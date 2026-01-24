Start des EU KI GRID am berühmten Fernsehturm von Vilnius

VILNIUS, Litauen, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen eines bahnbrechenden KI-Infrastrukturprojekts zwischen Telecentras und dem in Singapur ansässigen Technologiepartner Embedded LLM wird das erste EU KI GRID-Netzwerk entstehen, das die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der KI-Verordnung sowie die volle digitale Souveränität gewährleistet.

Gestern unterzeichneten die Parteien eine multilaterale Absichtserklärung beim Projektstart in Vilnius im symbolischen Fernsehturm, Schauplatz der tragischen Konfrontation mit sowjetischen Panzern am 13. Januar 1991.

„Der Start des EU KI GRID im symbolträchtigen Fernsehturm von Vilnius demonstriert das Engagement für digitale Souveränität und künstliche Intelligenz als grundlegendes, strategisches und wichtiges Instrument“, so Ghee Leng, Gründer von Embedded LLM.

„Unsere Aufgabe ist es, KI-Nutzern in Europa Transparenz und Datenschutz zu bieten, um das Potenzial der KI-Revolution voll auszuschöpfen. Die EU muss ihr Versprechen einlösen, die KI-Souveränität auf einer grundlegenden Infrastrukturebene zu etablieren, vergleichbar mit dem Grid-Ansatz in den Bereichen Energie, Luftverkehrskontrolle, Telekommunikation und Banken“, sagt Paulius Kuncinas, Managing Partner von Embedded LLM Europe mit Sitz in Vilnius, Litauen.

Telecentras ist stolz darauf, als erstes Unternehmen in Europa diesen neuen Ansatz zu testen. Wir planen, das Konzept und die gesammelten Erfahrungen in naher Zukunft unserem Partnernetzwerk in Estland, Lettland, Deutschland, Finnland, Schweden und anderen EU-Ländern anzubieten“, so Remigijus Seris, CEO von Telecentras.

„Wir unterstützen die EU KI GRID-Initiative, weil sie einen Weg zur strategischen Autonomie der EU aufzeigt und eine zusätzliche Sicherheitsebene für unsere kritische digitale Infrastruktur schafft“, sagt Edvinas Kerza, Co-Founder von Scalewolf Ventures in Vilnius.

Der Projektpartner, das Lithuanian Innovation Centre (LIC), hat bereits eine Liste von Unternehmen und Kommunen erstellt, die Interesse an einer Teilnahme am Pilotprojekt bekundet haben.

„KI-Nutzer wollen sicher sein, dass ihre sensiblen rechtlichen, technischen und kommerziellen Informationen auf Servern innerhalb der EU bleiben. Diese Technologie gibt ihnen das nötige Vertrauen und den Zugang zu KI-Ressourcen, um ihre Produktivität zu steigern und höhere Umsätze und Gewinne zu erzielen“, sagt Sigitas Besagirskas, Direktor des Lithuanian Innovation Centre (LIC).

Charles Schoenhoeft, CEO von Neural AI, einem erfolgreichen, von Scalewolf geförderten Technologie-Start-up, meint: „Das EU KI GRID ist für das Innovationsökosystem von entscheidender Bedeutung, um auf kollaborative Weise zu funktionieren und wertvolle Informationen auf sichere Weise auszutauschen. Wir möchten nicht, dass Dritte Zugang zu sensiblen Informationen erhalten, die wir täglich austauschen.“

CBRX ist stolz darauf, als Partner für Cybersicherheit und Governance dem EU KI GRID beizutreten, um die Praktiken beim Einsatz künstlicher Intelligenz zu sichern. „Unserer Ansicht nach könnte das EU KI GRID in der gesamten EU im Einklang mit den Grundsätzen der KI-Verordnung und anderen Vorschriften eingeführt werden“, so Kazimieras Sadauskas, CEO und Co-Founder von CBRX.

Nach dem Start in Vilnius wird das EU KI GRID-Team seine neue Initiative am 12. Februar 2026 auf der Munich Cyber Security Conference (MCSC) vorstellen.

