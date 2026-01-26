|Selskabsmeddelelse nr. 4 2026
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
26. januar 2026
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 4
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 4 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|18,480,029
|258.4727
|4,776,583,757
|19 januar 2026
|65,000
|316.5119
|20,573,274
|20 januar 2026
|65,000
|311.1670
|20,225,855
|21 januar 2026
|70,000
|310.4777
|21,733,439
|22 januar 2026
|63,000
|322.3382
|20,307,307
|23 januar 2026
|63,000
|320.3185
|20,180,066
|I alt akkumuleret i uge 4
|326,000
|316.0121
|103,019,940
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|18,806,029
|259.4702
|4,879,603,696
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.252% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
Vedhæftet fil