EU AI GRID gelanceerd in iconische televisietoren van Vilnius

VILNIUS (Litouwen), Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Een baanbrekend AI-infrastructuurproject van Telecentras en technologiepartner Embedded LLM uit Singapore zal leiden tot het eerste EU AI GRID-netwerk dat AVG-conforme dataverwerking, naleving van de AI-verordening van de EU en volledige digitale soevereiniteit biedt.

Gisteren ondertekenden de partijen een multilaterale intentieverklaring tijdens de lancering in Vilnius, bij de symbolische televisietoren waar op 13 januari 1991 een tragische confrontatie met Sovjettanks plaatsvond.

“De lancering van EU AI GRID in de symbolische televisietoren van Vilnius toont onze inzet voor digitale soevereiniteit en AI als een fundamentele, strategische en kritieke nutsvoorziening,” zegt Ghee Leng, oprichter van Embedded LLM.

“Onze missie is om AI-gebruikers in Europa transparantie en gegevensbescherming te bieden, zodat zij het volledige potentieel van de AI-revolutie kunnen benutten. De EU moet haar belofte waarmaken om AI-soevereiniteit te realiseren op het niveau van fundamentele infrastructuur, vergelijkbaar met de grid-aanpak in energie, luchtverkeersleiding, telecommunicatie en het bankwezen,” aldus Paulius Kuncinas, managing partner van Embedded LLM Europe, gevestigd in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

“Telecentras is er trots op als eerste in Europa deze nieuwe aanpak te testen. We zijn van plan het concept en de opgedane ervaring op korte termijn aan te bieden aan ons partnernetwerk in Estland, Letland, Duitsland, Finland, Zweden en andere EU-landen,” zegt Remigijus Seris, CEO van Telecentras.

“Wij steunen het EU AI GRID-initiatief omdat het een route uitzet naar strategische autonomie van de EU en een extra beschermingslaag toevoegt aan onze kritieke digitale infrastructuur,” zegt Edvinas Kerza, medeoprichter van Scalewolf Ventures in Vilnius.

Projectpartners, waaronder het Lithuanian Innovation Centre (LIC), hebben al een lijst samengesteld van bedrijven en gemeenten die interesse hebben getoond om deel te nemen aan het pilotproject.

“AI-gebruikers willen de zekerheid dat hun gevoelige juridische, technologische en commerciële informatie op servers binnen de EU-jurisdictie blijft. Deze technologie zal hen vertrouwen geven en toegang bieden tot AI-middelen om de productiviteit te verhogen, wat leidt tot hogere omzet en winst,” zegt Sigitas Besagirskas, directeur van het Lithuanian Innovation Centre (LIC).

Charles Schoenhoeft, CEO van Neural AI, een van de succesvolle tech-startups gesteund door Scalewolf, zegt: “EU AI GRID is hard nodig om het innovatie-ecosysteem op een collaboratieve manier te laten functioneren en waardevolle informatie op een veilige manier te delen. We willen niet dat anderen toegang krijgen tot de gevoelige informatie die we dagelijks delen.”

“CBRX sluit zich met trots aan bij het EU AI GRID als partner op het gebied van cyberbeveiliging en governance, om veilige AI-toepassingen te waarborgen. Wij zien potentie voor het EU AI GRID om in de hele EU te worden opgezet, in lijn met de basisprincipes zoals vastgelegd in de EU AI-wetgeving en andere regelgeving,” zegt Kazimieras Sadauskas, CEO en medeoprichter van CBRX.

Na de lancering in Vilnius zal het EU AI GRID-team dit nieuwe initiatief presenteren op de Munich Cyber Security Conference (MCSC) op 12 februari 2026.

Neem voor meer informatie contact op met: Paulius Kuncinas, Managing Director, Embedded LLM Europe pkuncinas@embeddedllm.com | +32 492 105579 (WhatsApp) | +370 621 99755 (mobiel)

