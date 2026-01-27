Osisko Développement annonce un placement public par prise ferme de 125 millions de dollars américains d’actions ordinaires afin de faire progresser la conversion des ressources minérales en réserves en vue de l’intégration au plan minier du projet aurifère Cariboo

LE PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE EST ACCESSIBLE, ET LE SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS CANADIEN SERA ACCESSIBLE DANS UN DÉLAI DE DEUX JOURS OUVRABLES, SOUS LE PROFIL D’ÉMETTEUR DE LA SOCIÉTÉ SUR SEDAR+.

MONTRÉAL, 26 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (NYSE : ODV, TSXV : ODV) (« Osisko Développement » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Banque Nationale Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux et Cantor, agissant à titre de co-preneurs fermes principaux et de co-teneurs de livres, pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes »), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme, 35 311 000 actions ordinaires de la Société (chacune, une « action »), au prix de 3,54 $ US par action (le « prix du placement »), pour un produit brut de 125 000 940 $ US (le « placement de base »).

La Société entend utiliser le produit net du placement pour financer des travaux de forage intercalaire de conversion ainsi que des travaux d’exploration en profondeur dans le cadre du projet aurifère Cariboo et répondre à des besoins généraux en fonds de roulement, comme il est décrit plus en détail dans le supplément de prospectus canadien et le supplément de prospectus américain (tel que chacun de ces termes est défini ci-dessous).

La Société a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter jusqu’à un nombre additionnel de 5 296 650 actions au prix du placement afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché, pour un produit brut additionnel pouvant atteindre jusqu’à 18 750 141 $ US (l’« option de surallocation » et, conjointement avec le placement de base, le « placement »), option pouvant être exercée en totalité ou en partie, à tout moment au plus tard à la date correspondant à 30 jours suivant la date de clôture (comme définie ci-après).

Le placement est effectué au Canada au moyen d’un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus canadien ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 23 décembre 2025 (le « prospectus préalable de base »), lequel supplément de prospectus canadien est préparé et déposé par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, et est effectué aux États-Unis au moyen d’un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus américain ») au prospectus préalable de base contenu dans la déclaration d’inscription de la Société établie sur formulaire F-10 (dossier no 333-292328) (la « déclaration d’inscription »), lequel supplément de prospectus américain est déposé par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Le placement pourra également être offert dans certains territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis dans le cadre d’un placement privé, conformément aux lois en valeurs mobilières applicables et selon les modalités convenues entre la Société et les preneurs fermes. Avant d’investir, les investisseurs éventuels au Canada devraient lire le prospectus préalable de base, le supplément de prospectus canadien, lorsqu’il sera disponible, ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi; les investisseurs éventuels aux États-Unis devraient lire la déclaration d’inscription (y compris le prospectus préalable de base), le supplément de prospectus américain, ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi.

L’accès au prospectus préalable de base, au supplément de prospectus canadien et à toute modification de ces documents est fourni conformément à la législation en valeurs mobilières du Canada relative aux procédures applicables pour l’accès à un prospectus préalable de base, à un supplément de prospectus préalable et à toute modification de ces documents. Un exemplaire du prospectus préalable de base est accessible, et un exemplaire du supplément de prospectus canadien relatif au placement sera (dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date des présentes) accessible, sous le profil d’émetteur de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie de la déclaration d’inscription (y compris le prospectus préalable de base) et du supplément de prospectus américain en visitant le profil de la société sur EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Un exemplaire électronique ou papier du prospectus préalable de base, de la déclaration d’inscription, du supplément de prospectus canadien, du supplément de prospectus américain ainsi que de toute modification apportée à ces documents peut être obtenu, sans frais, sur demande au Canada, en communiquant avec Financière Banque Nationale Inc., 130, rue King Ouest, 4ᵉ étage, Toronto (Ontario) M5X 1J9, par téléphone au 416-869-8414 ou par courriel à NBF-Syndication@bnc.ca, ou avec RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 180, rue Wellington Ouest, 8ᵉ étage, Toronto (Ontario) M5J 0C2, à l’attention du Centre de distribution, ou par courriel à Distribution.RBCDS@rbccm.com, ou avec Corporation Cantor Fitzgerald Canada, à l’attention du service Marchés des capitaux, 181, avenue University, bureau 1500, Toronto (Ontario) M5H 3M7, ou par courriel à emcancada@cantor.com; et aux États-Unis, en communiquant avec Financière Banque Nationale du Canada, à l’attention du service Capital Markets, 65 East 55th Street, 8ᵉ étage, New York (New York) 10022, par téléphone au 416-869-8414 ou par courriel à NBF-Syndication@bnc.ca, ou avec RBC Marchés des capitaux, SARL, 200 Vesey Street, 8ᵉ étage, New York (New York) 10281-8098, à l’attention du service Equity Syndicate, par téléphone au 877-822-4089 ou par courriel à equityprospectus@rbccm.com, ou avec Cantor Fitzgerald & Co., à l’attention du service Capital Markets, 110 East 59th Street, 6ᵉ étage, New York (New York) 10022, ou par courriel à prospectus@cantor.com, dans chaque cas en fournissant les coordonnées nécessaires, notamment une adresse électronique ou postale, selon le cas.

