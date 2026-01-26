VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 19/01/2026 ET LE 23/01/2026

ENTRE LE 19/01/2026 ET LE 23/01/2026

Meudon (France), le 26 janvier 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
19/01/202630 00016,9363CEUX
19/01/202680 00016,9322XPAR
19/01/20265 00016,9396AQEU
19/01/20265 00016,9347TQEX
20/01/202641 04416,6114CEUX
20/01/2026114 53316,6165XPAR
20/01/20266 22716,6309AQEU
20/01/20266 15816,6295TQEX
21/01/202630 00017,3129CEUX
21/01/202660 00017,2725XPAR
21/01/20265 00017,2979AQEU
21/01/20265 00017,3015TQEX
22/01/202629 13217,4252CEUX
22/01/20264 00017,4441AQEU
22/01/20264 00017,4361TQEX
22/01/202679 83217,4018XPAR
23/01/20265 00017,9843AQEU
23/01/202655 05717,9144XPAR
23/01/202624 94317,9792CEUX
23/01/20265 00017,9905TQEX
 594 92617,1495 

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com		Relations Presse
Taddeo - Romain Grière
Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29 
romain.griere@taddeo.fr

 
Relations actionnaires individuels
N° Vert : 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com		Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr

 

