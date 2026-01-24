Lancement de l’EU AI Grid à l’emblématique tour de télévision de Vilnius

VILNIUS, Lituanie, 24 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un projet d’infrastructure IA révolutionnaire développé par Telecentras et son partenaire technologique singapourien Embedded LLM permettra la mise en place du premier réseau EU AI Grid, tout en assurant la conformité aux normes du RGPD en matière de données et à la loi européenne sur l’IA, ainsi qu’une souveraineté numérique totale.

Hier, les parties ont signé un protocole d’accord multilatéral lors du lancement qui s’est tenu à Vilnius, dans la tour de télévision symbolique, qui fut le théâtre de la tragique confrontation du 13 janvier 1991 avec les chars soviétiques.

« Le déploiement du réseau EU AI Grid depuis la tour de télévision emblématique de Vilnius démontre un engagement en faveur de la souveraineté numérique et de l’IA en tant que service fondamental, stratégique et essentiel », a déclaré Ghee Leng, fondateur d’Embedded LLM.

« Notre mission est d’offrir aux utilisateurs d’IA en Europe la transparence et la protection des données dont ils ont besoin pour exploiter pleinement le potentiel de la révolution de l’IA. L’UE doit tenir sa promesse d’établir la souveraineté de l’IA au niveau des infrastructures fondamentales, à l’instar de l’approche en réseau mise en œuvre dans les domaines de l’énergie, du contrôle du trafic aérien, des télécommunications et des services bancaires », a déclaré Paulius Kuncinas, associé gérant d’Embedded LLM Europe, société enregistrée à Vilnius, en Lituanie.

« Telecentras est fier d’être le premier en Europe à tester cette nouvelle approche. Nous prévoyons de proposer ce concept et cette expérience à notre réseau de partenaires en Estonie, en Lettonie, en Allemagne, en Finlande, en Suède ainsi que dans d’autres pays de l’UE dans un avenir proche », a affirmé Remigijus Seris, PDG de Telecentras.

« Nous soutenons l’initiative EU AI Grid car elle ouvre la voie à l’autonomie stratégique de l’UE et offre un niveau de protection supplémentaire à nos infrastructures numériques critiques », a souligné Edvinas Kerza, cofondateur de Scalewolf Ventures à Vilnius.

Les partenaires du projet, au Lithuanian Innovation Centre (LIC), ont déjà identifié une liste d’entreprises et de municipalités qui ont manifesté leur intérêt pour participer au projet pilote.

« Les utilisateurs d’IA souhaitent savoir que leurs informations sensibles d’ordre juridique, technologique et commercial restent sur des serveurs situés dans la juridiction de l’UE. Cette technologie leur offrira la confiance et l’accès aux ressources d’IA nécessaires afin de stimuler leur productivité et de générer des ventes et des profits plus élevés », a expliqué Sigitas Besagirskas, directeur du Lithuanian Innovation Centre (LIC).

Charles Schoenhoeft, PDG de Neural AI, l’une des start-ups technologiques à succès lancées par Scalewolf, a indiqué : « EU AI Grid est indispensable pour que l’écosystème de l’innovation fonctionne de manière collaborative et partage des informations précieuses en toute sécurité. Nous ne voulons pas que des tiers accèdent aux informations sensibles que nous partageons au quotidien. »

« CBRX est fier de rejoindre l’EU AI Grid en tant que partenaire en matière de cybersécurité et de gouvernance afin de sécuriser les pratiques de déploiement de l’IA. Nous entrevoyons un potentiel de déploiement de l’EU AI Grid dans l’ensemble de l’UE, conformément aux principes fondamentaux définis par la loi européenne sur l’IA et d’autres réglementations », a déclaré Kazimieras Sadauskas, PDG et cofondateur de CBRX.

Après le lancement à Vilnius, l’équipe de l’EU AI Grid présentera sa nouvelle initiative lors de la Munich Cyber Security Conference (MCSC) le 12 février 2026.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter Paulius Kuncinas, directeur général d’Embedded LLM Europe pkuncinas@embeddedllm.com | WhatsApp +32 492 105579 | Numéro de portable +37062199755

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06b7aeac-68cc-48e9-9e5b-b096937b9edb