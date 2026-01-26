Cannara publie ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice 2026, enregistre de nouveaux résultats financiers records, accroît ses parts de marché et poursuit sa stratégie d’expansion disciplinée

Nouveaux résultats financiers records : revenus totaux de 30,1 millions de dollars, marge brute avant ajustements de la juste valeur de 13,5 millions de dollars, soit 45 %, et BAIIA ajusté de 8,8 millions de dollars 1 , soutenus par des flux de trésorerie d’exploitation de 8,0 millions de dollars et des flux de trésorerie disponibles de 3,3 millions de dollars 1 .

MONTRÉAL, 26 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », la «Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre fiscal clos le 30 novembre 2025. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes y afférentes, ainsi que le rapport de gestion qui les accompagne, peuvent être consultés sur le site web de la Société à l’adresse cannara.ca/fr/investisseurs/ ou en accédant au profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca . La dernière présentation aux investisseurs de la Société est disponible à l’adresse www.cannara.ca/fr/investisseurs/pont-de-linvestisseur/ .

Commentaire de la direction :

« La poursuite de l’expansion de notre part de marché au premier trimestre 2026 reflète la force de nos marques et notre approche disciplinée envers la croissance », a déclaré Zohar Krivorot, fondateur et PDG de Cannara. « Nous avons atteint notre plus forte part de marché nationale trimestrielle à ce jour au cours de cette période, grâce à l’amélioration de la disponibilité de l’offre et à la vigueur continue des ventes de l’ensemble de notre portefeuille de marques. Notre capacité de post-traitement étant désormais pleinement utilisée, nos investissements pour l’exercice 2026 donneront la priorité au développement de notre nouveau centre de traitement à Valleyfield et à la préparation de trois zones de culture supplémentaires, ce qui permettra à Cannara de soutenir son expansion future tout en maintenant et en améliorant son efficacité opérationnelle. »

« Nos résultats financiers du premier trimestre 2026 démontrent l’efficacité de notre modèle opérationnel et de notre rigueur constante en matière d’efficacité et de rentabilité », a commenté Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. « Les produits bruts de cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 20 %, la marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté de 38 % et le BAIIA ajusté a augmenté de 47 % par rapport à la même période de l’année précédente, reflétant des volumes de production plus élevés, des rendements améliorés et l’optimisation continue de la culture et du post-traitement. Nous avons également généré un flux de trésorerie d’exploitation solide, qui soutient une stratégie d’allocation de capital rigoureuse. Cannara est bien positionnée pour étendre sa capacité de post-traitement, améliorer ses marges et soutenir une croissance durable à long terme. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

Faits saillants comparables du premier trimestre de 2026 par rapport au premier trimestre de 2025

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté à 41,8 millions de dollars au premier trimestre de 2026 comparé à 34,9 millions de dollars au premier trimestre de 2025, soit une augmentation de 6,9 millions de dollars ou 20 %, grâce à une pénétration plus profonde des marchés existants, au lancement des produits de vapotage au Québec et à l’ajout de nouvelles variétés génétiques et de nouveaux produits ;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté pour atteindre 30,1 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 25,1 millions de dollars au premier trimestre de 2025, soit une augmentation de 5,0 millions de dollars ou 20 % ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté pour atteindre 13,5 millions de dollars au premier trimestre de 2026, soit une hausse de 38 % par rapport aux 9,8 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de 2025, reflétant l’augmentation de la capacité grâce à l’activation des 11 e et 12 e zones au troisième et quatrième trimestre de 2025 et aux améliorations apportées à la culture au second semestre de 2025 qui ont permis d’augmenter les rendements ;

et 12 zones au troisième et quatrième trimestre de 2025 et aux améliorations apportées à la culture au second semestre de 2025 qui ont permis d’augmenter les rendements ; Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté pour atteindre 45 % au premier trimestre de 2026, contre 39 % au premier trimestre de 2025 ;

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 2,7 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 4,2 millions de dollars au premier trimestre de 2025, la hausse de la marge brute ayant été largement compensée par un ajustement net de la juste valeur de (2,3) millions de dollars (contre 0,4 million de dollars au premier trimestre de 2025) et par une légère augmentation des charges salariales et des frais de vente et de marketing liée à l’expansion des activités ;

