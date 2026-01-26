Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (8 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2026-01-23.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2026-01-19 – 2026-01-23.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2026.01.19
|60.000
|0,952
|57.125,56
|2026.01.20
|60.000
|0,945
|56.700,00
|2026.01.21
|90.000
|0,941
|84.658,53
|2026.01.22
|-
|-
|-
|2026.01.23
|-
|-
|-
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|210.000
|0,945
|198.484,09
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|2.787.321
|0,932
|2.598.094,00
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 6.247.571 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 6.457.571 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,99% visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
Ši informacija taip pat prieinama adresu: www.artea.lt
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
