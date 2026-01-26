Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 4 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 13.000.000 eigin hluti að kaupverði 246.657.500 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|19.1.2026
|09:53:07
|800.000
|19,30
|15.440.000
|19.1.2026
|11:10:56
|500.000
|19,25
|9.625.000
|19.1.2026
|13:21:52
|700.000
|19,30
|13.510.000
|19.1.2026
|15:07:13
|600.000
|19,30
|11.580.000
|20.1.2026
|10:07:58
|800.000
|19,05
|15.240.000
|20.1.2026
|13:40:26
|1.000.000
|18,85
|18.850.000
|20.1.2026
|15:04:20
|800.000
|18,85
|15.080.000
|21.1.2026
|10:20:20
|500.000
|18,95
|9.475.000
|21.1.2026
|11:53:49
|800.000
|18,95
|15.160.000
|21.1.2026
|13:32:58
|500.000
|18,93
|9.462.500
|21.1.2026
|15:01:35
|800.000
|18,90
|15.120.000
|22.1.2026
|10:24:18
|500.000
|18,98
|9.487.500
|22.1.2026
|11:05:22
|750.000
|18,95
|14.212.500
|22.1.2026
|14:43:08
|750.000
|18,95
|14.212.500
|22.1.2026
|15:12:31
|600.000
|18,90
|11.340.000
|23.1.2026
|09:45:38
|750.000
|18,90
|14.175.000
|23.1.2026
|14:07:19
|1.250.000
|18,75
|23.437.500
|23.1.2026
|14:42:54
|600.000
|18,75
|11.250.000
|Samtals
|13.000.000
|246.657.500
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26 Mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.
Kvika hefur nú keypt samtals 95.400.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,060% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 1.672.607.500 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 229.810.410 hlutir eða sem nemur 4,962% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is