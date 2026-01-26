Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 4

Selskabsmeddelelse nr. 4 2026

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



26. januar 2026



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 4



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 4 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse18,480,029258.47274,776,583,757
19 januar 202665,000316.511920,573,274
20 januar 202665,000311.167020,225,855
21 januar 202670,000310.477721,733,439
22 januar 202663,000322.338220,307,307
23 januar 202663,000320.318520,180,066
I alt akkumuleret i uge 4326,000316.0121103,019,940
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet18,806,029259.47024,879,603,696




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.252% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

