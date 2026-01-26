Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 4 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 13.000.000 eigin hluti að kaupverði 246.657.500 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð
19.1.202609:53:07800.00019,3015.440.000
19.1.202611:10:56500.00019,259.625.000
19.1.202613:21:52700.00019,3013.510.000
19.1.202615:07:13600.00019,3011.580.000
20.1.202610:07:58800.00019,0515.240.000
20.1.202613:40:261.000.00018,8518.850.000
20.1.202615:04:20800.00018,8515.080.000
21.1.202610:20:20500.00018,959.475.000
21.1.202611:53:49800.00018,9515.160.000
21.1.202613:32:58500.00018,939.462.500
21.1.202615:01:35800.00018,9015.120.000
22.1.202610:24:18500.00018,989.487.500
22.1.202611:05:22750.00018,9514.212.500
22.1.202614:43:08750.00018,9514.212.500
22.1.202615:12:31600.00018,9011.340.000
23.1.202609:45:38750.00018,9014.175.000
23.1.202614:07:191.250.00018,7523.437.500
23.1.202614:42:54600.00018,7511.250.000
Samtals 13.000.000 246.657.500

Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26 Mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.

Kvika hefur nú keypt samtals 95.400.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,060% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 1.672.607.500 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 229.810.410 hlutir eða sem nemur 4,962% af útgefnum hlutum í félaginu.

Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.

Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is


