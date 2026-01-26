Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 26 janvier 2026 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique ("MASH"), annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société confié à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Espèces : 526 751,56 euros
- Nombre d’actions : 58 515 titres Inventiva
- Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 2 332
- Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 2 741
- Volume échangé à l’achat sur le semestre : 550 198 titres Inventiva pour 2 093 559,19 euros
- Volume échangé à la vente sur le semestre : 576 215 titres Inventiva pour 2 189 327,66 euros
Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Espèces : 428 212.57 euros
- Nombre d’actions : 84 532 titres Inventiva
- Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 1 642
- Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 1 878
- Volume échangé à l’achat sur le semestre : 267 584 titres Inventiva pour 744 692,94 euros
- Volume échangé à la vente sur le semestre : 296 504 titres pour 819 771,51 euros
Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Espèces : 163 510,42 euros
- Nombre d’actions : 34 063 titres Inventiva
|Achats
|Ventes
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Total
|1 642
|267 584
|744 692,94
|1 878
|296 504
|819 771,51
|02/01/2025
|12
|2 741
|5 865.74
|12
|1 487
|3 211.92
|03/01/2025
|3
|485
|1 033.05
|9
|1 320
|2 811.60
|06/01/2025
|1
|15
|31.80
|5
|930
|1 990.20
|07/01/2025
|-
|-
|-
|10
|1 750
|3 780.00
|08/01/2025
|4
|700
|1 498.00
|11
|1 500
|3 240.00
|09/01/2025
|8
|1 050
|2 236.50
|5
|864
|1 857.60
|10/01/2025
|2
|85
|181.90
|6
|276
|593.40
|13/01/2025
|7
|915
|1 939.80
|8
|732
|1 566.48
|14/01/2025
|2
|244
|519.72
|17
|2 641
|5 783.79
|15/01/2025
|9
|1 266
|2 772.54
|4
|750
|1 657.50
|16/01/2025
|10
|1 511
|3 248.65
|-
|-
|-
|17/01/2025
|2
|229
|485.48
|2
|500
|1 080.00
|20/01/2025
|4
|500
|1 060.00
|4
|714
|1 520.82
|21/01/2025
|2
|500
|1 065.00
|6
|786
|1 682.04
|22/01/2025
|10
|798
|1 683.78
|2
|310
|657.20
|23/01/2025
|-
|-
|-
|75
|14 338
|34 267.82
|24/01/2025
|5
|750
|1 732.50
|8
|1 965
|4 637.40
|27/01/2025
|14
|2 791
|6 223.93
|12
|1 000
|2 270.00
|28/01/2025
|10
|1 459
|3 195.21
|-
|-
|-
|29/01/2025
|13
|2 000
|4 320.00
|6
|1 000
|2 180.00
|30/01/2025
|1
|250
|560.00
|61
|9 289
|21 457.59
|31/01/2025
|1
|41
|95.12
|11
|1 567
|3 713.79
|03/02/2025
|10
|1 459
|3 384.88
|12
|2 143
|5 036.05
|04/02/2025
|5
|500
|1 155.00
|11
|1 000
|2 330.00
|05/02/2025
|1
|15
|34.95
|5
|1 000
|2 340.00
|06/02/2025
|6
|1 026
|2 380.32
