Ebba Matz har planetkänslor - ny utställning på Bror Hjorths Hus

Uppsala, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

EBBA MATZ FÄRD 31 jan - 15 mars 2026 Bror Hjorths Hus, Uppsala

EBBA MATZ

FÄRD

31 jan–15 mars 2026

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Pressvisning med konstnären : tors 29 jan kl 13-15.

(se mer nedan)

Ebba Matz (f 1963) konst handlar ofta om tid och rum och vilka spår vi lämnar efter oss. Som utställningens titel Färd antyder står ingenting stilla. Det är en färd som pågår i oss och runtomkring oss. Allt är i rörelse. Utställningen består av verk från 2025; skulpturinstallation, grafiska blad, kollage och teckning.

Med omväxlande upphittade och påhittade föremål skapar Ebba Matz verk som speglar dåtid och nutid i små eller stora rymder. Föremålen kan i många fall vara de samma, men får olika innebörd beroende på vilket sällskap de har och hur de placeras i rummet. Det är då det händer något; när blicken rör sig mellan de utställa tingen. Matz samlar och sparar, letar och provar sig fram både i enskilda verk och i sammansättningen av föremål i en utställning för att hitta rätt känsla i kompositionen för varje utställningsrum hon ställer ut i.

Arbetssättet kan beskrivas som kollage i två eller tre dimensioner där de olika delarna i utställningen får berika varandra. Väggarnas teckningar och målningar möter den flerdelade skulpturinstallationen Speglingar av nuet genom blickar bakåt placerad på konsthallens golv.

Ebba Matz konst finns på många håll i det offentliga rummet. Nyligen invigdes hennes verk Under tiden vid Nya Slussen i Stockholm. Uppsalaborna möter hennes verk Deja vu på Dragarbrunnstorg.



PRESSVISNING:



Välkommen på förhandsvisning av utställningen tors 29 jan kl 13–15



med konstnären Ebba Matz.



Avtala tid med: Tomas Järliden, museichef, 018-567034 eller



tomas@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:



Finns på press.brorhjorthshus.se



Frågor? mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:



Utställningen invigs lör 31 jan kl 14.00



med ett kortare samtal mellan museichef Tomas Järliden och konstnären Ebba Matz



FÖREDRAG:



Onsdag 25 februari kl 19.00



Möt konstnären



Ebba Matz berättar om sin utställning och sitt konstnärskap.



ÖPPET:



Tors–sön kl 12–16



Kvällsöppet: 12/2 & 12/3 kl 18-20



About Press - Bror Hjorts Hus



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contact

Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030



