Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 26 janvier 2026 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique ("MASH"), annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société confié à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Espèces : 526 751,56 euros
  • Nombre d’actions : 58 515 titres Inventiva
  • Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 2 332
  • Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 2 741
  • Volume échangé à l’achat sur le semestre : 550 198 titres Inventiva pour 2 093 559,19 euros
  • Volume échangé à la vente sur le semestre : 576 215 titres Inventiva pour 2 189 327,66 euros

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Espèces : 428 212.57 euros
  • Nombre d’actions : 84 532 titres Inventiva
  • Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 1 642
  • Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 1 878
  • Volume échangé à l’achat sur le semestre : 267 584 titres Inventiva pour 744 692,94 euros
  • Volume échangé à la vente sur le semestre : 296 504 titres pour 819 771,51 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Espèces : 163 510,42 euros
  • Nombre d’actions : 34 063 titres Inventiva
 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total1 642267 584744 692,94 1 878296 504819 771,51
02/01/2025122 7415 865.74 121 4873 211.92
03/01/20253 4851 033.05 91 3202 811.60
06/01/20251 1531.80 5 9301 990.20
07/01/2025--- 101 7503 780.00
08/01/20254 7001 498.00 111 5003 240.00
09/01/202581 0502 236.50 5 8641 857.60
10/01/20252 85181.90 6 276593.40
13/01/20257 9151 939.80 8 7321 566.48
14/01/20252 244519.72 172 6415 783.79
15/01/202591 2662 772.54 4 7501 657.50
16/01/2025101 5113 248.65 ---
17/01/20252 229485.48 2 5001 080.00
20/01/20254 5001 060.00 4 7141 520.82
21/01/20252 5001 065.00 6 7861 682.04
22/01/202510 7981 683.78 2 310657.20
23/01/2025--- 7514 33834 267.82
24/01/20255 7501 732.50 81 9654 637.40
27/01/2025142 7916 223.93 121 0002 270.00
28/01/2025101 4593 195.21 ---
29/01/2025132 0004 320.00 61 0002 180.00
30/01/20251 250560.00 619 28921 457.59
31/01/20251 4195.12 111 5673 713.79
03/02/2025101 4593 384.88 122 1435 036.05
04/02/20255 5001 155.00 111 0002 330.00
05/02/20251 1534.95 51 0002 340.00
06/02/202561 0262 380.32 5 252589.68
07/02/202581 2092 792.79 8 316736.28
10/02/2025122 0004 580.00 1 12.33
11/02/2025182 5165 610.68 61 0002 240.00
12/02/20255 5001 110.00 91 3232 963.52
13/02/20252 5001 125.00 71 1772 648.25
14/02/2025--- 121 7513 992.28
17/02/2025--- 141 2492 847.72
18/02/2025--- 253 9319 159.23
19/02/20251 250600.00 213 8369 359.84
20/02/20251 250605.00 7 5831 428.35
21/02/202561 5003 795.00 468 69622 261.76
24/02/20254 7502 062.50 529 52126 373.17
01/07/2025142,6136,846.06 101,2363,275.40
02/07/2025183,3728,699.76 ---
03/07/202591,5013,977.65 498,03721,378.42
04/07/2025172,9997,917.36 25001,325.00
07/07/2025211,5164,017.40 193,3428,923.14
08/07/202548372,293.38 375,72015,730.00
09/07/2025101,7504,830.00 212,5006,975.00
10/07/202557782,155.06 101,0012,782.78
11/07/202581,6074,467.46 161,9995,597.20
14/07/2025182,8787,885.72 55501,518.00
15/07/20253252690.48 202,5006,900.00
16/07/202571,4984,149.46 131,9775,515.83
17/07/20251250695.00 101,0232,843.94
18/07/202581,0002,760.00 4240669.60
21/07/2025152,2706,197.10 1250685.00
22/07/202561,0002,750.00 273,76010,377.60
23/07/2025335,73015,757.50 356,45017,995.50
24/07/202581,7504,742.50 ---
25/07/2025--- 41,0002,780.00
28/07/2025214,75013,347.50 427,75322,173.58
29/07/20252250725.00 7511,15432,346.60
30/07/2025274,53112,958.66 101,6154,731.95
31/07/2025203,96911,192.58 254,75013,585.00
01/08/2025172,7507,755.00 71,2513,590.37
04/08/2025112,5006,950.00 51,0312,876.49
05/08/2025131,7504,935.00 121,7194,864.77
06/08/2025111,9845,555.20 193,53910,050.76
07/08/2025213,0008,700.00 223,4119,994.23
08/08/2025122,0675,932.29 212,0495,962.59
11/08/2025102,0005,840.00 212,2506,592.50
12/08/20252279825.84 283,75011,137.50
13/08/2025222,9018,993.10 669,75030,615.00
14/08/202547502,527.50 6510,99937,396.60
15/08/2025183,75012,862.50 142,0507,154.50
18/08/202537502,535.00 345,70020,406.00
19/08/2025163,25012,382.50 679,00034,740.00
20/08/2025112,5009,650.00 143,04011,825.60
21/08/2025294,10815,651.48 163,46013,390.20
