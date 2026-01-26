Užbaigta AB Artea banko savų akcijų įgijimo programa

2026 m. sausio 23 d. AB „Artea“ bankas (toliau – Bankas) užbaigė savų akcijų (ISIN kodas LT0000102253) supirkimo programą reguliuojamoje rinkoje, kuri vyko nuo 2025 m. gruodžio 1 d. Per šį laikotarpį Bankas įsigijo 2 787 321 savų akcijų už 2 598 094,00 eurų, mokant vidutinę 0,932 euro kainą už akciją.
Šią savų akcijų įgijimo programą „Artea“ banko valdyba patvirtino 2025 m. lapkričio 26 d., įgyvendindama 2025 m. kovo 31 d. Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl Banko savų akcijų įsigijimo.
Akcijos buvo superkamos remiantis 2025 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko (ECB) leidimu supirkti iki 4 500 000 savų akcijų.
„Tęsiame savo įsipareigojimus akcininkams aktyviais veiksmais siekti aukštos kapitalo grąžos – sėkmingai užbaigėme savų akcijų supirkimo programą pagal naujausią ECB leidimą“, – teigia Tomas Varenbergas, Banko valdybos narys, Finansų tarnybos vadovas.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas,
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447