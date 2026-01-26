COMMUNIQUÉ FINANCIER | 26 janvier 2026, 8h30

SYNERGIE ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS AGILUS WORK SOLUTIONS

SYNERGIE renforce sa présence au Canada grâce à l’acquisition d’une participation majoritaire d’Agilus Work Solutions

Le Groupe SYNERGIE a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Design Group Staffing Inc qui opère sous la marque Agilus. La signature de cet accord n’entraîne pas le transfert de contrôle à ce stade. La finalisation de la transaction est notamment conditionnée à l’autorisation des Autorités de la Concurrence Canadienne.

Plus importante acquisition internationale réalisée à ce jour, cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion du groupe Synergie, renforçant son engagement à fournir des solutions RH de classe mondiale sur les principaux marchés internationaux.

Le marché Canadien du recrutement et des solutions RH représente une opportunité stratégique attrayante, portée par des pénuries structurelles de main‑d’œuvre, une demande diversifiée dans les secteurs clés, et l’adoption croissante de services RH externalisés et technologiques, soutenant une croissance résiliente et la création de valeur à long terme.

Fondée en 1976, Agilus s’est affirmée comme le 8ᵉ acteur du marché de l’intérim au Canada. L’entreprise s’appuie sur un solide réseau national de 14 agences et devrait générer un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2025, soit 190 millions d’euros, témoignant de la robustesse de son modèle et de son ancrage sur le marché.

Agilus propose des solutions de travail temporaire, de placement permanent et de gestion de la paie, principalement à destination de techniciens spécialisés et d’ingénieurs, en répondant à des besoins à forte valeur ajoutée.

Le rapprochement des deux réseaux permettra au Groupe SYNERGIE de bénéficier d’une présence nationale renforcée et permettra d’offrir à nos clients et à nos candidats des solutions complémentaires, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de l’informatique.

Avec cette acquisition, SYNERGIE confirme son ambition de développer significativement ses activités au Canada et d’atteindre une taille critique sur le marché nord-américain, en s’appuyant sur une offre complète de services RH, allant de l’intérim responsable et du recrutement permanent au recrutement de spécialistes et au conseil en ressources humaines.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe visant à accompagner durablement ses clients dans leur performance, en leur donnant accès à l’ensemble de son expertise RH 360 et à sa plateforme globale de solutions en ressources humaines, déployée dans les 17 pays où le Groupe est présent.

