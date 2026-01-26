Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 4 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|3.198.254
|671,23
|2.146.771.627
|19. januar 2026
|13.000
|924,12
|12.013.541
|20. januar 2026
|13.000
|921,25
|11.976.240
|21. januar 2026
|13.969
|918,65
|12.832.672
|22. januar 2026
|13.000
|940,42
|12.225.463
|23. januar 2026
|12.423
|936,33
|11.632.033
|Total under programmet
|3.263.646
|676,38
|2.207.451.574
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.263.646 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,31% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.
