EGIDE : Chiffre d'affaires 2025

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2025

Croissance du chiffre d’affaires consolidé à 31,34 M€ (+4%), portée par le repositionnement stratégique engagé en 2024.

portée par le repositionnement stratégique engagé en 2024. Forte Accélération de l’activité en Europe (+30%) et une montée en puissance durable du segment stratégique de l’Imagerie Thermique (+56 %), segment clé de la création de valeur du Groupe.

et une montée en puissance durable du segment stratégique de l’Imagerie Thermique (+56 %), segment clé de la création de valeur du Groupe. Recentrage réussi du portefeuille clients porté par une diversification sectorielle qui contribue à la dynamique commerciale observée en 2025





porté par une diversification sectorielle qui contribue à la dynamique commerciale observée en 2025 Priorités 2026 : le Groupe prévoit de poursuivre la diversification de sa base clients afin de réduire sa dépendance à quelques grands comptes historiques. Les synergies industrielles renforcées et la focalisation sur ses technologies clés doivent soutenir l’amélioration progressive de la performance opérationnelle.





Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, publie un chiffre d’affaires consolidé de 31,34 M€ en progression de 4% par rapport à 2024 (30,01 M€). Cette performance confirme la capacité du Groupe à générer une croissance durable dans ses activités à plus forte valeur technologique, en particulier dans les applications critiques liées à l’Imagerie Thermique.

« L’exercice 2025 marque une étape déterminante dans la stratégie de création de valeur du Groupe. La forte progression de l’Imagerie Thermique, combinée au rebond significatif de nos activités en Europe, confirme la pertinence de nos choix industriels et commerciaux. Nous continuons à renforcer la complémentarité de nos sites français et américains, afin de concentrer les ressources sur les marchés critiques de la Défense, de l’Optronique et de l’Aérospatial. Egide entre en 2026 avec une dynamique positive, un mix produit plus contributif et un portefeuille clients mieux diversifié.»

Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide

Changement de gouvernance au second semestre 2025

L’exercice 2025 s’inscrit dans un contexte de renforcement profond de la gouvernance du Groupe.

Depuis le 1er août 2025, Ignace Dupon a été nommé Directeur Général du Groupe Egide, succédant à David Hien.

Dans ce cadre, Ignace Dupon a engagé dès sa prise de fonctions, un travail ciblé sur :

la montée en puissance des segments stratégiques,

la reconquête des clients clés,

le recentrage sur les applications critiques,

et l’optimisation de l’organisation et des interactions France/USA, dans une logique de simplification opérationnelle et de création de valeur.

Quelques semaines après la nomination d’Ignace Dupon, l’Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2025 a entériné la mise en place d’un Conseil d’administration renouvelé, composé désormais de :

Philippe Bensussan, Président du Conseil d’administration ;

Ignace Dupon, Directeur Général, administrateur ;

Sophie Lerond, administratrice ;

SOGEFIP, représentée par Michel Faure, administrateur ;

Martin Mc Court, administrateur indépendant.





Ce nouveau Conseil, alliant expertise industrielle, vision stratégique et compétences internationales, a pour mission de sécuriser l’exécution de la stratégie, piloter les arbitrages structurants, optimiser les interactions transatlantiques, et accompagner la transformation industrielle engagée au sein du Groupe.

Initiatives stratégiques 2025 : un repositionnement créateur de valeur

En 2025, Le Groupe Egide a poursuivi la mise en œuvre de plusieurs initiatives structurantes visant à accélérer la création de valeur :

Recentrage sur les segments à forte intensité technologique





Le Groupe a renforcé sa présence sur les applications critiques - notamment l’Imagerie Thermique (45% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2025), marché historique d’Egide, devenu le principal moteur de croissance, les batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu.

Reconfiguration commerciale et reconquête européenne





La dynamique en Europe (+30 %) résulte d’un travail ciblé sur les clients stratégiques (Défense, Optronique, Semi-conducteurs).

Optimisation du mix-produit





Réduction progressive de l’exposition aux segments plus volatils, au profit de produits plus contributifs en marge.

Synergies industrielles France/USA





Renforcement des synergies entre les deux continents pour gagner en compétitivité, fiabilité et qualité.

Chiffre d’affaires annuel consolidé 2025 à 31,34 M€

CA (en M€)



31/12/2025* 31/12/2024 Variation Var. à base C.** M€ % CA M€ % CA M€ % % Egide SA 16,50 53% 14,78 49% 1,72 12% 12% Egide USA 10,75 34% 8,30 28% 2,45 29% 35% Santier 4,09 13% 6,93 23% -2,84 -41% -38% Groupe Egide 31,34 100% 30,01 100% 1,33 4% 7%

* Non audité

** : A taux de change constants

En 2025, Egide SA affiche une progression solide de son activité (+12 %), tirée principalement par la forte dynamique de l’Imagerie Thermique, représentant l’essentiel de la croissance annuelle de l’entité. Cette évolution illustre la montée en gamme du mix produits (Imagerie Thermique et Optronique) en France. La croissance de l’activité 2025 d’Egide SA témoigne ainsi d’une orientation claire vers les lignes à forte valeur technologique (Défense, Optronique), en parfaite continuité avec la stratégie déployée au niveau Groupe.

