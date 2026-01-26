Le Centre canadien pour l'intégrité alimentaire publie une déclaration sur les mesures du gouvernement concernant l'accessibilité alimentaire

OTTAWA, Ontario, 26 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien pour l'intégrité alimentaire (CCIA) accueille l'annonce d'aujourd'hui concernant l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels, ainsi que les mesures supplémentaires visant à aborder l'accessibilité alimentaire, à soutenir les organismes communautaires et à renforcer les chaînes d'approvisionnement alimentaire à travers le Canada.

Ce moment reflète une première étape vers une reconnaissance croissante que l’alimentation doit être considérée comme une infrastructure essentielle au Canada. Elle est étroitement liée à la stabilité économique, au bien-être des collectivités et à la résilience nationale.

Les recherches nationales sur la confiance publique du CCIA montrent que l'accessibilité alimentaire demeure la principale préoccupation des Canadiens. Bien que nous ayons observé un certain assouplissement cette année, le problème reste très réel. La lutte pour se procurer des aliments n'affecte pas seulement les budgets des ménages, elle impacte également la confiance dans le système alimentaire lui-même. Lorsque la confiance diminue, le système devient plus fragile.

Le système alimentaire du Canada est l'un des plus grands moteurs économiques du pays. Il soutient des millions d'emplois dans les secteurs de l'agriculture, de la transformation, du transport, de la vente au détail, des services alimentaires et des exportations. Le secteur alimentaire et des boissons est le plus grand secteur manufacturier du Canada. Quand le système alimentaire est fort, les collectivités et l'économie au sens large le sont également.

L’alimentation n'est pas seulement une question de coût. C'est une question de bien-être national.

