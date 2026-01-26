Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 4

 | Source: Nova Nova

Í 4. viku 2026 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 13.218.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
19.1.202610:51600.0004,332.598.000
20.1.202610:47600.0004,342.604.000
21.1.202613:55600.0004,342.604.000
22.1.202615:26600.0004,482.688.000
23.1.202615:32600.0004,542.724.000
Samtals3.000.000 13.218.000 

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 93.600.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 96.600.000 hluti, eða um 2,72% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 455.811.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


Tags

Nova Klúbburinn - Endurkaup

Recommended Reading