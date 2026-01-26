Fnac Darty : Résultats préliminaires 2025 non audités

Ivry-sur-Seine, 26 janvier 2026, 7h30 CET

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 2025 NON AUDITÉS

Projet d’offre publique sur les actions Fnac Darty communiqué ce jour

T4 estimé stable LFL 1 , pénalisé par la contre performance de la France à -0.6% LFL 1

Chiffre d’affaires annuel estimé à +0,7% LFL 1 dont +0.5% LFL 1 en France

Resultat opérationnel courant attendu à 203 M€ en légère progression et marge opérationnelle courante à 2,0%

Cash-flow libre opérationnel estimé à environ 145 M€

Recherche d’un nouveau partenaire pour Nature & Découvertes et reclassement en IFRS 5

Les résultats annuels 2025 seront publiés le 25 février 2026





EP Group, société contrôlée par Daniel Křetínský, a transmis au Conseil d’Administration de Fnac Darty un projet d’offre publique d’achat visant les actions et OCEANEs en circulation de Fnac Darty.

L’activité observée au mois de décembre en France est en recul, notamment en magasins. Les chiffres publiés par la Banque de France la semaine dernière confirment un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une pression forte sur la consommation et la confiance des ménages. Fnac Darty a continué à surperformer le marché, grâce à sa stratégie omnicanale et orientée services. Le Reste de l’Europe a enregistré une performance très satisfaisante.

Les défis rencontrés depuis plusieurs trimestres par Nature & Découvertes ont perduré malgré les initiatives mises en place pour redynamiser l’activité. Le Groupe a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir son développement. L’activité sera reclassée dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2025 conformément à la norme IFRS 5.

Le chiffre d’affaires du Groupe à fin 2025 est attendu stable LFL1 à 10 330 millions d’euros, impacté par la contreperformance de la France au quatrième trimestre.

Le résultat opérationnel courant du Groupe à fin 2025 serait en légère progression pour atteindre 203,1 millions d’euros. Le ROC de la zone France devrait reculer, impacté par un quatrième trimestre peu porteur tandis que celui du Reste de l’Europe serait en légère progression, notamment grâce à l’Italie.

Après prise en compte du reclassement en IFRS 5 de Nature & Découvertes et de la comptabilisation d’un amortissement d’actifs résultant du Purchase Price Allocation (PPA) lié à l’acquisition d’Unieuro, la marge opérationnelle courante devrait atteindre 2,0% à fin décembre 2025, en progression d’environ 5 points de base1.

Soutenu par une gestion optimisée du besoin en fonds de roulement, le Cash-flow libre opérationnel atteindrait 145 millions d’euros, en ligne par rapport à 2024 hors cessions d’actifs réalisées au 1er semestre 2024.

Le Groupe est confiant dans sa capacité à mettre en œuvre sa feuille de route stratégique du plan Beyond everyday présenté le 11 juin 2025. Les objectifs communiqués à horizon 2030 sont confirmés.

Les résultats annuels 2025 audités seront publiés le 25 février 2026 après Bourse.

Chiffres 2024 retraités (reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes et PPA Unieuro) :

(en millions d’euros)



FY 2024 Nature & Découvertes



PPA FY 2024 comparable2 Unieuro retraité3 Chiffre d’affaires 10 496,0 172,3 10 323,7 Résultat opérationnel courant 192,5 (14,0) (6,1) 200,4 en % du CA 1,8% (8,1)% 1,9%

Chiffres 2025 estimés :

(en millions d’euros)



FY 2024 FY 2025 Variation Retraité2 estimé LFL4 Chiffre d’affaires 10 323,7 10 329,8 +0,7% dont France 6 070,5 6 068,9 +0,5% dont Reste de l’Europe 4 253,2 4 260,9 +1,1% Résultat opérationnel courant 200,4 203,1 +1,2% en % du CA 1,9% 2,0% +5 bps dont France 152,4 140,9 dont Reste de l’Europe 48,0 62,2

MENTIONS IMPORTANTES

L’ensemble des données chiffrées relatives à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025 présentées dans le présent communiqué de presse sont des données financières estimées. Ces données financières estimées ont été élaborées selon un processus comptable et de consolidation similaire à celui habituellement retenu pour l’établissement des comptes consolidés. La base comptable utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur et décrites dans ses comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2025. Toutefois l’ensemble des procédures de clôture annuelle ne sont pas achevées.

Ces données financières estimées ont été examinées par le Conseil d’administration de la Société le 21 janvier 2026, et n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes de la Société.

Ces données ne sont pas issues de comptes consolidés ayant fait l’objet d'arrêté officiel de la part du Conseil d’administration de la société. L’arrêté des comptes par le Conseil d’administration est prévu en date du 25 février 2026. Les résultats 2025 seront publiés le 25 février 2026, après bourse, selon le calendrier prévisionnel de publication.

1 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

2 Comparable comprend 12 mois Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

3 Retraité : correspond aux données comparables retraités du reclassement en IFRS 5 de Nature & Découvertes et de l’impact du PPA Unieuro.

4 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

