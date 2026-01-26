RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 19 au 23 janvier 2026

Paris, le 26 janvier 2026, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 19 au 23 janvier 2026
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 19 et le 23 janvier 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier
(en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|21/01/2026
|FR0013269123
|1 337
|32,7819
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|21/01/2026
|FR0013269123
|2 111
|32,7636
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|21/01/2026
|FR0013269123
|1 252
|32,6773
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|21/01/2026
|FR0013269123
|12 000
|32,7674
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|22/01/2026
|FR0013269123
|1 149
|33,3797
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|22/01/2026
|FR0013269123
|2 281
|33,4026
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|22/01/2026
|FR0013269123
|1 270
|33,4076
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|22/01/2026
|FR0013269123
|12 000
|33,3910
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/01/2026
|FR0013269123
|1 302
|34,0457
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/01/2026
|FR0013269123
|2 317
|33,9709
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/01/2026
|FR0013269123
|1 081
|33,8652
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/01/2026
|FR0013269123
|11 000
|33,9757
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.
|TOTAL
|49 100
|33,3637
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 19 et le 23 janvier 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
Pièce jointe
- RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 19 au 23 janvier 2026