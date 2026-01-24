La RED de IA en la UE se lanza en la emblemática torre de televisión de Vilna

VILNA, Lituania, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Embedded LLM, un innovador proyecto de infraestructura de IA entre Telecentras y su socio tecnológico de Singapur, será la primera RED de IA en la UE que ofrecerá datos conformes con el RGPD y la Ley de IA de la UE, así como plena soberanía digital.

Ayer, las partes firmaron un memorando de entendimiento multilateral en la presentación celebrada en Vilna, en la simbólica Torre de Televisión, donde tuvo lugar el trágico enfrentamiento con los tanques soviéticos el 13 de enero de 1991.

«Con el despliegue de la Red de IA en la UE, presentado en la simbólica Torre de Televisión de Vilna, se ha demostrado el compromiso con la soberanía digital y la IA como una utilidad fundamental, estratégica y crítica», afirma Ghee Leng, fundador de Embedded LLM.

«Nuestra misión es ofrecer a los usuarios de IA en Europa transparencia y protección de datos para aprovechar al máximo la capacidad de la revolución de la IA. La UE debe cumplir su promesa de establecer la soberanía de la IA a nivel de infraestructura fundamental, de forma similar al enfoque de red en materia de energía, control del tráfico aéreo, telecomunicaciones y banca», afirmó Paulius Kuncinas, socio director de Embedded LLM Europe, con sede en Vilna, Lituania.

«Telecentras se enorgullece de ser la primera empresa de Europa en probar este nuevo enfoque. Tenemos previsto ofrecer el concepto y la experiencia a nuestra red de socios en Estonia, Letonia, Alemania, Finlandia, Suecia y otros países de la UE a corto plazo», afirma Remigijus Seris, director ejecutivo de Telecentras.

«Apoyamos la iniciativa de la red de IA de la UE porque allana el camino hacia la autonomía estratégica de la UE y ofrece otra capa de protección a nuestra infraestructura digital clave», afirma Edvinas Kerza, cofundador de Scalewolf Ventures en Vilna.

Los socios del proyecto, el Lithuanian Innovation Centre (LIC), ya han identificado una lista de empresas y municipios que han expresado su interés en participar en el proyecto piloto.

«A los usuarios de IA les gustaría tener la certeza de que su información confidencial de carácter jurídico, tecnológico y comercial permanece en servidores bajo la jurisdicción de la UE. Esta tecnología les ofrecerá confianza y acceso a los recursos de la IA para impulsar la productividad y generar mayores ventas y beneficios», afirma Sigitas Besagirskas, director del Lithuanian Innovation Centre (LIC).

Charles Schoenhoeft, director ejecutivo de Neural AI, una de las exitosas empresas tecnológicas emergentes impulsadas por Scalewolf, afirma: «La RED de IA de la UE es muy necesaria para que el ecosistema de innovación funcione de manera colaborativa y comparta información valiosa de forma segura. No queremos que otros obtengan la información confidencial que compartimos a diario».

CBRX se enorgullece de unirse a la Red de IA de la UE como socio de ciberseguridad y gobernanza para asegurar las prácticas de implementación de la IA. Vemos la capacidad que tiene la Red de IA de la UE para implantarse en toda la UE, de acuerdo con los principios básicos establecidos en la Ley de IA de la UE y otras regulaciones», afirmó Kazimieras Sadauskas, director ejecutivo y cofundador de CBRX.

Tras el lanzamiento en Vilna, el equipo de la Red de IA de la UE presentará su nueva iniciativa en la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich el 12 de febrero de 2026.

Para más información, póngase en contacto con Paulius Kuncinas, Director Ejecutivo, Embedded LLM Europe pkuncinas@embeddedllm.com | +32 492 105579, WhatsApp | +37062199755, número de teléfono

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06b7aeac-68cc-48e9-9e5b-b096937b9edb