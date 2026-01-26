RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 19 au 23 janvier 2026

Paris, le 26 janvier 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 19 au 23 janvier 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 19 et le 23 janvier 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 21/01/2026 FR0013269123 1 337 32,7819 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 21/01/2026 FR0013269123 2 111 32,7636 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 21/01/2026 FR0013269123 1 252 32,6773 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 21/01/2026 FR0013269123 12 000 32,7674 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 22/01/2026 FR0013269123 1 149 33,3797 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 22/01/2026 FR0013269123 2 281 33,4026 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 22/01/2026 FR0013269123 1 270 33,4076 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 22/01/2026 FR0013269123 12 000 33,3910 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/01/2026 FR0013269123 1 302 34,0457 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/01/2026 FR0013269123 2 317 33,9709 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/01/2026 FR0013269123 1 081 33,8652 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/01/2026 FR0013269123 11 000 33,9757 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule. TOTAL 49 100 33,3637

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 19 et le 23 janvier 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

Pièce jointe