|5
|252
|589.68
|07/02/2025
|8
|1 209
|2 792.79
|8
|316
|736.28
|10/02/2025
|12
|2 000
|4 580.00
|1
|1
|2.33
|11/02/2025
|18
|2 516
|5 610.68
|6
|1 000
|2 240.00
|12/02/2025
|5
|500
|1 110.00
|9
|1 323
|2 963.52
|13/02/2025
|2
|500
|1 125.00
|7
|1 177
|2 648.25
|14/02/2025
|-
|-
|-
|12
|1 751
|3 992.28
|17/02/2025
|-
|-
|-
|14
|1 249
|2 847.72
|18/02/2025
|-
|-
|-
|25
|3 931
|9 159.23
|19/02/2025
|1
|250
|600.00
|21
|3 836
|9 359.84
|20/02/2025
|1
|250
|605.00
|7
|583
|1 428.35
|21/02/2025
|6
|1 500
|3 795.00
|46
|8 696
|22 261.76
|24/02/2025
|4
|750
|2 062.50
|52
|9 521
|26 373.17
|01/07/2025
|14
|2,613
|6,846.06
|10
|1,236
|3,275.40
|02/07/2025
|18
|3,372
|8,699.76
|-
|-
|-
|03/07/2025
|9
|1,501
|3,977.65
|49
|8,037
|21,378.42
|04/07/2025
|17
|2,999
|7,917.36
|2
|500
|1,325.00
|07/07/2025
|21
|1,516
|4,017.40
|19
|3,342
|8,923.14
|08/07/2025
|4
|837
|2,293.38
|37
|5,720
|15,730.00
|09/07/2025
|10
|1,750
|4,830.00
|21
|2,500
|6,975.00
|10/07/2025
|5
|778
|2,155.06
|10
|1,001
|2,782.78
|11/07/2025
|8
|1,607
|4,467.46
|16
|1,999
|5,597.20
|14/07/2025
|18
|2,878
|7,885.72
|5
|550
|1,518.00
|15/07/2025
|3
|252
|690.48
|20
|2,500
|6,900.00
|16/07/2025
|7
|1,498
|4,149.46
|13
|1,977
|5,515.83
|17/07/2025
|1
|250
|695.00
|10
|1,023
|2,843.94
|18/07/2025
|8
|1,000
|2,760.00
|4
|240
|669.60
|21/07/2025
|15
|2,270
|6,197.10
|1
|250
|685.00
|22/07/2025
|6
|1,000
|2,750.00
|27
|3,760
|10,377.60
|23/07/2025
|33
|5,730
|15,757.50
|35
|6,450
|17,995.50
|24/07/2025
|8
|1,750
|4,742.50
|-
|-
|-
|25/07/2025
|-
|-
|-
|4
|1,000
|2,780.00
|28/07/2025
|21
|4,750
|13,347.50
|42
|7,753
|22,173.58
|29/07/2025
|2
|250
|725.00
|75
|11,154
|32,346.60
|30/07/2025
|27
|4,531
|12,958.66
|10
|1,615
|4,731.95
|31/07/2025
|20
|3,969
|11,192.58
|25
|4,750
|13,585.00
|01/08/2025
|17
|2,750
|7,755.00
|7
|1,251
|3,590.37
|04/08/2025
|11
|2,500
|6,950.00
|5
|1,031
|2,876.49
|05/08/2025
|13
|1,750
|4,935.00
|12
|1,719
|4,864.77
|06/08/2025
|11
|1,984
|5,555.20
|19
|3,539
|10,050.76
|07/08/2025
|21
|3,000
|8,700.00
|22
|3,411
|9,994.23
|08/08/2025
|12
|2,067
|5,932.29
|21
|2,049
|5,962.59
|11/08/2025
|10
|2,000
|5,840.00
|21
|2,250
|6,592.50
|12/08/2025
|2
|279
|825.84
|28
|3,750
|11,137.50
|13/08/2025
|22
|2,901
|8,993.10
|66
|9,750
|30,615.00
|14/08/2025
|4
|750
|2,527.50
|65
|10,999
|37,396.60
|15/08/2025
|18
|3,750
|12,862.50
|14
|2,050
|7,154.50
|18/08/2025
|3
|750
|2,535.00
|34
|5,700
|20,406.00
|19/08/2025
|16
|3,250
|12,382.50
|67
|9,000
|34,740.00
|20/08/2025
|11
|2,500
|9,650.00
|14
|3,040
|11,825.60
|21/08/2025
|29
|4,108
|15,651.48
|16
|3,460
|13,390.20
|22/08/2025
|14
|2,992
|11,459.36
|10
|1,751
|6,811.39
|25/08/2025
|7
|1,750
|6,772.50
