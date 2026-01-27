Lerøy Seafood Group ASA: Kapitalmarkedsdag 2026

Lerøy Seafood Group ASA har gleden av å invitere investorer, analytikere og andre interessenter til selskapets kapitalmarkedsdag den 2. og 3. mars 2026.

Presentasjoner

Ledelsen vil presentere konsernets strategiske prioriteringer, mål frem mot 2030, driftsmessig utvikling og prioriteringer for kapitalallokering ved Lerøys hovedkontor i Bergen den 2. mars. Direktesendt webcast vil være tilgjengelig på www.leroyseafood.com/capitalmarketsday. Det vil også være mulig å sende inn spørsmål digitalt.

Alle presentasjoner vil bli holdt på engelsk.

Omvisning i verdikjeden for laks og ørret

Deltakerne inviteres til å delta på en guidet omvisning i Lerøy sin verdikjede for laks og ørret hos Lerøy Sjøtroll i Austevoll den 3. mars.

Interesse for deltakelse

Ledelsespresentasjonene den 2. mars starter kl. 13:00. Det vil bli servert lunsj fra kl. 12:00.

Felles transport vil bli organisert fra Lerøys hovedkontor i Bergen til Lerøy Sjøtroll i Austevoll den 2. mars, med retur til Bergen den 3. mars.

For fysisk deltakelse, vennligst fyll ut påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig på www.leroyseafood.com/capitalmarketsday senest 2. februar.

På grunn av begrenset kapasitet vil et begrenset antall deltakere bli bekreftet tidlig i februar. Det er ikke nødvendig med påmelding for å følge webcasten.

Fullstendig agenda og praktisk informasjon vil bli publisert på www.leroyseafood.com/capitalmarketsday nærmere arrangementsdatoen.