Ralentir pour mieux vivre : un nouvel outil pour inspirer les municipalités du Québec!

MONTRÉAL, 26 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après la frénésie des élections municipales, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) en collaboration avec la Ville de Lac-Mégantic, invitent les municipalités québécoises à prendre le temps dans la prochaine année de bâtir des communautés où il fait bon vivre. Pour accompagner cette démarche, l’ASPQ propose un outil gratuit qui encourage les municipalités à s’inspirer du modèle Cittaslow, un mouvement international qui place le mieux-vivre, la santé durable et la qualité de vie au cœur de l’action municipale.

Ralentir, un choix collectif?

Dans nos villes et villages, le rythme effréné de la vie quotidienne crée une impression généralisée de manque de temps et affecte nos habitudes : déplacements stressants, sommeil raccourci, repas pressés, occasions manquées de se retrouver… L’accélération de nos modes de vie pèse sur notre santé, notre bien-être et nos liens sociaux.

Intitulé Ralentir pour mieux vivre – S’inspirer du modèle municipal Cittaslow, l’outil de l’ASPQ vise à soutenir les municipalités qui souhaitent favoriser un rythme de vie plus équilibré pour leurs citoyennes et citoyens. « Le désir de ralentir est largement partagé, mais il ne peut reposer uniquement sur des choix individuels. Les municipalités ont un rôle structurant à jouer, et c’est justement ce que valorise le modèle Cittaslow », souligne Géna Casu, chargée de dossiers à l’ASPQ.

Un cadre d’action inspirant et adaptable

Né en Italie, le mouvement Cittaslow regroupe des centaines de villes à travers le monde qui s’engagent à repenser nos milieux de vie pour qu’ils soient mieux adaptés à un rythme de vie équilibré et moins stressant. Le modèle offre un cadre d’action articulé autour de sept domaines, tels que :

la cohésion sociale en créant des espaces publics conviviaux et rassembleurs;

en créant des espaces publics conviviaux et rassembleurs; l’ énergie et environnement en facilitant l’accès à la nature et en misant sur l’énergie renouvelable;

en facilitant l’accès à la nature et en misant sur l’énergie renouvelable; la mobilité en encourageant les déplacements actifs et en réduisant la dépendance à l’automobile;

en encourageant les déplacements actifs et en réduisant la dépendance à l’automobile; l’agriculture en soutenant l’agriculture urbaine et valorisant le patrimoine alimentaire local.

En plus de présenter le modèle, l’outil met en lumière l’expérience inspirante de la Ville de Lac-Mégantic, première ville certifiée Cittaslow au Québec, et propose cinq conditions gagnantes pour faire vivre ce modèle dans d’autres municipalités au Québec. « Les valeurs Cittaslow sont devenues la colonne vertébrale de notre développement, l’axe transversale du « bien-vivre », qui justifie toute action en lien avec l’amélioration de la qualité de vie de notre population locale et régionale », rapporte Julie Morin, mairesse de la Ville de Lac-Mégantic.

Passer de l’inspiration à l’action!

Pensé comme un outil de passage à l’action, il s’adresse aux personnes élues, fonctionnaires municipaux, partenaires locaux, citoyennes et citoyens qui souhaitent renforcer les initiatives existantes ou en amorcer de nouvelles pour favoriser la qualité de vie et la vitalité de leur municipalité. « Même sans obtenir la certification officielle, l’outil permet aux municipalités de s’approprier les principes de Cittaslow et de bâtir des villes plus attrayantes, centrées sur le mieux-vivre de leur communauté », conclut Mme Casu.

Téléchargez l’outil gratuitement ici.

L’ASPQ se tient également à la disposition des municipalités pour les accompagner dans leur démarche vers des milieux de vie plus sains et durables. Contactez l’équipe au : info@aspq.org.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

À propos de la ville de Lac-Mégantic

Située dans la MRC du Granit, entre lac, forêts et montagnes, la Ville de Lac-Mégantic offre un milieu de vie équilibré, une nature généreuse ainsi que des horizons majestueux en pleine ville. Centre régional de services reliés à l’éducation, à la santé et à l’administration gouvernementale, Lac-Mégantic constitue également un pôle touristique incontesté. L’urbain côtoie la nature, où l’histoire se mêle à la culture. Un cadre de vie propice aux échanges, aux découvertes et à l’aventure. Lac-Mégantic est l’endroit idéal pour faire le plein d’expériences en toute saison. www.ville.lac-megantic.qc.ca

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org