Bokslutskommuniké 2025, januari – december

Kvartalet

Orderingången minskade med 4 % till 854 MSEK (893). Organiskt ökade orderingången med 3 %

Nettoomsättningen ökade med 18 % till 951 MSEK (807). Organiskt ökade nettoomsättningen med

23 %

23 % Justerad EBIT uppgick till 268 MSEK (163), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 28,2 % (20,2)

EBIT uppgick till 236 MSEK (106), motsvarande en rörelsemarginal på 24,8 % (13,2)

Justerat resultat efter skatt uppgick till 209 MSEK (131). Justeringar inkluderar en skatteeffekt av engångskaraktär om 104 MSEK som ökar periodens skattekostnad. Justerad vinst per aktie uppgick till 4,17 SEK (2,60)

Resultat efter skatt uppgick till 72 MSEK (75) och vinst per aktie till 1,44 SEK (1,49)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 MSEK (177)

Tecknat bindande avtal om förvärv av Molex verksamhet inom industriell kommunikation

Helåret

Orderingången ökade med 23 % till 3 456 MSEK (2 812). Organiskt ökade orderingången med 10 %

Nettoomsättningen ökade med 17 % till 3 577 MSEK (3 059). Organiskt ökade nettoomsättningen med 3 %

Justerad EBIT uppgick till 911 MSEK (665), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 25,5 % (21,8)

EBIT uppgick till 762 MSEK (503), motsvarande en rörelsemarginal på 21,3 % (16,4)

Justerat resultat efter skatt till 689 MSEK (472) och justerad vinst per aktie till 13,73 SEK (9,65)

Resultat efter skatt uppgick till 435 MSEK (310) och vinst per aktie till 8,66 SEK (6,35)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 877 MSEK (592)

Ny organisationsstruktur från 1 januari 2025 för att stärka kundfokus och korsförsäljning

Nya finansiella och strategiska mål fastställda, presenterade vid HMS kapitalmarknadsdag 9 september

Styrelsen föreslår en utdelning på 4,80 kr (0)

Händelser efter periodens utgång

Slutfört förvärv av Molex verksamhet inom industriell kommunikation



VD-kommentar

STARKA LEVERANSER AVSLUTAR ÅRET

Årets sista kvartal präglades av höga leveransvolymer. De höga volymerna möjliggjordes dels av den ökade kapaciteten i vår nordamerikanska tillverkningsenhet, dels av leveranser från orderbok som byggts upp under slutet av 2024 och början av 2025.

Kvartalets orderingång uppgick till 854 MSEK (893), med en organisk ökning med 3 %, mot tuffa jämförelsetal 2024, på grund av stora projektordrar inom Industrial Data Solutions-divisionen (IDS). Marknaden fortsätter att vara svåranalyserad och orderingången har delvis fluktuerat under kvartalet. Vi ser att underliggande basaffär utvecklas positivt, men lägre aktivitet i de affärer som kan leda till större ordrar och projekt för IDS. För helåret uppgick orderingången till 3 456 MSEK (2 812) och en organisk ökning med 10 %.

Kvartalets omsättning uppgick till rekordnivån 951 MSEK (807), vilket motsvarar en organisk ökning om 23 %. För helåret uppgick omsättningen till 3 577 MSEK (3 059), vilket motsvarar en organisk ökning om 3 % och en rapporterad ökning om 17 %. Totalt landar vi in på en book-to-bill för året på 0,99 i fasta valutor.

Under årets sista kvartal ser vi en fortsatt förbättring i Europa och Mellanöstern. Även Tyskland visar tillväxt i både omsättning och orderingång. I Nordamerika noterar vi tillfälligt en något svagare orderingång jämfört med tidigare under året, samtidigt som vi kunnat leverera ut höga volymer. I Asien är utvecklingen stabil med en begynnande återhämtning i Japan.

Vi kan summera efterfrågan för helåret 2025 som en successiv förbättring sedan 2024, vilket framför allt återspeglas i den organiska orderingångsökningen om 10 %. På den europeiska marknaden ser vi fortsatt en något avvaktande hållning hos kunderna, inte minst i Tyskland, även om utvecklingen under andra halvåret förbättrats. Nordamerika har under 2025 utvecklats starkare än förväntat och vi ser både en breddning och ett fördjupat efterfrågemönster i regionen.