Le bénéfice avant impôts s’est élevé à 2,0 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en baisse de 33 % par rapport aux 3,0 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de 2025, principalement en raison de la hausse des charges liées à la rémunération à base d’actions pendant le trimestre ;

Le bénéfice net s’est élevé à 1,0 million de dollars au premier trimestre de 2026, contre 2,3 millions de dollars au premier trimestre de 2025 en raison de l’ajustement de la juste valeur hors trésorerie et des charges supplémentaires encourues liées aux rémunérations fondées sur des actions.





FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026 (SUITE)

Le BAIIA ajusté a augmenté de 47 %, passant de 6,0 millions de dollars au premier trimestre de 2025 à 8,8 millions de dollars au premier trimestre de 2026 3 ;

; Les flux de trésorerie d’exploitation se sont élevés à 8,0 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 5,8 millions de dollars au premier trimestre de 2025 ;

Le flux de trésorerie disponible s’est élevé à 3,3 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en baisse par rapport aux 4,6 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de 2025, principalement en raison des dépenses d’investissement liées au projet de construction en cours à Valleyfield 4 ;

; Le bénéfice par action s’est établi à 0,01 $ au premier trimestre de 2026, contre 0,03 $ au premier trimestre de 2025.





Faits saillants du premier trimestre de 2026 par rapport au quatrième trimestre de 2025

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 7 %, passant de 39,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 à 41,8 millions de dollars au premier trimestre de 2026, grâce à la vigueur continue du Québec et d’autres provinces, soutenue par le lancement des produits de vapotage au Québec en novembre 2025 ;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté de 6 %, passant de 28,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 à 30,1 millions de dollars au premier trimestre de 2026, reflétant la poursuite des gains de parts de marché sur les marchés clés ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur s’est élevée à 13,5 millions de dollars, en hausse de 14 % par rapport au trimestre précédent ;

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur est passé de 42 % au quatrième trimestre 2025 à 45 % au premier trimestre 2026 ;

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 2,7 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 5,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, principalement en raison d’une variation de 2,6 millions de dollars de l’ajustement net de la juste valeur des actifs biologiques et des stocks;

Le bénéfice avant impôts s’est élevé à 2,0 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 4,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025. Cette diminution est due à la variation des ajustements nets de la juste valeur ainsi qu’à l’augmentation de la charge de rémunération basée sur le partage des bénéfices encourue au cours de la période, deux éléments hors trésorerie;

Le bénéfice net s’est élevé à 1,0 million de dollars au premier trimestre de 2026, contre 3,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 ;

Le BAIIA ajusté a augmenté de 1,4 million de dollars pour atteindre 8,8 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 7,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, grâce à une marge brute plus élevée réalisée au cours de la période 4 ;

; Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 8,0 millions de dollars au premier trimestre de 2026, contre 2,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, reflétant l’augmentation des ventes et l’amélioration des marges de la Société.

Le flux de trésorerie disponible pour le premier trimestre de 2026 s’est élevé à 3,3 millions de dollars, contre 1,4 million de dollars au quatrième trimestre de 20254.





FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

Augmentation de la capacité et optimisation du rendement

Cannara a atteint une part de marché nationale estimée à 4,1 %, sa part de marché la plus élevée à ce jour, avec une augmentation de 8 % par rapport au trimestre précédent au premier trimestre 2026 et une nouvelle augmentation de 7 % pour atteindre une part estimée à 4,4 % en décembre 2025, reflétant le succès continu du lancement des produits de vapotage au Québec et la poursuite de la croissance sur les principaux marchés provinciaux.

