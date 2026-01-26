Skift af Certified Adviser for Unlimit Group

Selskabsmeddelelse nr. 01/2026
København, den 26. januar 2026
Unlimit Group A/S (“Selskabet”) kan i dag meddele, at Selskabet med virkning fra 1. februar 2026 har valgt Kapital Partner A/S som ny Certified Adviser i stedet for Baker Tilly Corporate Finance P/S.
Skiftet sker i forbindelse med, at Baker Tilly Corporate Finance P/S ophører med at agere Certified Adviser.
Ny Certified Adviser for Unlimit Group A/S er således:
Kapital Partner A/S
Ewaldsgade 9, 2200 København N
Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/
Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.
Investor Kontakt
Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk
