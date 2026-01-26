FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 19 au 23 janvier 2026

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 19/01/2026 au 23/01/2026

Publication du 26/01/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2721/01/2026FR0000074759 177 24,90XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/01/2026FR0000074759 186 24,90XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2723/01/2026FR0000074759 158 24,90XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/01/2026 09:07:07FR0000074759 24,90EUR 39XPAR1110447-769b21FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/01/2026 09:07:40FR0000074759 24,90EUR 138XPAR1110447-1025b21FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/01/2026 09:18:12FR0000074759 24,90EUR 17XPAR1110447-1025b22FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/01/2026 09:18:12FR0000074759 24,90EUR 61XPAR1110447-1281b22FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/01/2026 09:18:42FR0000074759 24,90EUR 107XPAR1110447-1537b22FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/01/2026 11:08:09FR0000074759 24,90EUR 1XPAR1110447-1793b22FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/01/2026 09:35:41FR0000074759 24,90EUR 100XPAR1110447-513b23FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/01/2026 09:35:41FR0000074759 24,90EUR 53XPAR1110447-769b23FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/01/2026 09:47:46FR0000074759 24,90EUR 5XPAR1110447-1025b23FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Déclaration hebdo Transactions du 19 au 23 janvier 2026