L’approche de Cannara en matière d’expansion reste mesurée et axée sur les marges. Alors que l’usine de Valleyfield n’a réalisé que la moitié de sa capacité totale de 24 zones, la stratégie de la Société consiste à augmenter progressivement la production, en fonction de la demande du marché, plutôt que de rechercher une croissance rapide des volumes au détriment de la rentabilité. Cette approche disciplinée, associée à des investissements dans les ventes et le marketing, permet à Cannara de renforcer la notoriété et la fidélité à ses trois marques phares tout en protégeant ses marges dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

À l’avenir, l’installation de Farnham fonctionnant désormais à sa capacité maximale de post-traitement, la stratégie d’investissement en capital de Cannara pour l’exercice 2026 donnera la priorité à la construction d’un nouveau centre de traitement dans l’installation de Valleyfield afin de soutenir les activités de post-traitement en pleine croissance et de permettre l’activation de zones de culture supplémentaires tout en maintenant et en améliorant l’efficacité opérationnelle. Le projet est actuellement en bonne voie et respecte le budget, son achèvement étant prévu d’ici la fin de l’exercice 2026. Parallèlement, la Société aménagera trois zones de culture supplémentaires qui seront prêtes à être activées à l’approche de l’exercice 2027, ce qui permettra à Cannara de rester agile dans l’augmentation de sa capacité de culture et de post-traitement afin de répondre à l’évolution de la demande des consommateurs sur les marchés clés.

Innover pour devenir leader du marché

Cannara continue de développer ses gammes de produits phares et de renforcer sa position dans les catégories prioritaires grâce à une gestion rigoureuse de son portefeuille et à des innovations ciblées, ce qui lui permet de gagner continuellement des parts de marché. Parmi les lancements marquants du premier trimestre de 2026, citons les nouvelles extensions de la gamme Tribal de pré-roulés à embout en céramique et les extraits Tribal, tels que Neon Sunshine Supernova et Trifecta, la cartouche de vapotage à résine vivante Porto Leche et l’extrait à spectre complet à résine vivante, ainsi que le vaporisateur tout-en-un à résine séchée Nugz El Guapo.

Au premier trimestre de 2026, Cannara a fait son entrée dans la nouvelle catégorie des cartouches de vapotage au Québec avec cinq références approuvées, dont trois cartouches de résine vivante et deux cartouches de colophane vivante sans solvant. Développés par l’équipe de R&D de la Société afin de répondre au cadre réglementaire québécois, ces produits contiennent moins de 30 % de THC, sans distillat ni agent de remplissage, et comprennent les cartouches de résine vivante Tribal Bubble Up et Cuban Linx, la cartouche de résine vivante Orchid CBD Jean Guy, ainsi que les cartouches de colophane vivante Nugz Garlic Juice et Jungle Driver.

La Société continue d’investir dans de nouvelles génétiques grâce à un programme rigoureux de recherche de phénotypes qui sélectionne un petit nombre de cultivars les plus performants parmi des centaines évaluées, en mettant l’accent sur l’adéquation à la marque, la puissance, le rendement et l’attrait commercial. La recherche de phénotypes de Cannara pour l’exercice 2026 est en cours, soutenant un pipeline de nouvelles génétiques exotiques dont le lancement est prévu pour l’exercice 2027.

Renforcement de la part de marché à travers le Canada

Les récentes performances de Cannara dans diverses provinces soulignent son succès continu sur tous les marchés, démontrant sa capacité à conquérir des parts de marché sur ses concurrents.

Part de marché T1 2026 vs T4 2025 5

Trimestre sur trimestre

Le tableau ci-dessous présente la part de marché de la Société pour le dernier trimestre clos par rapport au trimestre précédent.

Région T1 2026 T4 2025 Écart National 4.1% 3.8% 7.9% Québec 13.5% 12.8% 5.5% Ontario 3.1% 2.8% 10.7% Alberta 2.5% 2.5% 0.0% Colombie-Britannique 1.8% 1.8% 0.0% Saskatchewan 0.9% 1.3% -30.8% Manitoba 1.4% 1.1% 27.3% Nouvelle-Écosse 0.4% 0.5% -20.0% Terre-Neuve-et-Labrador 0.10% NA NA

Part de marché T1 2026 vs T1 20256

Période comparable

Région T1 2026 T1 2025 Écart National 4.1% 3.7% 10.8% Québec 13.5% 12.5% 8.0% Ontario 3.1% 2.6% 19.2% Alberta 2.5% 2.3% 8.7% Colombie-Britannique 1.8% 1.5% 20.0% Saskatchewan 0.9% 1.7% -47.1% Manitoba 1.4% 0.9% 55.6% Nouvelle-Écosse 0.4% 0.4% 0.0% Terre-Neuve-et-Labrador 0.10% NA NA

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026 (SUITE)

Le tableau ci-dessous présente la part de marché de la Société pour le dernier trimestre clos par rapport au même trimestre de l’année précédente.

OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL

Options d’achat actions. Au premier trimestre de 2026, la Société a attribué 44 600 options d’achat actions à ses employés et aux membres du conseil d’administration à un prix d’exercice de 1,80 $ par action, acquises après un an et expirant après sept ans. Après la fin du trimestre, le conseil d’administration de Cannara a approuvé l’annulation et la réémission de certaines options d’achat actions précédemment attribuées afin de remédier à une erreur administrative qui a conduit la Société à dépasser temporairement les limites d’émission prévues par son plan d’options d’achat actions et son plan d’unités d’actions restreintes. Au total, 544 600 options d’achat actions ont été annulées et réémises à des conditions pratiquement identiques, notamment en ce qui concerne les prix d’exercice, les calendriers d’acquisition et les dates d’expiration, ce qui n’a entraîné aucune augmentation nette du nombre d’options en circulation.





Au premier trimestre de 2026, la Société a attribué 44 600 options d’achat actions à ses employés et aux membres du conseil d’administration à un prix d’exercice de 1,80 $ par action, acquises après un an et expirant après sept ans. Après la fin du trimestre, le conseil d’administration de Cannara a approuvé l’annulation et la réémission de certaines options d’achat actions précédemment attribuées afin de remédier à une erreur administrative qui a conduit la Société à dépasser temporairement les limites d’émission prévues par son plan d’options d’achat actions et son plan d’unités d’actions restreintes. Au total, 544 600 options d’achat actions ont été annulées et réémises à des conditions pratiquement identiques, notamment en ce qui concerne les prix d’exercice, les calendriers d’acquisition et les dates d’expiration, ce qui n’a entraîné aucune augmentation nette du nombre d’options en circulation. Unités d’actions restreintes (« UAR »). Après la fin du trimestre, la Société a émis 90 000 actions ordinaires en règlement des UAR acquises. En outre, les conditions de performance liées à certaines attributions d’unités d’actions restreintes ont été satisfaites, ce qui a entraîné une acquisition supérieure au niveau cible initial. En conséquence, la Société a émis 781 250 actions ordinaires en règlement d’unités d’actions liées à la performance acquises. La Société a également approuvé l’accélération de l’acquisition de 15 000 UAR pour lesquelles des actions ordinaires ont été émises lors de l’acquisition.





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de Cannara est prévue le 29 janvier 2026 à 11 h 00 HNE et se tiendra en ligne sous forme de webdiffusion en direct. Les actionnaires sont encouragés à voter sur les questions soumises à l’assemblée par procuration et à participer à l’assemblée par webdiffusion. Ceux qui souhaitent voter par procuration sont priés de lire les notes relatives au formulaire de procuration, puis de remplir, signer et envoyer par la poste le formulaire de procuration ci-joint, conformément aux instructions figurant dans la procuration et dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui sera publiée sur le site web de Cannara à l’adresse et déposée sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Les actionnaires pourront participer à l’assemblée générale annuelle en cliquant sur le lien indiqué ici ou sur le site Web de Cannara Biotech à l’adresse https://www.cannara.ca/investors/company-events/ .



SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Périodes de trois mois closes le Principaux faits saillants financiers 30 novembre

2025 30 novembre

2024 Produits nets1 $ 30,079,785 $ 24,954,810 Autres produits 33,390 115,604 Total des produits 30,113,175 25,070,414 Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 13,466,162 9,781,764 Marge brute 11,209,719 10,178,885 Charges opérationelles 8,507,578 5,946,806 Bénéfice opérationnel 2,702,141 4,232,079 Charges financières nettes 661,195 1,198,165 Bénéfice avant impôt 2,040,946 3,033,914 Bénéfice net 1,039,549 2,305,863 BAIIA ajusté2 8,816,623 5,997,320 Pourcentages du total des produits Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur en tant que pourcentage du total des produits3 45% 39% Marge brute en tant que pourcentage du total des produits4 37% 41% Bénéfice opérationnel en tant que pourcentage du total des produits5 9% 17% Bénéfice avant impôt en tant que pourcentage du total des produits6 7% 12% Bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits7 3% 9% BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits8 29% 24% Bénéfice par action Bénéfice de base par action $ 0.01 $ 0.03 Bénéfice dilué par action $ 0.01 $ 0.03 30 novembre

