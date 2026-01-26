VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 19/01/2026 ET LE 23/01/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 19/01/2026 ET LE 23/01/2026

Meudon (France), le 26 janvier 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 19/01/2026 30 000 16,9363 CEUX 19/01/2026 80 000 16,9322 XPAR 19/01/2026 5 000 16,9396 AQEU 19/01/2026 5 000 16,9347 TQEX 20/01/2026 41 044 16,6114 CEUX 20/01/2026 114 533 16,6165 XPAR 20/01/2026 6 227 16,6309 AQEU 20/01/2026 6 158 16,6295 TQEX 21/01/2026 30 000 17,3129 CEUX 21/01/2026 60 000 17,2725 XPAR 21/01/2026 5 000 17,2979 AQEU 21/01/2026 5 000 17,3015 TQEX 22/01/2026 29 132 17,4252 CEUX 22/01/2026 4 000 17,4441 AQEU 22/01/2026 4 000 17,4361 TQEX 22/01/2026 79 832 17,4018 XPAR 23/01/2026 5 000 17,9843 AQEU 23/01/2026 55 057 17,9144 XPAR 23/01/2026 24 943 17,9792 CEUX 23/01/2026 5 000 17,9905 TQEX 594 926 17,1495

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

