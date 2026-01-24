Lanciata la rete EU AI GRID presso l’iconica Torre della TV di Vilnius

VILNIUS, Lituania, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un innovativo progetto infrastrutturale di IA tra Telecentras e il partner tecnologico di Singapore, Embedded LLM, vedrà la nascita della prima rete EU AI GRID che offrirà dati conformi al GDPR e alla normativa europea sull’IA, nonché piena sovranità digitale.

Ieri, le parti coinvolte hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) multilaterale in occasione del lancio tenutosi a Vilnius presso l’iconica Torre della TV, luogo del tragico scontro del 13 gennaio 1991 con i carri armati sovietici.

“Con l’implementazione della rete EU AI GRID, lanciata nella simbolica Torre della TV di Vilnius, abbiamo dimostrato l’impegno per la sovranità digitale e l’IA come strumento fondamentale, strategico e critico”, afferma Ghee Leng, fondatore di Embedded LLM.

“La nostra missione è offrire agli utenti dell'IA in Europa trasparenza e protezione dei dati per sfruttare appieno il potenziale della rivoluzione dell’IA. L’UE deve mantenere la promessa di stabilire la sovranità dell’IA a livello di infrastruttura fondamentale, simile all’approccio a griglia nei settori dell’energia, del controllo del traffico aereo, delle telecomunicazioni e del settore bancario”, ha affermato Paulius Kuncinas, partner responsabile di Embedded LLM Europe con sede a Vilnius, in Lituania.

“Telecentras è orgogliosa di essere la prima in Europa a testare questo nuovo approccio. Prevediamo di offrire il concetto e l’esperienza alla nostra rete di partner in Estonia, Lettonia, Germania, Finlandia, Svezia e altri Paesi dell’UE nel breve termine”, afferma Remigijus Seris, CEO di Telecentras.

“Supportiamo l’iniziativa EU AI Grid perché traccia un percorso verso l’autonomia strategica dell’UE e offre un ulteriore livello di protezione alla nostra infrastruttura digitale critica”, attesta Edvinas Kerza, co-fondatore di Scalewolf Ventures a Vilnius.

I partner del progetto, il Lithuanian Innovation Centre (LIC), hanno già individuato un elenco di aziende e comuni che hanno espresso interesse a partecipare al progetto pilota.

“Agli utenti dell'intelligenza artificiale piacerebbe sapere che le loro informazioni legali, tecnologiche e commerciali sensibili rimangono su server nella giurisdizione dell’UE. Questa tecnologia offrirà loro fiducia e accesso alle risorse di intelligenza artificiale per aprire alla produttività e portare a maggiori vendite e profitti”, afferma Sigitas Besagirskas, Direttore del Lithuanian Innovation Centre (LIC).

Charles Schoenhoeft, CEO di Neural AI, una delle startup tecnologiche di successo avviate da Scalewolf, afferma: “EU AI GRID è fondamentale affinché l’ecosistema dell’innovazione possa operare in modo collaborativo e condividere informazioni preziose in modo sicuro. Non vogliamo che altri acquisiscano informazioni sensibili che condividiamo quotidianamente”.

CBRX è orgogliosa di unirsi a EU AI Grid come partner per la sicurezza informatica e la governance per proteggere le pratiche di implementazione dell’intelligenza artificiale. “Vediamo il potenziale per l’implementazione di EU AI Grid in tutta l’Unione Europea, in linea con i principi fondamentali stabiliti dalla legge UE sull’intelligenza artificiale e da altri regolamenti”, ha dichiarato Kazimieras Sadauskas, CEO e co-fondatore di CBRX.

Dopo il lancio a Vilnius, il team di EU AI Grid presenterà la sua nuova iniziativa alla Munich Cyber Security Conference (MCSC) il 12 febbraio 2026.

Per ulteriori informazioni, contattare Paulius Kuncinas, Amministratore Delegato di Embedded LLM Europe: pkuncinas@embeddedllm.com | +32 492 105579 WhatsApp | +37062199755 Numero di cellulare

Una foto a corredo di questo annuncio è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06b7aeac-68cc-48e9-9e5b-b096937b9edb