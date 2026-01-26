Avis aux porteurs d’Obligations Senior Non Préférés - FRCASA010894 - 3,40 % janvier 2026 / 2036 - montant définitif

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Société anonyme au capital de 9 077 707 050 EUROS

Siège social : 12, Place des Etats-Unis – 92127 Montrouge Cedex France

784608416 RCS Nanterre – APE 651 D

Avis aux porteurs d’Obligations Senior Préférés

d’un objectif de montant nominal de 50 000 000 euros

susceptible d’être porté à un objectif de montant nominal maximum de 500 000 000 euros

à taux fixe et intérêts trimestriels

3,40 % Janvier 2026 / 2036

Code valeur : FRCASA010894

Montant définitif de l’émission de Titres Senior Préférés Crédit Agricole S.A.

(visa de l’Autorité des marchés financiers n°25-344 en date du 14 aout 2025) :

Le montant définitif de l’émission de Titres Senior Préférés Crédit Agricole S.A. à taux fixe et intérêts trimestriels janvier 2026 / janvier 2036 est de 228°223°909 euros représenté par 228°223°909 titres de un (1) euro de nominal.





