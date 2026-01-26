Virtune AB (Publ) lanserar Virtune BNB ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 26 januari 2026 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar idag lanseringen av en ny börshandlad produkt (ETP), Virtune BNB ETP, på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.

Om Virtune BNB ETP

Virtune BNB ETP är en fysiskt backad börshandlad produkt som är utformad för att erbjuda investerare ett säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot BNB. Detta möjliggörs genom en transparent och fysiskt backad struktur med institutionell säkerhetsnivå.

Viktig information om Virtune BNB ETP

1:1 exponering mot BNB

100% fysiskt backad av BNB

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune BNB ETP

Fullständigt namn: Virtune BNB ETP

Kortnamn: Virtune BNB

Ticker: VIRBNB

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Måndagen den 26 januari 2026

ISIN: SE0027598202

Om BNB

BNB är den inhemska kryptotillgången i BNB Chain-ekosystemet, som ursprungligen introducerades av Binance och i dag används inom ett av världens största blockkedjenätverk. Den används för att betala transaktionsavgifter, delta i decentraliserade applikationer och möjliggöra aktivitet inom DeFi, NFT:er och Web3-tjänster. BNB ger även användarnytta på Binance-plattformen, bland annat genom rabatter på handelsavgifter och andra tjänster.

Christopher Kock, VD för Virtune:

”Vi inleder 2026 med att fortsätta vår expansion och bredda vårt utbud av reglerade och fysiskt backade krypto-ETP:er. Lanseringen av Virtune BNB ETP är ett naturligt nästa steg i vår produktutveckling och ger investerare tillgång till en av de mest etablerade kryptotillgångarna på marknaden. Produkten är nu noterad på Nasdaq Stockholm och använder Coinbase som förvaringsinstitut.”

Om du, som (institutionell) investerare, är intresserad av att träffa Virtune för att diskutera de möjligheter våra ETP:er erbjuder för din kapitalförvaltning eller för att lära dig mer om Virtune och våra ETP:er, tveka inte att kontakta oss på hello@virtune.com. Du kan även läsa mer på www.virtune.com och registrera din e-postadress för att prenumerera på våra nyhetsbrev med uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.

Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune, med huvudkontor i Stockholm, är en svensk reglerad kapitalförvaltare och emittent av krypto-ETP:er noterade på reglerade europeiska börser. Genom regelefterlevnad, strategiska samarbeten och ett erfaret team möjliggör Virtune tillgång till innovativa och sofistikerade investeringsprodukter anpassade till den snabbt föränderliga globala kryptomarknaden.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.