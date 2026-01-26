Sýn hf.: Endurfjármögnun Sendafélagsins ehf., endurgreiðsla hluthafalána og bráðabirgðaniðurstöður Sýnar 2025

Vísað er til fyrri tilkynninga Sýnar hf. um sölu á 4G og 5G dreifikerfi félagsins til Sendafélagsins ehf., síðast dags. 31. desember 2025 þegar tilkynnt var um afhendingu eignanna.
Sendafélagið ehf. hefur nú tryggt sér langtímafjármögnun hjá Landsbankanum hf. Í kjölfarið hefur Sendafélagið endurgreitt að stórum hluta hluthafalán sem Sýn hf. og Nova hf. veittu félaginu í tengslum við kaupin á dreifikerfinu.
Endurgreiðsla hluthafalánsins er í samræmi við upphaflegar forsendur viðskiptanna og felur í sér innflæði handbærs fjár til Sýnar hf. að fjárhæð 938 m.kr. Greiðslan leiðir til lækkunar skulda félagsins og styrkir jafnframt sjóðstreymi og lausafjárstöðu þess.
Bráðabirgðaniðurstaða rekstrarársins 2025
Sýn hf. gaf út uppfærða afkomuspá fyrir rekstrarárið 2025 þann 16. október 2025. Samkvæmt spánni var gert ráð fyrir að EBITDAaL næmi um 3.450 m.kr., að fjárfestingar ársins yrðu um 3.150 m.kr. og að EBITDAaL að frádregnum fjárfestingum yrði um 300 m.kr.
Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri félagsins fyrir rekstrarárið 2025 sem liggur nú fyrir nam EBITDAaL 3.490 m.kr. (1.371 m.kr. á 4. ársfjórðungi), fjárfestingar námu 3.183 m.kr. (1.081 m.kr. á 4. ársfjórðungi) og EBITDAaL að frádregnum fjárfestingum því um 307 m.kr. (290 m.kr. á 4. ársfjórðungi). Um óendurskoðaðar bráðabirgðatölur er að ræða og verður endanlegt uppgjör birt þann 26. febrúar næstkomandi.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl félagsins í gegnum netfangið fjarfestatengsl@syn.is