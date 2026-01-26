FLEURY MICHON : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 12 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 588 titres
  • 55 471,69 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • 7 149 titres à l’achat pour un montant de 179 805,20 €
  • 7 882 titres à la vente pour un montant de 199 998,30 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

  • 529 transactions à l’achat
  • 519 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 395 titres
  • 33 683,21 €        

Billy SALHA
Directeur Général

STATISTIQUES TRANSACTIONS 2ème SEMESTRE 2025
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON

 AchatsVentes
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
TOTAL5297 149179 805,205197 882199 998,30
01/07/2025142275 730,303376,30
02/07/20251125,204471 189,00
03/07/20251125,304551 391,70
04/07/202524101,2072205 631,60
07/07/20252251,00103128 166,90
08/07/20251126,501126,50
09/07/2025   2551 463,00
10/07/20257611 613,105962 558,90
11/07/20256561 483,50313345,10
14/07/20255561 489,8051022 728,10
15/07/20253511 356,70331827,70
16/07/2025101864 868,2091393 665,80
17/07/202541012 654,405671 760,40
18/07/20255561 466,007942 483,80
21/07/2025142105 465,607962 509,20
22/07/202562245 755,502252,40
23/07/20251125,401125,40
24/07/20251125,7031012 595,70
25/07/20251125,702952 450,90
28/07/202582807 147,8029230,80
29/07/20251125,401125,40
30/07/20255992 509,601125,40
31/07/20251125,401125,40
01/08/2025103187 997,4035126,20
04/08/2025426654,1052897 338,00
05/08/2025314352,9061834 644,30
06/08/20252250,9051062 733,40
07/08/20258751 923,504491 259,00
08/08/20253681 727,801125,40
11/08/2025313332,90313334,10
12/08/20251125,6025128,40
13/08/20253952 427,404962 467,00
14/08/20252411 045,504601 537,80
15/08/202593167 983,1071624 092,10
18/08/20253741 859,205581 465,80
19/08/20251125,207922 335,00
20/08/20255411 032,5051283 248,90
21/08/20254421 065,301125,50
22/08/2025226657,904581 478,90
25/08/2025323579,8041423 631,30
26/08/202571774 488,4061674 262,60
27/08/2025326652,806421 066,30
28/08/20257902 266,70322556,60
29/08/2025416402,806822 081,60
01/09/20257912 290,402721 814,60
02/09/2025433829,1024100,50
03/09/20251125,104471 188,50
04/09/2025331779,70332809,50
05/09/20251125,3031263 187,80
08/09/2025221531,30221533,30
09/09/20254631 600,202631 600,20
10/09/20251744210 567,504421 033,10
11/09/2025102024 726,401123,80
12/09/20251123,60222519,20
15/09/20251123,606731 737,40
16/09/20251124,10334822,70
17/09/20254491 186,30314341,60
18/09/20251124,308972 366,70
19/09/20255972 348,20211269,40
22/09/20254511 218,902511 233,90
23/09/2025225600,301124,30
24/09/20251124,10325604,90
25/09/20252511 234,204541 312,40
26/09/20254461 119,404932 269,20
29/09/2025331750,20316388,70
30/09/20256821 976,806962 337,60
01/10/20254531 266,703521 253,00
02/10/20251124,1061433 465,90
03/10/20256912 211,304912 220,30
06/10/2025529701,708862 095,90
07/10/20251124,507882 168,20
08/10/20251124,5062446 056,60
09/10/20255631 570,20239975,10
10/10/20251125,0041483 722,90
13/10/2025329719,1021012 525,00
14/10/2025323573,001125,00
15/10/20252511 264,802511 269,80
16/10/20254511 259,703411 020,70
17/10/2025427669,601124,80
20/10/20257852 098,104882 189,50
21/10/202561984 841,9041012 523,20
22/10/20253441 091,101125,00
23/10/2025228694,503441 099,90
24/10/20252374,204441 092,70
27/10/20251124,804681 686,50
28/10/20251124,80232165 413,50
29/10/20255721 799,70531778,20
30/10/2025226652,604511 290,10
31/10/20255601 519,002250,70
03/11/202591283 208,709411 035,50
04/11/2025111794 590,102849412 824,00
05/11/202591233 166,402378,00
06/11/2025427685,8025127,80
07/11/20259781 972,002251,20
10/11/20256481 208,60236907,20
11/11/20251125,201125,20
12/11/2025338957,701125,30
13/11/202527176,50310253,00
14/11/2025524605,20436913,50
17/11/2025424607,0025127,00
18/11/20251125,101125,10
19/11/20251125,2091022 570,40
20/11/20253511 280,201125,20
21/11/202571704 230,301125,10
24/11/20251124,80312298,80
25/11/20251124,9051704 233,00
26/11/20251124,901124,90
27/11/2025211273,003401 000,00
28/11/2025338947,005611 527,00
01/12/2025416400,001125,00
02/12/2025519476,901125,10
03/12/20257812 012,601125,00
04/12/20251124,80337924,80
05/12/2025317425,005812 041,00
08/12/202525125,60529730,80
09/12/202511521 325,00131584 048,90
10/12/202511551 422,307942 444,60
11/12/2025101092 821,909902 335,80
12/12/20254471 215,405972 524,80
15/12/2025221540,00334884,60
16/12/20256391 016,507391 021,50
17/12/2025638991,20424627,30
18/12/2025420523,10321552,60
19/12/2025316416,2035131,00
22/12/2025531804,7037182,40
23/12/2025221541,901125,90
24/12/2025416411,201125,70
29/12/202541042 626,403521 320,90
30/12/202571213 067,603551 392,60
31/12/20251125,401125,40
       