La clôture du placement de base devrait avoir lieu le ou vers le 30 janvier 2026 (la « date de clôture ») et est assujettie à l’obtention par la Société de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX et l’approbation de l’inscription au New York Stock Exchange.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des actions, et aucune vente d’actions ne peut avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À PROPOS D’OSISKO DÉVELOPPEMENT CORP.

Osisko Développement Corp. est une société de développement aurifère nord-américaine dont les activités se concentrent sur d’anciens camps miniers et qui présentent un potentiel dans l’ensemble du district. L’objectif de la Société est de devenir un producteur d’or intermédiaire en développant son projet phare, le projet aurifère Cariboo, pleinement autorisé, situé dans le centre de la Colombie-Britannique au Canada, dont elle détient 100 % des droits. Son portefeuille de projets est complété par le projet Tintic, situé dans le district minier historique d’East Tintic, dans l’Utah, aux États-Unis, un site désaffecté présentant un potentiel d’exploration important, de nombreuses données minières historiques et un accès aux infrastructures établies. Osisko Développement se concentre sur le développement d’actifs miniers à longue durée de vie dans des territoires favorables à l’exploitation minière, tout en maintenant une approche rigoureuse en matière d’allocation du capital, de gestion des risques liés au développement et de croissance des ressources minérales.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Sean Roosen Philip Rabenok Président du conseil d’administration et chef de la direction Vice-président, Relations avec les investisseurs Courriel : sroosen@osiskodev.com Courriel : prabenok@osiskodev.com Tél. : +1 (514) 940-0685 Tél. : +1 (437) 423-3644

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » (au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) et des « énoncés prospectifs » (au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, dans sa version modifiée) (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « anticiper », « croire », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « potentiel », « estimer », « proposer », « projeter », « perspectives », « prévoir » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs ou des résultats potentiels. De tels énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre notamment des déclarations concernant l’utilisation du produit net tiré du placement, le calendrier et la capacité de la Société à réaliser le placement aux conditions décrites dans les présentes et dans les délais prévus, la capacité d’obtenir les approbations nécessaires des autorités réglementaires, y compris l’acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX et/ou l’approbation de l’inscription au New York Stock Exchange et la stratégie et les objectifs de la Société concernant le projet aurifère Cariboo. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou autres attentes diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus et qui pourraient s’avérer incorrects. Les résultats réels pourraient différer considérablement en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment, le respect des exigences du New York Stock Exchange et de la Bourse de croissance TSX (le cas échéant), les risques liés à l’exploration, au développement et à l’exploitation du projet aurifère Cariboo, les conditions économiques et du marché générales et les conditions commerciales dans le secteur minier, les fluctuations des taux de change des matières premières et des devises, les modifications du cadre réglementaire et des lois applicables, ainsi que les risques et facteurs divulgués dans la plus récente notice annuelle, les derniers états financiers et le dernier rapport de gestion de la Société, ainsi que dans d’autres documents publics déposés sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov). Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les investisseurs potentiels dans les titres de la Société ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car la Société ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont valables à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.