IBA signe un contrat pour l’installation d’un système de protonthérapie Proteus®ONE au MacKay Memorial Hospital, à New Taipei City, Taïwan

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 27 janvier 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat pour la fourniture d'une solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE1 qui sera installée à l'hôpital MacKay Memorial de New Taipei City, à Taïwan. Il s'agit de la quatrième commande d'un système Proteus®ONE à Taïwan, renforçant encore la position d'IBA en tant que leader incontesté du marché.

Le contrat comprend la livraison et l'installation d'un système Proteus®ONE ainsi qu'un ensemble de solutions d'assurance qualité fourni par IBA Dosimetry. Ce système compact de protonthérapie est conçu pour évoluer et intégrer les dernières avancées technologiques afin que les utilisateurs d’IBA puissent toujours bénéficier des innovations les plus récentes. Le système disposera également de la technique de distribution de faisceau DynamicARC®2 lorsque celle-ci aura obtenu les autorisations règlementaires nécessaires. L'hôpital MacKay Memorial prévoit de commencer à traiter des patients en 2029.

Olivier Legrain, directeur général d'IBA, a déclaré : « Nous sommes très heureux de concrétiser ce nouveau contrat Proteus®ONE, le deuxième signé à Taïwan en moins d’un an. L’intérêt grandissant pour nos solutions de protonthérapie en Asie illustre la pertinence de notre stratégie d’innovation et notre volonté de bâtir des partenariats durables. Ce nouvel accord renforce la position d’IBA comme leader mondial incontesté de la protonthérapie et réaffirme notre détermination à rendre cette technologie de pointe accessible à davantage de patients. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec l’équipe du MacKay Memorial Hospital afin d’offrir à leurs patients atteints de cancer les options de traitement les plus avancées disponibles. »

Le Dr Chun-Hao Chen, MD, PhD, directeur du département de radio-oncologie du MacKay Memorial Hospital, a ajouté : « Nous sommes fiers de nous associer à IBA pour proposer cette technologie de pointe à nos patients. L'installation du système Proteus®ONE à l'hôpital MacKay Memorial représentera un progrès majeur pour délivrer des traitements oncologiques plus précis et plus performants. Cette collaboration marque une avancée essentielle dans notre volonté d’offrir des soins de premier plan et d’élargir l’accès à des thérapies innovantes pour l’ensemble de notre communauté. »

Le prix d'achat type pour un utilisateur final d'un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel varie entre 35 et 45 millions d'euros3.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de l'hôpital MacKay Memorial

Le MacKay Memorial Hospital est un système hospitalier universitaire de premier plan à Taïwan, placé sous la juridiction de l'Église presbytérienne de Taïwan et créé en mémoire du Dr George Leslie MacKay, un médecin missionnaire canadien.

Aujourd'hui, le système de santé MacKay fournit des services médicaux complets à travers plusieurs campus, notamment à Taipei, Tamsui (New Taipei City), Hsinchu et Taitung, avec des services dédiés aux enfants dans le cadre d'un réseau plus large.

À l'échelle de Taïwan, le système MacKay compterait environ 3 500 lits et emploierait quelque 8 800 personnes, dont des médecins, des infirmières et d'autres professionnels de santé.

CONTACT





IBA Investor Relations

Thomas Pevenage

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com





IBA Corporate Communication

Olivier Lechien

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®ONE est une marque commerciale du Proteus®235.

2 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement

3 Ce contrat, signé à la fin de l’année 2025, sera comptabilisé dans les prises de commandes 2025 d'IBA. Conformément à sa

politique de communication financière, IBA annonce la conclusion de contrats commerciaux après réception du premier versement.