Egide USA enregistre une progression significative de son activité, portant son chiffre d'affaires de 8,30 M€ au 31 décembre 2024 à 10,75 M€ au 31 décembre 2025 (+ 29%). Cette hausse est largement tirée par les applications à haute technicité, notamment l’Imagerie Thermique, les batteries thermiques et dispositifs de mise à feu. Cette dynamique traduit l’efficacité des efforts engagés dans la diversification du portefeuille et le renforcement des positions d’Egide USA auprès de clients opérant dans les segments Défense, Sécurité et Aérospatial.

Santier connaît en 2025 une contraction marquée de son chiffre d’affaires, passant de 6,93 M€ à 4,09 M€, soit une baisse de –2,84 M€, directement liée à l’arrêt d’un certain nombre de programmes à forte valeur ajoutée avec des clients de premier plan aux États-Unis et en Asie.

Pour information, la parité moyenne euro / dollar au 31 décembre 2025 était de 1,1293 contre 1,0821 au 31 décembre 2024.

Répartition par application

CA (en M€)



31/12/2025* 31/12/2024 Variation. M€ % CA M€ % CA M€ % Imagerie Thermique 14,19 45% 9,08 30% 5,11 56% Puissance 5,36 17% 7,03 23% -1,67 -24% Optronique 2,77 9% 4,15 14% -1,38 -33% Hyperfréquence 4,35 14% 5,75 19% -1,41 -24% Autres 4,67 15% 4,00 13% 0,68 17% Groupe Egide 31,34 100% 30,01 100% 1,33 4%

* Non audité

L'Imagerie Thermique enregistre une croissance soutenue de +56 %, passant de 9,08 M€ au 31 décembre 2024 à 14,19 M€ au 31 décembre 2025, et devient ainsi le premier segment du Groupe, représentant 45 % du chiffre d’affaires 2025 consolidé non audité. Le recentrage commercial sur les secteurs Défense/Optronique en Europe et aux Etats-Unis porte pleinement ses fruits et confirme l’expertise et l’étendue de l’offre technologique différenciante d’Egide sur ces marchés.

Les autres applications du Groupe affichent des évolutions contrastées, reflet à la fois de la cyclicité propre à certains marchés et des arbitrages stratégiques opérés en faveur des segments à plus forte intensité technologique.

Les applications regroupées dans la catégorie “Autres”, qui comprennent notamment des solutions techniques telles que les batteries thermiques et les dispositifs spécifiques de mise à feu, progressent de +17 %, et sont portées principalement par le secteur de la Défense.

Répartition par zone géographique

CA (en M€)



31/12/2025* 31/12/2024 Variation. M€ % CA M€ % CA M€ % Amérique du Nord 13,21 42% 13,89 46% -0,68 -5% Europe 10,39 33% 8,01 27% 2,38 30% Asie & reste du monde 7,74 25% 8,11 27% -0,37 -5% Groupe Egide 31,34 100% 30,01 100% 1,33 4%

* Non audité

L’Europe reste en 2025 le principal moteur de croissance du Groupe, soutenue par le retour de commandes de plusieurs clients historiques, en particulier sur l’Imagerie Thermique. Si le contexte géopolitique en Europe crée un environnement porteur, ses effets sur l’activité d’Egide demeurent encore progressifs et hétérogènes selon les programmes.

Aux États-Unis, la progression d’Egide USA a permis d’atténuer une part significative du recul enregistré chez Santier, confirmant la complémentarité des implantations industrielles du Groupe et la capacité du portefeuille à absorber des évolutions contrastées d’un site à l’autre.

Priorités 2026

Dans la continuité des actions engagées depuis deux ans, le Groupe poursuit la diversification de son portefeuille clients et produits, l’accompagnement de certains comptes de taille intermédiaire vers un statut stratégique et le recentrage sur ses technologies clés dans la Défense et l’Aérospatial. La mise en œuvre des synergies entre sites et la consolidation des savoir-faire industriels visent à améliorer durablement l’efficacité opérationnelle du Groupe.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Le Groupe a publié sur son site Internet l’agenda financier pour l’exercice 2026.

Informations Dates Résultats annuels 2025 27 avril 2026 (après bourse) Assemblée générale Annuelle Juin 2026 Chiffre d'affaires semestriel 2026 27 juillet 2026 (avant bourse) Résultats semestriel 2026 19 octobre 2026 (avant bourse)

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

