona (binnenkort geopend): integratie in een van de meest invloedrijke cannabisscènes van Europa, met een TYSON 2.0-social club die momenteel in ontwikkeling is

integratie in een van de meest invloedrijke cannabisscènes van Europa, met een TYSON 2.0-social club die momenteel in ontwikkeling is Amsterdam: na het succes van de eerste coffeeshop heeft TYSON 2.0 een tweede vestiging geopend aan de Nieuwmarkt 14, waarmee Amsterdam verder wordt verankerd als hoeksteen van het internationale retailnetwerk van het merk.

Impact en maatschappelijke betrokkenheid:

TYSON 2.0 is meer dan een lifestylemerk; het is een platform voor sociale verandering. Geïnspireerd door de grote invloed die cannabis op zijn eigen leven na zijn bokscarrière heeft gehad, is Tyson uitgegroeid tot een serial entrepreneur die zich inzet voor het bevorderen van veilige consumptieomgevingen. De samenwerking met Asociación Reina zal lokale sociale programma's ondersteunen en bijdragen aan een gereguleerde, geïnformeerde omgeving voor de lokale gemeenschap.

Over Mike Tyson

Mike Tyson is een bokslegende en de jongste onbetwiste zwaargewichtkampioen in de geschiedenis. Buiten de ring is hij een dominante kracht geworden in de entertainment- en zakenwereld. In 2025 keerde Tyson terug naar de boksring voor een spraakmakende wedstrijd, een evenement dat – samen met zijn huidige tournee, “The Return of the Mike” – wordt gefilmd voor een langverwachte Netflix-special die in 2026 verschijnt.

Over de beweging van cannabisverenigingen

De beweging van cannabisverenigingen in Marbella zet zich in voor het creëren van een veilige en gereguleerde omgeving voor canabisconsumptie. Deze social clubs bieden essentiële middelen, delen wetenschappelijke studies en organiseren educatieve seminars om een verantwoordelijke gemeenschap te bevorderen.

Perscontact: Jo Mignano jo@jmigspr.com www.jmigspr.com