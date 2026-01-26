FLEURY MICHON : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 12 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 588 titres
- 55 471,69 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
- 7 149 titres à l’achat pour un montant de 179 805,20 €
- 7 882 titres à la vente pour un montant de 199 998,30 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 529 transactions à l’achat
- 519 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
- 33 683,21 €
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 2ème SEMESTRE 2025
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
|Achats
|Ventes
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|TOTAL
|529
|7 149
|179 805,20
|519
|7 882
|199 998,30
|01/07/2025
|14
|227
|5 730,30
|3
|3
|76,30
|02/07/2025
|1
|1
|25,20
|4
|47
|1 189,00
|03/07/2025
|1
|1
|25,30
|4
|55
|1 391,70
|04/07/2025
|2
|4
|101,20
|7
|220
|5 631,60
|07/07/2025
|2
|2
|51,00
|10
|312
|8 166,90
|08/07/2025
|1
|1
|26,50
|1
|1
|26,50
|09/07/2025
|2
|55
|1 463,00
|10/07/2025
|7
|61
|1 613,10
|5
|96
|2 558,90
|11/07/2025
|6
|56
|1 483,50
|3
|13
|345,10
|14/07/2025
|5
|56
|1 489,80
|5
|102
|2 728,10
|15/07/2025
|3
|51
|1 356,70
|3
|31
|827,70
|16/07/2025
|10
|186
|4 868,20
|9
|139
|3 665,80
|17/07/2025
|4
|101
|2 654,40
|5
|67
|1 760,40
|18/07/2025
|5
|56
|1 466,00
|7
|94
|2 483,80
|21/07/2025
|14
|210
|5 465,60
|7
|96
|2 509,20
|22/07/2025
|6
|224
|5 755,50
|2
|2
|52,40
|23/07/2025
|1
|1
|25,40
|1
|1
|25,40
|24/07/2025
|1
|1
|25,70
|3
|101
|2 595,70
|25/07/2025
|1
|1
|25,70
|2
|95
|2 450,90
|28/07/2025
|8
|280
|7 147,80
|2
|9
|230,80
|29/07/2025
|1
|1
|25,40
|1
|1
|25,40
|30/07/2025
|5
|99
|2 509,60
|1
|1
|25,40
|31/07/2025
|1
|1
|25,40
|1
|1
|25,40
|01/08/2025
|10
|318
|7 997,40
|3
|5
|126,20
|04/08/2025
|4
|26
|654,10
|5
|289
|7 338,00
|05/08/2025
|3
|14
|352,90
|6
|183
|4 644,30
|06/08/2025
|2
|2
|50,90
|5
|106
|2 733,40
|07/08/2025
|8
|75
|1 923,50
|4
|49
|1 259,00
|08/08/2025
|3
|68
|1 727,80
|1
|1
|25,40
|11/08/2025
|3
|13
|332,90
|3
|13
|334,10
|12/08/2025
|1
|1
|25,60
|2
|5
|128,40
|13/08/2025
|3
|95
|2 427,40
|4
|96
|2 467,00
|14/08/2025
|2
|41
|1 045,50
|4
|60
|1 537,80
|15/08/2025
|9
|316
|7 983,10
|7
|162
|4 092,10
|18/08/2025
|3
|74
|1 859,20
|5
|58
|1 465,80
|19/08/2025
|1
|1
|25,20
|7
|92
|2 335,00
|20/08/2025
|5
|41
|1 032,50
|5
|128
|3 248,90
|21/08/2025
|4
|42
|1 065,30
|1
|1
|25,50
|22/08/2025
|2
|26
|657,90
|4
|58
|1 478,90
|25/08/2025
|3
|23
|579,80
|4
|142
|3 631,30
|26/08/2025
|7
|177
|4 488,40
|6
|167
|4 262,60
|27/08/2025
|3
|26
|652,80
|6
|42
|1 066,30
|28/08/2025
|7
|90
|2 266,70
|3
|22
|556,60
|29/08/2025
|4
|16
|402,80
|6
|82
|2 081,60
|01/09/2025
|7
|91
|2 290,40
|2
|72
|1 814,60
|02/09/2025
|4
|33
|829,10
|2
|4
|100,50
|03/09/2025
|1
|1
|25,10
|4
|47
|1 188,50
|04/09/2025
|3
|31
|779,70
|3
|32
|809,50
|05/09/2025
|1
|1
|25,30
|3
|126
|3 187,80
|08/09/2025
|2
|21
|531,30
|2
|21
|533,30
|09/09/2025
|4
|63
|1 600,20
|2
|63
|1 600,20
|10/09/2025
|17
|442
|10 567,50
|4
|42
|1 033,10
|11/09/2025
|10
|202
|4 726,40
|1
|1
|23,80
|12/09/2025
|1
|1
|23,60
|2
|22
|519,20
|15/09/2025
|1
|1
|23,60
|6
|73
|1 737,40
|16/09/2025