22/08/2025142,99211,459.36 101,7516,811.39
25/08/202571,7506,772.50 396,75027,067.50
26/08/2025142,75011,110.00 193,25013,292.50
27/08/2025--- 7512,25054,145.00
28/08/2025204,00019,320.00 387,00034,440.00
29/08/2025286,25029,500.00 405,75027,887.50
01/09/2025366,75031,792.50 101,5007,560.00
02/09/2025163,00013,260.00 102,25010,125.00
03/09/2025--- 275,00023,400.00
04/09/20253413,00058,760.00 ---
05/09/202563,95517,599.75 22,0009,000.00
08/09/20252712,00052,320.00 710,00044,000.00
09/09/202512,0008,900.00 810,00045,500.00
10/09/2025--- 34,00018,600.00
11/09/2025--- 31,0004,750.00
12/09/202547503,487.50 ---
15/09/202532,50011,300.00 22501,195.00
16/09/202543,50015,575.00 21,0004,500.00
17/09/202567,00030,170.00 54,00017,360.00
18/09/2025--- 123,00013,560.00
19/09/2025--- 42,0009,240.00
22/09/2025162,34510,904.25 183,25015,307.50
23/09/2025295,75027,025.00 326,50030,810.00
24/09/2025305,27824,912.16 163,50016,765.00
25/09/2025--- 346,95534,427.25
26/09/2025316,75033,075.00 336,25031,000.00
29/09/2025409,50046,930.00 357,00035,280.00
30/09/2025398,00038,560.00 203,75018,337.50
01/10/2025142,75113,554.95 336,25031,270.00
02/10/2025122,75013,970.00 387,33537,921.95
03/10/2025378,00042,640.00 416,25033,625.00
06/10/2025479,25047,452.50 131,5007,755.00
07/10/2025408,24941,162.51 243,75019,387.50
08/10/2025478,72240,470.08 203,04714,503.72
09/10/20254910,90046,216.00 356,00025,620.00
10/10/2025419,25037,185.00 274,75019,380.00
13/10/2025529,90038,412.00 122,75010,917.50
14/10/2025306,50023,855.00 5612,00046,200.00
15/10/2025378,00030,880.00 133,00011,760.00
16/10/2025275,75020,757.50 265,06918,856.68
17/10/2025306,25021,625.00 214,00013,960.00
20/10/2025306,75022,545.00 133,25010,985.00
21/10/2025153,50011,550.00 162,7509,212.50
22/10/2025296,60021,054.00 92,0006,400.00
23/10/2025234,89915,039.93 194,50013,950.00
24/10/2025184,00012,280.00 173,47410,977.84
27/10/2025133,0009,210.00 447,50023,325.00
28/10/2025133,25010,562.50 7213,52644,500.54
29/10/20255212,00039,600.00 9520,18174,669.70
30/10/2025478,75530,467.40 37502,625.00
31/10/202551,2504,500.00 336,75024,435.00
03/11/2025357,29526,043.15 264,57416,740.84
04/11/2025213,00510,547.55 347,17725,837.20
05/11/2025264,60616,489.48 92,2508,190.00
06/11/2025122,0507,646.50 397,50028,350.00
07/11/2025245,34419,398.72 51,2504,650.00
10/11/2025398,49529,052.90 47502,685.00
11/11/2025122,2507,312.50 ---
12/11/202561,5005,040.00 264,50015,210.00
13/11/202592,2507,245.00 37502,430.00
14/11/202592,2507,177.50 122,5008,325.00
17/11/2025102,5008,575.00 468,00028,080.00
18/11/2025223,75012,975.00 111,5005,235.00
19/11/2025143,00010,410.00 143,50012,285.00
20/11/2025172,7509,570.00 184,25015,130.00
21/11/2025284,89517,132.50 82,0007,100.00
24/11/2025132,8009,660.00 304,00014,000.00
25/11/2025153,30712,037.48 5110,00036,900.00
26/11/20253612,00045,960.00 3411,52045,388.80
27/11/2025176,50024,245.00 309,00034,110.00
28/11/2025214,44316,261.38 15001,850.00
01/12/202562,0007,240.00 41,0003,690.00
02/12/20252812,50046,750.00 177,50028,725.00
03/12/20254814,25549,607.40 ---
04/12/2025165,50019,140.00 145,00017,550.00
05/12/2025224,50015,705.00 72,5068,821.12
08/12/202592,5008,700.00 216,91224,192.00
09/12/2025125,00017,750.00 258,08229,014.38
10/12/2025236,20622,713.96 3111,06041,475.00
11/12/2025187,00026,180.00 165,00019,000.00
12/12/202552,0007,520.00 180308.80
15/12/2025269,00033,750.00 155,50020,900.00
16/12/2025239,29433,830.16 218,00129,523.69
17/12/2025136,00022,620.00 299,35935,844.97
18/12/2025188,00030,320.00 176,94327,216.56
19/12/2025229,50034,675.00 135,00018,450.00
22/12/2025216,50023,335.00 228,00029,280.00
23/12/2025227,50028,800.00 2910,49440,821.66
24/12/2025124,35316,280.22 104,00015,160.00
29/12/2025464239.36 133,56313,681.92
30/12/202551,0003,880.00 31,5005,910.00
31/12/202551,0003,870.00 25001,960.00

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com.

Contacts

Inventiva

Pascaline Clerc, PhD
EVP, External and Corporate Affairs
   media@inventivapharma.com
   +1 202 499 8937		Brunswick Group
Tristan Roquet Montegon
Julia Cailleteau
Relations média
inventiva@brunswickgroup.com

   +33 1 53 96 83 83		ICR Healthcare
Patricia L. Bank
Investor Relations
         patti.bank@icrhealthcare.com  

         +1 415 513 1284

 

