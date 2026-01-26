Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (8 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.

Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2026-01-23.

Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2026-01-19 – 2026-01-23.

Kita informacija:

Sandorių apžvalga
DataBendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)Svertinis kainos vidurkis (EUR)Suminė sandorių vertė (EUR)
2026.01.1960.0000,95257.125,56
2026.01.2060.0000,94556.700,00
2026.01.2190.0000,94184.658,53
2026.01.22---
2026.01.23---
Viso įsigyta per einamąją savaitę210.0000,945198.484,09
Viso įsigyta per programos laikotarpį2.787.3210,9322.598.094,00
    
 

Banko turimos savos supirktos akcijos: 6.247.571 vnt.

 

Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 6.457.571 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,99% visų Banko išleistų akcijų.

 

Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.

 

Ši informacija taip pat prieinama adresu: www.artea.lt

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447

Priedas


Papildoma detali informacija apie sudarytus sandorius (8 savaitė)

