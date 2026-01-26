RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 19 au 23 janvier 2026

Paris, le 26 janvier 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 19 au 23 janvier 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 19 et le 23 janvier 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
RUBIS969500MGFIKUGLTC974221/01/2026FR00132691231 33732,7819AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974221/01/2026FR00132691232 11132,7636CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974221/01/2026FR00132691231 25232,6773TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974221/01/2026FR001326912312 00032,7674XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974222/01/2026FR00132691231 14933,3797AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974222/01/2026FR00132691232 28133,4026CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974222/01/2026FR00132691231 27033,4076TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974222/01/2026FR001326912312 00033,3910XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/01/2026FR00132691231 30234,0457AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/01/2026FR00132691232 31733,9709CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/01/2026FR00132691231 08133,8652TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/01/2026FR001326912311 00033,9757XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.TOTAL49 10033,3637 

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 19 et le 23 janvier 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

  

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