NYTT REKORD I RÖRELSERESULTAT

Bruttomarginalen utvecklas i linje med våra förväntningar och uppgår till 63,0 % (62,6), både i kvartalet och för helåret. Vi bedömer att marginalen nu har stabiliserats efter ett år där tullkostnader och prisjusteringar periodvis påverkat marginalen.

Normalt sett är lönsamheten något lägre under det fjärde kvartalet, men för 2025 uppgår det justerade rörelseresultatet för kvartalet till rekordnivån 268 MSEK (163), motsvarande en marginal om 28,2 %. Det som framför allt driver det fina resultatet i kvartalet är de höga leveransvolymerna. För helåret når vi ett justerat rörelseresultat om 911 MSEK (665), vilket motsvarar 25,5 % marginal, i linje med våra långsiktiga lönsamhetsmål.

Vi har ytterligare ett kvartal med underliggande bra kassaflöde från rörelsen som efter rörelsekapitalförändringar uppgår till 231 MSEK (177), där fortsatta lagerreduktioner bidrar positivt med 36 MSEK. Kassaflödet hålls tillbaka av en skattekostnad av engångskaraktär. Nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA uppgår vid årets slut till 2,21x, och är därmed, i enlighet med våra tidigare prognoser, i linje med vårt långsiktiga mål under 2,5x. För att säkra våra finansiella förutsättningar att genomföra vår strategiska agenda till 2030 har vi under kvartalet även ingått ett nytt långsiktigt finansieringsavtal med två svenska banker.

SKATTEKOSTNAD AV ENGÅNGSKARAKTÄR

I samband med koncernens förvärv av Red Lion under 2024 har koncernen valt att tillämpa Section 338(h)(10) i den amerikanska federala skattelagstiftningen. Tillämpningen innebär att transaktionen skattemässigt behandlas som ett tillgångsförvärv, vilket medför att identifierbara tillgångar och goodwill kommer skrivas av skattemässigt över 15 år.

Den genomförda tillämpningen av Section 338(h)(10) har resulterat i en skatteeffekt av engångskaraktär om 104 MSEK, vilken har redovisats som en del av periodens skattekostnad. Det föreligger viss osäkerhet kring den slutliga storleken på engångskostnaden, vilken kan komma att reduceras efter den ytterligare utredning som genomförs under 2026. De framtida skattemässiga fördelarna bedöms sammantaget överstiga engångseffekten med god marginal.

FÖRVÄRV AV MOLEX BUSINESS UNIT INOM INDUSTRIELL KOMMUNIKATION

Under kvartalet ingicks ett överlåtelseavtal om att köpa delarna relaterade till industriell kommunikation från Molex Industrial Solutions division. Det nya tillskottet matchar väl med INT-divisionens befintliga erbjudande såväl som framtida strategi. Vi ser flera synergier mellan förvärvets ledande erbjudande inom network controllers, vilka kompletterar vår produktportfölj och gör vårt totala kunderbjudande bredare och skapar goda möjligheter till korsförsäljning. Affären stängde den 2 januari 2026 och redan i mitten av januari har vi börjat leverera produkter genom vår supply chain från den förvärvade verksamheten. Integrationsarbetet inom INT-divisionen pågår nu för fullt.

UTSIKTER

Vi är i grunden försiktigt positiva till utvecklingspotentialen i det korta till medellånga perspektivet, men med en fortsatt osäkerhet gällande hur det makroekonomiska läget utvecklas. Särskilt det handelspolitiska lägret kan påverka efterfrågeläget och förskjuta kundernas investeringsvilja.

På längre sikt bedömer vi att incitament och trender mot regionaliserad industriproduktion (Nordamerika, Europa, Kina och Sydostasien) kommer att driva ett större behov av automation, digitalisering och kommunikation för industriella applikationer – något som gynnar HMS. Vi ser goda möjligheter att fortsatt vinna nya kunder och öka våra affärer med befintliga kunder genom fortsatta satsningar inom produktutveckling, innovation och försäljningsresurser. Att skapa lönsam tillväxt organiskt och genom förvärv kommer vara vår prioritet kommande år.

Halmstad 2026-01-27

Staffan Dahlström

Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 27 januari 2026.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 577 MSEK under 2025 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

