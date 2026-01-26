ACTEOS : Chiffre d'Affaires 2025

Un repli du chiffre d’affaires, reflet de la cession des activités allemandes et de la transformation de l’activité Mobilité.

Hausse de 9,5% de l’activité Software en France, moteur de la croissance future

Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2025.

EN K€ 2025 2024 (2) Variation 1er semestre 4 139 5 221 -20,7% Acteos France 2ème semestre (1) 4 303 4 042 +6,5% Cumul Annuel 8 442 9 263 -8,9% 1er semestre 0 2 150 -100% Acteos Allemagne 2ème semestre (1) 0 1 633 -100% Cumul Annuel 0 3 783 -100% 1er semestre 4 139 7 371 -43,8% Acteos TOTAL 2ème semestre (1) 4 303 5 675 -24,2% { dont Mobilité 2ème semestre 1 178 1 689 -30,3% { dont Software 2ème semestre 3 125 3 986 -21,6% Cumul Total Annuel 8 442 13 046 -35,3%



(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

(2) France + Allemagne (11 mois d’activité)

EN K€ 2025(1) 2024 (2) Variation France 6 304 5 759 +9,5% Software Allemagne 0 2 938 NA Cumul Annuel 6 304 8 697 -27,5% France 2 138 3 504 -39,0% Mobilité Allemagne 0 845 NA Cumul Annuel 2 138 4 349 -50,8% Cumul Total Annuel 8 442 13 046 -35,3%





Au titre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires d’ACTEOS ressort à 8,4 M€ contre près de 13,0 M€ sur la même période de 2024 (-35,3%). Cette évolution doit être appréciée au regard de l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession effective depuis le 1er décembre 2024. Sur un périmètre comparable excluant la contribution de l’Allemagne sur les 12 mois de l’exercice 2024, le repli de l’activité aurait été ramené à 8,9%.



Prise de commandes Software record en 2025



L’activité Software, réalisée exclusivement en France, affiche une solide progression de 9,5% à 6,3 M€ (74,6% du chiffre d’affaires total de l’année). Cette performance réalisée malgré une réduction de l’effectif dédié à cette activité de plus de 20% matérialise le bien fondé des investissements réalisés au cours des derniers exercices. Ces efforts ont permis d’enrichir la base clients et de renouer avec une forte dynamique de prise de commandes. Sur l’ensemble de l’exercice, les prises de commandes ont ainsi atteint un niveau historique

de près de 7 M€ avec un carnet de commandes à exécuter au 31 décembre 2025 de 3,3 M€, permettant d’envisager sereinement le début de l’exercice 2026. Cette dynamique a été portée à la fois par l’adhésion du parc clients historique aux nouvelles offres du Groupe mais aussi par la conquête de nouvelles référencesprincipalement dans le secteur agroalimentaire.



Sur les prestations, la croissance est également au rendez-vous avec un chiffre d’affaires de 2,1 M€, en progression de 12,5%. Sur l’ensemble de l’année, la contribution du chiffre d’affaires récurrents (maintenance et SaaS) ressort à 3,3 M€, représentant près de 40% de l’activité totale. Sur les activités Mobilité (25,3% du chiffre d’affaires total de l’exercice), le repli du chiffre d’affaires (-39% à 2,1 M€) reflète la transformation en profondeur de la demande du marché. Ainsi, pour rappel, au cours des dernières années l’activité principale d’Acteos dans le cadre de la Mobilité a consisté à accompagner ses clients dans l’équipement des points relais par le biais de la vente de PDA (Personnal Digital Assistant). Hors aujourd’hui, le modèle logistique retenu par les acteurs du e-commerce est en pleine mutation, avec la réduction de ces points relais au bénéfice de lockers. Cette évolution stratégique impacte mécaniquement les ventes d’équipements et ls prises de commandes sur cette activité désormais périphérique pour ACTEOS et

historiquement faiblement contributive à la rentabilité.



Priorités 2026 : confirmation de la dynamique sur les activités Software et retour à la rentabilité opérationnelle



Au cours des prochains mois, ACTEOS entend confirmer la dynamique de prise de commandes observée au cours des derniers mois qui viendra soutenir la croissance de l’activité. Ces perspectives d’activité favorables associées à la poursuite d’une stricte discipline en matière de maitrise des coûts doivent permettre de renouer avec une rentabilité opérationnelle positive sur l’ensemble du nouvel exercice. Il est à noter que cet objectif aura déjà été atteint sur le second semestre 2025. Toutes les équipes sont aujourd’hui pleinement mobilisées

pour confirmer cette inflexion de tendance positive dans la durée.



Suite aux accords conclus en 2025 avec les partenaires bancaires, le solde des Prêts garantis par l’Etat représentant à fin décembre 2025 2 M€ devrait être remboursé par ACTEOS sur les exercices 2026/2027 pour arriver à un désendettement total en fin d’année 2027.



Prochains évènements :

 Publication des résultats 2025, le 12 mars 2026 après Bourse

 Publication du Rapport Financier Annuel, le 27 mars 2026 après Bourse

 Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le 6 mai 2026



À propos d'Acteos :

Fondé en 1986, Acteos est un éditeur et intégrateur de progiciels spécialisés dans l’optimisation des flux logistiques

(supply chain management). Le groupe, présent en France, en Allemagne et au Liban, propose aux entreprises une

suite complète de solutions modulaires et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique – de la gestion

d’entrepôt (WMS) et du transport (TMS) jusqu’à la prévision des approvisionnements (FPS). Cotée sur Euronext Paris,

Acteos s’est imposé comme un acteur de référence alliant innovation technologique et expertise métier au service de

la performance logistique de ses clients.

