L’Association nationale des centres d’amitié nomme Jennifer Rankin au poste de directrice générale

OTTAWA, Ontario, 26 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) a le plaisir d’annoncer la nomination de Jennifer Rankin au poste de directrice générale, à compter d’aujourd’hui.

Jennifer Rankin assurait l’intérim à ce poste depuis novembre 2025, contribuant à la stabilité du leadership durant cette période de transition. Sa nomination témoigne de la confiance du conseil d’administration en sa capacité à conduire l’ANCA dans sa prochaine phase de développement, dans un contexte marqué à la fois par une demande croissante de services destinés aux Autochtones en milieu urbain et par la diversification des sources de revenus. Elle confirme également la volonté de maintenir un fort accent sur la continuité, la stabilité et le soutien du personnel de l’ANCA, des Associations provinciales et territoriales ainsi que des Centres d’amitié partout au pays.

Fière membre de la Première Nation de Batchewana, Jennifer est une leader et défenseure autochtone qui compte plus d'une décennie d'expérience dans la promotion du bien-être des communautés autochtones urbaines. Née et élevée sur le territoire algonquin Anishinaabe à Ottawa, elle a passé plus de 12 ans à l’ANCA et dans d'autres organisations autochtones nationales, combinant une connaissance approfondie des institutions et un engagement fort en faveur de services communautaires ancrés dans la culture. Elle apporte une solide combinaison de leadership stratégique, d'expertise opérationnelle et d'engagement profond envers la mission, les valeurs et les objectifs à long terme de l'organisation.

« Je suis fière de diriger cette organisation nationale à un moment où près d’un million de personnes autochtones vivant en milieu urbain jouent un rôle essentiel dans l’avenir économique du Canada », a affirmé Jennifer Rankin. « Notre impact n’est plus à démontrer. Nos services sont essentiels. Je continuerai de veiller à ce que les décideurs saisissent pleinement l’ampleur, la valeur et la contribution économique des Centres d’amitié, ainsi que la nécessité impérieuses d’investissements stables et à long terme, à la hauteur de la réalité de ce travail. »

À propos de l’Association nationale des centres d’amitié

Depuis plus de 50 ans, l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) soutient un réseau de plus de 100 Centres d’amitié à travers le Canada, offrant des services culturellement pertinents aux communautés autochtones en milieu urbain. Chaque année, les Centres d’amitié appuient près d’un million de personnes autochtones par l’entremise de plus de 2 600 programmes, fournissant des services essentiels, notamment en matière d’emploi et de formation, de garde d’enfants, de soutien en santé, de logement et de programmation culturelle. Avec plus de 3 100 membres du personnel et plus de 10 300 bénévoles, les Centres d’amitié constituent l’un des réseaux de prestation de services autochtones les plus importants au pays.