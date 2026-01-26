Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 19. januar 2026 – 23. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 4 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|40.230.521
|17,09
|687.345.325
|19. januar 2026
|170.000
|18,22
|3,097,400
|20. januar 2026
|170.000
|18,20
|3,094,000
|21. januar 2026
|160.000
|18,43
|2,948,800
|22. januar 2026
|160.000
|18,66
|2,985,600
|23. januar 2026
|160.000
|18,47
|2,955,200
|I alt uge 4
|820.000
|18,40
|15.081.000
|I alt akkumuleret
|41.050.521
|17,11
|702.426.325
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 43.890.970 stk. egne aktier svarende til 3,02% af selskabets aktiekapital.
