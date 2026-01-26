iÖGO nanö présente une expérience unique de yogourt avec son innovation Bulles

TORONTO, 26 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le chef de file canadien des produits laitiers, Lactalis Canada, a annoncé aujourd’hui le lancement des yogourts iÖGO nanö Bulles. Cette offre est la première de son genre dans la catégorie des yogourts pour enfants et propose une texture ludique de bulles pour une vraie explosion de plaisir dans un pot de yogourt crémeux de 100 g.

Faits de lait 100 % canadien et de vrais fruits, sans colorants, arômes ou édulcorants artificiels, les iÖGO nanö Bulles introduisent une option de collation novatrice pour les enfants de 6 à 12 ans, inspirée par la popularité croissante de la texture du thé aux perles auprès de la jeune génération de Canadiens – tant chez les jeunes que leurs parents. Fournissant une source de vitamine D et de calcium, ces yogourts sont offerts en trois saveurs délicieuses : crème d’orange avec bulles à saveur de mangue, petits fruits avec bulles à saveur de fraise et banane avec bulles à saveur de mangue.

« Il y a quelque chose d’amusant et de joyeux dans le fait qu’une cuillerée de yogourt puisse provoquer une expérience sensorielle unique et nous sommes ravis d’offrir aux familles Canadiennes cette toute nouvelle façon de savourer un yogourt grâce au lancement des iÖGO nanö Bulles », a déclaré Adrienne Pagot-Gérault, directrice générale de la division yogourt et produits laitiers de culture chez Lactalis Canada. « Cette innovation révolutionnaire diversifie notre marque iÖGO nanö au-delà des yogourts à boire, en offrant un pot de yogourt crémeux qui reflète l’évolution des attentes des consommateurs vers des textures distinctives et des expériences alimentaires ludiques, tout en maintenant l’excellente qualité et la grande valeur nutritive de la marque. »

iÖGO nanö Bulles est la toute dernière offre d’iÖGO conçue pour répondre aux besoins de toutes les catégories d’âge, y compris les yogourts iÖGO, les yogourts à boire iÖGO nanö et les yogourts glacés iÖGO. Les iÖGO nanö Bulles sont offerts chez la plupart des grands détaillants du pays. Pour en savoir plus, visitez le site iögo.ca.

À propos de Lactalis Canada inc. Forte d’une histoire s’étalant sur 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine des marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy!, Marie Morin Canada, Galbani, et Président. Avec plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication à travers le Canada, l’entreprise et ses plus de 4500 employés s’engagent à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens grâce à une croissance durable et responsable, à des produits de haute qualité, à une contribution aux collectivités et à un partenariat avec les agriculteurs, les clients, les partenaires et les fournisseurs. Lactalis Canada figure sur la liste 2025 des meilleurs employeurs du Canada établie par Forbes et est l’un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2025 et en 2026. L’entreprise fait partie du Groupe Lactalis, le chef de file mondial des produits laitiers, dont le siège social se trouve à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e62bbd69-ce43-4c5a-ade9-0cff927f56b2/fr