2025 31 août

2025 Trésorerie $ 16,516,956 $ 14,360,016 Comptes débiteurs 15,221,605 14,106,082 Actifs biologiques 5,914,066 6,815,941 Stocks 46,052,183 44,516,056 Fonds de roulement9 53,540,039 47,959,368 Total de l'actif 173,843,356 168,646,300 Total des passifs courants 31,496,002 34,198,830 Total des passifs non-courants 31,133,208 32,226,493 Actifs nets 111,214,146 102,220,977 Flux de trésorerie disponibles pour le trimestre clos10 3,342,582 1,361,165





1 Les produits nets comprennent les produits provenant de la vente de biens, nettes de droits d’accise, les revenues de services et les produits de location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 5 Le bénéfice (perte) opérationnel en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 6 Le bénéfice avant impôt en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 7 Le bénéfice (perte) net en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 8 Le BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 9 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 10 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (« règlement 52-112 ») prescrit des exigences de divulgation qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR, (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres ratios financiers supplémentaires, et (iii) le total des mesures sectorielles. Dans le présent communiqué de presse, la Société utilise les mesures non conformes aux PCGR, les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres ratios financiers supplémentaires et les mesures sectorielles suivants : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, bénéfice brut sectoriel avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel, bénéfice brut sectoriel en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel, bénéfice d’exploitation sectoriel en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel et BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires net. Aucun total des mesures sectorielles n’est inclus dans le présent communiqué de presse. Des informations supplémentaires sur ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont disponibles dans la section intitulée « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de Cannara pour le trimestre clos le 30 novembre 2025, qui est publié sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR et les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles aux investisseurs concernant la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent différer des calculs similaires présentés par d’autres émetteurs, et peuvent donc ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières connexes préparées conformément aux IFRS.

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du bénéfice net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires total est un ratio financier non conforme aux PCGR, déterminé en divisant le BAIIA ajusté par le chiffre d’affaires total.

Périodes de trois mois closes le

Rapprochement du BAIIA ajusté 30 novembre

2025 30 novembre

2024 Bénéfice net $ 1,039,549 $ 2,305,863 Adjustments : Variations de la juste valeur des stocks vendus 7,061,574 5,918,731 Gain non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (4,805,131 ) (6,315,852 ) Amortissement, y compris l’amortissement du coût des produits vendus 1,512,908 1,483,084 Réduction des stocks à la valeur nette de réalisation 624,485 356,665 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles - 1,209 Rémunération fondée sur les actions 1,720,646 321,404 Charges financières nettes 661,195 1,198,165 Impôt 1,001,397 728,051 BAIIA ajusté* $ 8,816,623 $ 5,997,320 BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des revenus** 29% 24%

*Mesure financière non conforme aux PCGR

**Ratio financier non conforme aux PCGR

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES (SUITE)

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles



Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Périodes de trois mois closes le Rapprochement des flux de trésorerie disponibles 30 novembre

2025 30 novembre

2024 Trésorerie provenant des activités d'exploitation $ 7,961,073 $ 5,834,463 Ajustement: Dépenses en capital 4,618,491 1,217,269 Flux de trésorerie disponibles* $ 3,342,582 $ 4,617,194

*Mesure financière non conforme aux PCGR

Rapprochement du fonds de roulement



Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total des actifs courants et du total des passifs courants, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Rapprochement du fonds de roulement 30 novembre

2025 30 novembre

2024 Total des actifs courants $ 85,036,041 $ 82,158,198 Total des passifs courants 31,496,002 34,198,830 Fonds de roulement* $ 53,540,039 $ 47,959,368

*Mesure financière non conforme aux PCGR