|39
|6,750
|27,067.50
|26/08/2025
|14
|2,750
|11,110.00
|19
|3,250
|13,292.50
|27/08/2025
|-
|-
|-
|75
|12,250
|54,145.00
|28/08/2025
|20
|4,000
|19,320.00
|38
|7,000
|34,440.00
|29/08/2025
|28
|6,250
|29,500.00
|40
|5,750
|27,887.50
|01/09/2025
|36
|6,750
|31,792.50
|10
|1,500
|7,560.00
|02/09/2025
|16
|3,000
|13,260.00
|10
|2,250
|10,125.00
|03/09/2025
|-
|-
|-
|27
|5,000
|23,400.00
|04/09/2025
|34
|13,000
|58,760.00
|-
|-
|-
|05/09/2025
|6
|3,955
|17,599.75
|2
|2,000
|9,000.00
|08/09/2025
|27
|12,000
|52,320.00
|7
|10,000
|44,000.00
|09/09/2025
|1
|2,000
|8,900.00
|8
|10,000
|45,500.00
|10/09/2025
|-
|-
|-
|3
|4,000
|18,600.00
|11/09/2025
|-
|-
|-
|3
|1,000
|4,750.00
|12/09/2025
|4
|750
|3,487.50
|-
|-
|-
|15/09/2025
|3
|2,500
|11,300.00
|2
|250
|1,195.00
|16/09/2025
|4
|3,500
|15,575.00
|2
|1,000
|4,500.00
|17/09/2025
|6
|7,000
|30,170.00
|5
|4,000
|17,360.00
|18/09/2025
|-
|-
|-
|12
|3,000
|13,560.00
|19/09/2025
|-
|-
|-
|4
|2,000
|9,240.00
|22/09/2025
|16
|2,345
|10,904.25
|18
|3,250
|15,307.50
|23/09/2025
|29
|5,750
|27,025.00
|32
|6,500
|30,810.00
|24/09/2025
|30
|5,278
|24,912.16
|16
|3,500
|16,765.00
|25/09/2025
|-
|-
|-
|34
|6,955
|34,427.25
|26/09/2025
|31
|6,750
|33,075.00
|33
|6,250
|31,000.00
|29/09/2025
|40
|9,500
|46,930.00
|35
|7,000
|35,280.00
|30/09/2025
|39
|8,000
|38,560.00
|20
|3,750
|18,337.50
|01/10/2025
|14
|2,751
|13,554.95
|33
|6,250
|31,270.00
|02/10/2025
|12
|2,750
|13,970.00
|38
|7,335
|37,921.95
|03/10/2025
|37
|8,000
|42,640.00
|41
|6,250
|33,625.00
|06/10/2025
|47
|9,250
|47,452.50
|13
|1,500
|7,755.00
|07/10/2025
|40
|8,249
|41,162.51
|24
|3,750
|19,387.50
|08/10/2025
|47
|8,722
|40,470.08
|20
|3,047
|14,503.72
|09/10/2025
|49
|10,900
|46,216.00
|35
|6,000
|25,620.00
|10/10/2025
|41
|9,250
|37,185.00
|27
|4,750
|19,380.00
|13/10/2025
|52
|9,900
|38,412.00
|12
|2,750
|10,917.50
|14/10/2025
|30
|6,500
|23,855.00
|56
|12,000
|46,200.00
|15/10/2025
|37
|8,000
|30,880.00
|13
|3,000
|11,760.00
|16/10/2025
|27
|5,750
|20,757.50
|26
|5,069
|18,856.68
|17/10/2025
|30
|6,250
|21,625.00
|21
|4,000
|13,960.00
|20/10/2025
|30
|6,750
|22,545.00
|13
|3,250
|10,985.00
|21/10/2025
|15
|3,500
|11,550.00
|16
|2,750
|9,212.50
|22/10/2025
|29
|6,600
|21,054.00
|9
|2,000
|6,400.00
|23/10/2025
|23
|4,899
|15,039.93
|19
|4,500
|13,950.00
|24/10/2025
|18
|4,000
|12,280.00
|17
|3,474
|10,977.84
|27/10/2025
|13
|3,000
|9,210.00
|44
|7,500
|23,325.00
|28/10/2025
|13
|3,250
|10,562.50
|72
|13,526
|44,500.54
|29/10/2025
|52
|12,000
|39,600.00
|95
|20,181
|74,669.70
|30/10/2025
|47
|8,755
|30,467.40
|3
|750
|2,625.00
|31/10/2025
|5
|1,250
|4,500.00
|33
|6,750
|24,435.00
|03/11/2025
|35
|7,295
|26,043.15
