Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 26.1.2026

Aspo OyjPörssitiedote26.1.2026  
     
     
Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 26.1.2026   
     
Helsingin Pörssi    
     
Päivämäärä26.1.2026   
PörssikauppaOsto   
OsakelajiASPO   
Osakemäärä1 500osaketta  
Keskihinta/ osake             7,6800EUR  
Kokonaishinta11 520,00EUR  
     
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.1.2026   
tehtyjen kauppojen jälkeen: 128 052 kpl.   
     
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)  
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun   
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.   
     
     
Aspo Oyj:n puolesta    
     
Nordea Pankki Oyj    
     
     
Sami HuttunenIlari Isomäki   
     
Lisätietoja:    
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
     
     
www.aspo.fi    


