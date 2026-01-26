Genetec présente les bonnes pratiques de protection des données pour les équipes de sécurité physique à l’occasion de la Journée de la protection des données

MONTRÉAL, 26 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée de la protection des données, Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, partage aujourd’hui une série de bonnes pratiques visant à aider les organisations à protéger les données sensibles issues de leurs systèmes de sécurité physique, tout en conservant l’efficacité de leurs opérations.

Les systèmes de sécurité génèrent de grands volumes de données, notamment des images vidéo, des enregistrements de contrôle d’accès et des informations relatives à des plaques d’immatriculation. Ces données jouent un rôle de plus en plus important au quotidien dans les opérations de sécurité et les enquêtes, et les organisations font face à une pression croissante pour les gérer de manière responsable, dans un contexte marqué par l’évolution des réglementations sur le respect de la vie privée, l’augmentation des cybermenaces et des attentes de transparence toujours plus fortes.

« Les données de sécurité peuvent être extrêmement sensibles et leur protection exige bien plus que des mesures de base ou de vagues garanties », explique Mathieu Chevalier, architecte de sécurité en chef de Genetec Inc. « Les données sont parfois considérées sur le marché comme un actif à exploiter ou à partager au-delà de leur finalité initiale, ce qui crée de réels risques pour le respect de la vie privée. Les organisations doivent pouvoir compter sur des limites claires quant à l’utilisation de leurs données, sur des contrôles robustes tout au long de leur cycle de vie, ainsi que sur des technologies conçues pour intégrer le respect de la vie privée par défaut, et non comme quelque chose à ajouter après coup. »

Célébrée chaque année le 28 janvier, la Journée internationale de la protection des données rappelle que la protection des données personnelles est une responsabilité partagée et continue. Pour les équipes de sécurité physique, l’adoption de stratégies claires, de technologies résilientes et de partenariats de confiance permet de maintenir l’alignement entre les objectifs de sécurité et de respect de la vie privée, alors que les risques et les réglementations évoluent. Genetec recommande les bonnes pratiques suivantes afin d’aider les organisations à renforcer la protection des données au sein de leurs systèmes de sécurité physique :

Commencer par élaborer une stratégie claire de protection des données

Les organisations doivent régulièrement faire le point sur les données qu’elles collectent, les raisons pour lesquelles elles les collectent, leur lieu de stockage, leur durée de conservation et les personnes qui y ont accès. Formaliser ces pratiques permet de limiter l’exposition inutile des données, d’identifier d’éventuelles lacunes dans les politiques en place et d’assurer la conformité dans un contexte réglementaire en constante évolution. La transparence sur les pratiques de gestion des données contribue également à renforcer la confiance des employés, des clients et du grand public.

Concevoir des systèmes intégrant le respect de la vie privée dès le départ

Le respect de la vie privée dès la conception (« privacy-by-design ») vise à réduire les risques pour la vie privée non seulement grâce à des contrôles de sécurité, mais aussi par la manière dont les données personnelles sont collectées, utilisées et gérées. Les organisations doivent appliquer les principes de limitation des finalités et de minimisation des données afin de ne collecter et conserver que les données strictement nécessaires aux objectifs de sécurité définis. Des mesures de sécurité robustes, telles que le chiffrement des données en transit et au repos, l’authentification forte et des contrôles d’accès granulaires, permettent de limiter les risques d’accès non autorisé. Les technologies favorisant le respect de la vie privée, comme l’anonymisation et le floutage automatisés, renforcent la transparence et contribuent à protéger l’identité des individus tout en préservant la valeur opérationnelle des données de sécurité.

Maintenir des défenses cyber solides dans le temps

La protection des données s’inscrit dans la durée. Le renforcement régulier des systèmes, la gestion proactive des vulnérabilités et l’application rapide des mises à jour sont essentiels pour faire face à l’évolution constante des cybermenaces. En considérant la cybersécurité et le respect de la vie privée comme des responsabilités opérationnelles continues, les organisations renforcent durablement leur posture de sécurité globale.

S’appuyer sur le cloud pour renforcer la résilience et la conformité

Les solutions gérées dans le cloud et les modèles logiciels en tant que service (SaaS) permettent aux organisations de maintenir à jour leurs correctifs de sécurité, leurs contrôles du respect de la vie privée et leurs fonctionnalités de conformité, tout en allégeant la charge opérationnelle des équipes internes. De nombreuses organisations optent aujourd’hui pour des modèles de déploiement hybrides, combinant environnements sur site et cloud, afin de concilier évolutivité, maîtrise des données et exigences de résidence.

Choisir des partenaires engagés dans le respect de la vie privée et la transparence

Le choix de partenaires technologiques de confiance est déterminant. Les organisations doivent évaluer leurs fournisseurs selon leurs pratiques de gouvernance des données personnelles, les limites qu’ils fixent à leur utilisation et la transparence quant à leurs engagements en matière de respect de la vie privée. Les certifications et normes indépendantes de sécurité, telles que ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 ou les rapports SOC 2 Type II, constituent des indicateurs importants quant au niveau de protection et de gestion des systèmes et des données, contribuant à réduire les risques d’accès non autorisé ou d’utilisation abusive. Il est également essentiel d’examiner les processus de divulgation des vulnérabilités, les pratiques de gouvernance des données et l’approche des fournisseurs en matière d’intelligence artificielle, notamment leur engagement en faveur de la transparence, de la sécurité et du rôle central de l’humain lorsque des données personnelles sont concernées.

Pour connaître les bonnes pratiques pour développer la bonne stratégie de protection des données pour les systèmes de sécurité physique, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/confiance-cybersecurite