|1
|1
|24,10
|3
|34
|822,70
|17/09/2025
|4
|49
|1 186,30
|3
|14
|341,60
|18/09/2025
|1
|1
|24,30
|8
|97
|2 366,70
|19/09/2025
|5
|97
|2 348,20
|2
|11
|269,40
|22/09/2025
|4
|51
|1 218,90
|2
|51
|1 233,90
|23/09/2025
|2
|25
|600,30
|1
|1
|24,30
|24/09/2025
|1
|1
|24,10
|3
|25
|604,90
|25/09/2025
|2
|51
|1 234,20
|4
|54
|1 312,40
|26/09/2025
|4
|46
|1 119,40
|4
|93
|2 269,20
|29/09/2025
|3
|31
|750,20
|3
|16
|388,70
|30/09/2025
|6
|82
|1 976,80
|6
|96
|2 337,60
|01/10/2025
|4
|53
|1 266,70
|3
|52
|1 253,00
|02/10/2025
|1
|1
|24,10
|6
|143
|3 465,90
|03/10/2025
|6
|91
|2 211,30
|4
|91
|2 220,30
|06/10/2025
|5
|29
|701,70
|8
|86
|2 095,90
|07/10/2025
|1
|1
|24,50
|7
|88
|2 168,20
|08/10/2025
|1
|1
|24,50
|6
|244
|6 056,60
|09/10/2025
|5
|63
|1 570,20
|2
|39
|975,10
|10/10/2025
|1
|1
|25,00
|4
|148
|3 722,90
|13/10/2025
|3
|29
|719,10
|2
|101
|2 525,00
|14/10/2025
|3
|23
|573,00
|1
|1
|25,00
|15/10/2025
|2
|51
|1 264,80
|2
|51
|1 269,80
|16/10/2025
|4
|51
|1 259,70
|3
|41
|1 020,70
|17/10/2025
|4
|27
|669,60
|1
|1
|24,80
|20/10/2025
|7
|85
|2 098,10
|4
|88
|2 189,50
|21/10/2025
|6
|198
|4 841,90
|4
|101
|2 523,20
|22/10/2025
|3
|44
|1 091,10
|1
|1
|25,00
|23/10/2025
|2
|28
|694,50
|3
|44
|1 099,90
|24/10/2025
|2
|3
|74,20
|4
|44
|1 092,70
|27/10/2025
|1
|1
|24,80
|4
|68
|1 686,50
|28/10/2025
|1
|1
|24,80
|23
|216
|5 413,50
|29/10/2025
|5
|72
|1 799,70
|5
|31
|778,20
|30/10/2025
|2
|26
|652,60
|4
|51
|1 290,10
|31/10/2025
|5
|60
|1 519,00
|2
|2
|50,70
|03/11/2025
|9
|128
|3 208,70
|9
|41
|1 035,50
|04/11/2025
|11
|179
|4 590,10
|28
|494
|12 824,00
|05/11/2025
|9
|123
|3 166,40
|2
|3
|78,00
|06/11/2025
|4
|27
|685,80
|2
|5
|127,80
|07/11/2025
|9
|78
|1 972,00
|2
|2
|51,20
|10/11/2025
|6
|48
|1 208,60
|2
|36
|907,20
|11/11/2025
|1
|1
|25,20
|1
|1
|25,20
|12/11/2025
|3
|38
|957,70
|1
|1
|25,30
|13/11/2025
|2
|7
|176,50
|3
|10
|253,00
|14/11/2025
|5
|24
|605,20
|4
|36
|913,50
|17/11/2025
|4
|24
|607,00
|2
|5
|127,00
|18/11/2025
|1
|1
|25,10
|1
|1
|25,10
|19/11/2025
|1
|1
|25,20
|9
|102
|2 570,40
|20/11/2025
|3
|51
|1 280,20
|1
|1
|25,20
|21/11/2025
|7
|170
|4 230,30
|1
|1
|25,10
|24/11/2025
|1
|1
|24,80
|3
|12
|298,80
|25/11/2025
|1
|1
|24,90
|5
|170
|4 233,00
|26/11/2025
|1
|1
|24,90
|1
|1
|24,90
|27/11/2025
|2
|11
|273,00
|3
|40
|1 000,00
|28/11/2025
|3
|38
|947,00
|5
|61
|1 527,00
|01/12/2025
|4
|16
|400,00
|1
|1
|25,00
|02/12/2025
|5
|19
|476,90
|1
|1
|25,10
|03/12/2025
|7
|81
|2 012,60
|1
|1
|25,00
|04/12/2025
|1
|1
|24,80
|3
|37
|924,80
|05/12/2025
|3
|17
|425,00
|5
|81
|2 041,00
|08/12/2025
|2
|5
|125,60
|5
|29
|730,80
|09/12/2025
|11
|52
|1 325,00
|13
|158
|4 048,90
|10/12/2025
|11
|55
|1 422,30
|7
|94
|2 444,60
|11/12/2025
|10
|109
|2 821,90
|9
|90
|2 335,80
|12/12/2025
|4
|47
|1 215,40
|5
|97
|2 524,80
|15/12/2025
|2
|21
|540,00
|3
|34
|884,60
|16/12/2025
|6
|39
|1 016,50
|7
|39
|1 021,50
|17/12/2025
|6
|38
|991,20
|4
|24
|627,30
|18/12/2025
|4
|20
|523,10
|3
|21
|552,60
|19/12/2025
|3
|16
|416,20
|3
|5
|131,00
|22/12/2025
|5
|31
|804,70
|3
|7
|182,40
|23/12/2025
|2
|21
|541,90
|1
|1
|25,90
|24/12/2025
|4
|16
|411,20
|1
|1
|25,70
|29/12/2025
|4
|104
|2 626,40
|3
|52
|1 320,90
|30/12/2025
|7
|121
|3 067,60
|3
|55
|1 392,60
|31/12/2025
|1
|1
|25,40
|1
|1
|25,40
