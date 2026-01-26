中金公司参加第19届亚洲金融论坛，变局中协力 新局中多赢

香港, Jan. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1月26日，由香港特别行政区政府及香港贸易发展局合办的第19届亚洲金融论坛在香港会议展览中心成功开幕。中国国际金融股份有限公司（中金公司）再次作为合作伙伴参与并助力此次盛会。中金公司副董事长、总裁、管理委员会成员王曙光出席此次论坛。

亚洲金融论坛是 2026年区内首项金融盛事，以“变局中协力 新局中多赢”为主题，汇聚逾百位全球政商领袖、金融专家以及知名经济学家担任演讲嘉宾，政策制定者、监管机构和业界共同探讨跨产业和跨经济体的机遇，在金融赋能下开新局。

王曙光在论坛首日的专题午餐会开幕辞中表示，随着世界百年变局加速演进，全球地缘政治愈加复杂多变，经济全球化和多边主义受到挑战，全球经济面临更多不稳定和不确定因素，但也迎来以人工智能为代表的全球新一轮科技革命和产业革命快速发展，持续为世界经济和资本市场注入新动能、新活力。中国展现了强大经济韧性，以人工智能、创新药等为代表的新质生产力正成为驱动增长的核心引擎。中国资本市场的活跃与增长前景受到外资高度关注，在协助完成宁德时代港股IPO、小米集团港股增发、三花智控港股IPO等市场重大项目过程中，中金公司成功引入多家海外主权基金及长线投资者，助力全球资本共享中国高质量发展红利。

王曙光表示，作为国际化程度最高的中资投行之一，中金公司始终秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，在推动中国与世界的金融联通中发挥重要作用，并与海内外政府部门、企业、机构、投资者等保持密切合作。目前中金公司服务全球机构客户近1.5万家；2025年在“一带一路”地区完成融资交易规模约60亿美元，并成功落地多个标志性跨境项目：佳鑫国际资源项目实现全球首次香港与哈萨克斯坦同步上市，亦是中亚地区首支人民币计价的股票；哈萨克斯坦开发银行20亿元离岸人民币债券发行，标志着中亚地区发行人首次发行人民币债券。

未来，中金公司将继续立足自身专业优势，为全球客户提供最优质的综合金融服务，并与境内外伙伴保持密切友好合作，共同挖掘、培育新的业务增长点，为推动中国和世界经济的新增长贡献力量。作为支持亚洲金融论坛十四届的合作伙伴，中金公司今年还通过现场展览等方式与来自全球不同机构的参会嘉宾深入交流，分享前瞻观点，并详细介绍中金公司在科技创新等领域的重要举措。

关于中金公司

中国国际金融股份有限公司成立于1995年，凭借率先采用市场最佳实践以及深厚的专业知识，我们完成了众多开创先河的交易，并深度参与中国经济改革和发展，与客户共同成长。我们的目标是打造成为具有国际竞争力的一流投资银行机构。秉承“植根中国，融通世界”的理念，通过广泛的业务网络及杰出的跨境能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。