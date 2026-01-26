AB Akola group vertina galimybę investuoti 34 mln. eurų į naujos gamyklos statybas Kaišiadoryse

Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių Baltijos šalyse AB Akola group per savo valdomą bendrovę „Vilniaus paukštyną“ vertina galimybę įgyvendinti investicinį projektą Kaišiadoryse, susijusį su šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo infrastruktūros plėtra. Bendra planuojamos investicijos vertė gali siekti 34 mln. eurų.
Bendrovė artimiausiu metu ketina pateikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir dalyvauti artėjančiame Europos Sąjungos paramos šaukime, siekiant gauti finansinę paramą. Galutiniai sprendimai dėl investicijos bus priimami įvertinus paramos sąlygas ir gavus visus reikalingus leidimus bei patvirtinimus.
„Ši investicija yra svarbi mūsų paukštininkystės verslo ilgalaikės plėtros dalis. Ji leistų efektyviau tvarkyti šalutinius gyvūninius produktus ir didinti veiklos efektyvumą. Jei projektas būtų įgyvendinamas pagal planą, naujoji gamykla veiklą galėtų pradėti 2028 metų antroje pusėje, o projekto įgyvendinimo atveju būtų sukurtos 52 naujos darbo vietos“, – sako Mažvydas Šileika, Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms.
Pasak jo, vertindami šį projektą, matome galimybę šalutinių gyvūninių produktų perdirbimą sutelkti vienoje vietoje, išnaudojant jau veikiančią paukštininkystės infrastruktūrą ir šią veiklos dalį vykdyti pasitelkiant moderniausią įrangą bei inovatyvius technologinius sprendimus, leidžiančius taikyti pažangius aplinkosaugos ir higienos sprendimus.
Jeigu projektui būtų pritarta, „Vilniaus paukštynas“ planuotų statyti ir eksploatuoti mažiausio pavojingumo – 3 kategorijos – šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo cechą. Jame uždaru technologiniu procesu, taikant terminį apdorojimą, būtų perdirbamos paukštininkystės veikloje susidarančios žaliavos. Šio proceso metu būtų gaminami vištienos, plunksnų ir kraujo miltai bei antrinis produktas – lydyti riebalai, kurie gali būti naudojami pašarų gamyboje, kosmetikos ir biotechnologijų sektoriuose.
Planuojama, kad per parą būtų pagaminama apie 76 tonas produkcijos, iš kurių apie 17 tonų sudarytų lydyti riebalai.
Projektą numatoma įgyvendinti jau anksčiau pramoninei veiklai naudotoje teritorijoje, esančioje pramoninėje zonoje už Kaišiadorių miesto ribų. Šiuo metu nenaudojami statiniai būtų nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji, planuojamai veiklai pritaikyti pastatai.
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupės sudėtyje yra tokios žinomos bendrovės kaip „Kauno grūdai“, „Linas Agro“, „Vilniaus paukštynas“, „Kaišiadorių paukštynas“, „Dotnuva Baltic“ ir kitos. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“. 2024–2025 finansiniais metais grupės pajamos siekė 1,58 mlrd. eurų, parduota 3,1 mln. tonų produktų. Bendrasis pelnas sudarė 194 mln. eurų, veiklos pelnas – 79 mln. eurų, EBITDA – 110 mln. eurų, o grynasis pelnas – 61 mln. eurų.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403