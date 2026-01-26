Sampo Oyj, pörssitiedote, 26.1.2026 klo 15.10

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SVEITSISSÄ, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY.

Sampo Oyj hakee ruotsalaisten talletustodistustensa poistamista listalta ja A-osakkeensa listaamista Nasdaq Tukholmaan

Kuten ilmoitettu 5.11.2025, Sampo Oyj (”Sampo”) on päättänyt irtisanoa nykyisen ruotsalaisen talletustodistusjärjestelyn (”SDR”) ja hakea A-osakkeensa (”A-osake”) ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholmassa. Sampo on tänään toimittanut Nasdaq Tukholmalle hakemukset SDR:ien poistamiseksi listalta ja A-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi.

Tärkeät päivämäärät

Arviolta 13.2.2026 SDR:ien viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Tukholmassa Arviolta 16.2.2026 (ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä tehdyt kaupat selvitetään T+3-aikataululla) A-osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Tukholmassa Arviolta 17.2.2026 SDR-konversion täsmäytyspäivä Arviolta 19.2.2026 A-osakkeiden toimitus SDR-haltijoille

Sampo pidättää oikeuden muuttaa päivämääriä tarvittaessa. Ilmoitus tällaisesta muutoksesta julkaistaan Sammon pörssitiedotteella.

SAMPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030





TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa tai hankkia Sammon osakkeita, SDR-talletustodistuksia, oikeuksia tai muita arvopapereita missään valtiossa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, Suomi, Ruotsi ja muut Euroopan talousalueen jäsenvaltiot. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on annettu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa SDR-ohjelman irtisanomisesta ja Listautumisesta.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Sammon osakkeita, SDR-talletustodistuksia, oikeuksia tai muita arvopapereita, joihin viitataan, ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröinnistä säädettyä poikkeusta.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu henkilöille ja niihin ei saa olla pääsyä henkilöillä eikä niitä tule levittää tai välittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä, eivätkä ne ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai hankkia Sammon osakkeita, SDR-talletustodistuksia, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä tai missään muussa valtiossa, jossa se olisi kyseisen valtion lakien ja määräysten vastaista.