Skift af Certified Adviser for Unlimit Group



Selskabsmeddelelse nr. 01/2026

København, den 26. januar 2026





Unlimit Group A/S (“Selskabet”) kan i dag meddele, at Selskabet med virkning fra 1. februar 2026 har valgt Kapital Partner A/S som ny Certified Adviser i stedet for Baker Tilly Corporate Finance P/S.

Skiftet sker i forbindelse med, at Baker Tilly Corporate Finance P/S ophører med at agere Certified Adviser.

Ny Certified Adviser for Unlimit Group A/S er således:

Kapital Partner A/S

Ewaldsgade 9, 2200 København N



Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