|26
|4,574
|16,740.84
|04/11/2025
|21
|3,005
|10,547.55
|34
|7,177
|25,837.20
|05/11/2025
|26
|4,606
|16,489.48
|9
|2,250
|8,190.00
|06/11/2025
|12
|2,050
|7,646.50
|39
|7,500
|28,350.00
|07/11/2025
|24
|5,344
|19,398.72
|5
|1,250
|4,650.00
|10/11/2025
|39
|8,495
|29,052.90
|4
|750
|2,685.00
|11/11/2025
|12
|2,250
|7,312.50
|-
|-
|-
|12/11/2025
|6
|1,500
|5,040.00
|26
|4,500
|15,210.00
|13/11/2025
|9
|2,250
|7,245.00
|3
|750
|2,430.00
|14/11/2025
|9
|2,250
|7,177.50
|12
|2,500
|8,325.00
|17/11/2025
|10
|2,500
|8,575.00
|46
|8,000
|28,080.00
|18/11/2025
|22
|3,750
|12,975.00
|11
|1,500
|5,235.00
|19/11/2025
|14
|3,000
|10,410.00
|14
|3,500
|12,285.00
|20/11/2025
|17
|2,750
|9,570.00
|18
|4,250
|15,130.00
|21/11/2025
|28
|4,895
|17,132.50
|8
|2,000
|7,100.00
|24/11/2025
|13
|2,800
|9,660.00
|30
|4,000
|14,000.00
|25/11/2025
|15
|3,307
|12,037.48
|51
|10,000
|36,900.00
|26/11/2025
|36
|12,000
|45,960.00
|34
|11,520
|45,388.80
|27/11/2025
|17
|6,500
|24,245.00
|30
|9,000
|34,110.00
|28/11/2025
|21
|4,443
|16,261.38
|1
|500
|1,850.00
|01/12/2025
|6
|2,000
|7,240.00
|4
|1,000
|3,690.00
|02/12/2025
|28
|12,500
|46,750.00
|17
|7,500
|28,725.00
|03/12/2025
|48
|14,255
|49,607.40
|-
|-
|-
|04/12/2025
|16
|5,500
|19,140.00
|14
|5,000
|17,550.00
|05/12/2025
|22
|4,500
|15,705.00
|7
|2,506
|8,821.12
|08/12/2025
|9
|2,500
|8,700.00
|21
|6,912
|24,192.00
|09/12/2025
|12
|5,000
|17,750.00
|25
|8,082
|29,014.38
|10/12/2025
|23
|6,206
|22,713.96
|31
|11,060
|41,475.00
|11/12/2025
|18
|7,000
|26,180.00
|16
|5,000
|19,000.00
|12/12/2025
|5
|2,000
|7,520.00
|1
|80
|308.80
|15/12/2025
|26
|9,000
|33,750.00
|15
|5,500
|20,900.00
|16/12/2025
|23
|9,294
|33,830.16
|21
|8,001
|29,523.69
|17/12/2025
|13
|6,000
|22,620.00
|29
|9,359
|35,844.97
|18/12/2025
|18
|8,000
|30,320.00
|17
|6,943
|27,216.56
|19/12/2025
|22
|9,500
|34,675.00
|13
|5,000
|18,450.00
|22/12/2025
|21
|6,500
|23,335.00
|22
|8,000
|29,280.00
|23/12/2025
|22
|7,500
|28,800.00
|29
|10,494
|40,821.66
|24/12/2025
|12
|4,353
|16,280.22
|10
|4,000
|15,160.00
|29/12/2025
|4
|64
|239.36
|13
|3,563
|13,681.92
|30/12/2025
|5
|1,000
|3,880.00
|3
|1,500
|5,910.00
|31/12/2025
|5
|1,000
|3,870.00
|2
|500
|1,960.00
À propos d'Inventiva
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.
Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com.
Contacts
|Inventiva
Pascaline Clerc, PhD
EVP, External and Corporate Affairs
media@inventivapharma.com
+1 202 499 8937
|Brunswick Group
Tristan Roquet Montegon
Julia Cailleteau
Relations média
inventiva@brunswickgroup.com
+33 1 53 96 83 83
|ICR Healthcare
Patricia L. Bank
Investor Relations
patti.bank@icrhealthcare.com
+1 415 513 1284
Pièce jointe