Bitget TradFi duplica hasta 4 mil millones de dólares en volumen diario, señalando la entrada acelerada de traders de criptomonedas a los mercados globales

VICTORIA, Seychelles, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Exchange Universal (UEX) líder mundial, anunció que Bitget TradFi ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 4 mil millones de dólares en volumen diario de trading el 21 de enero. La rápida aceleración destaca un cambio evidente en el comportamiento de los traders, ya que los usuarios nativos de criptomonedas recurren cada vez más a los activos tradicionales para navegar la volatilidad de los mercados globales dentro de un entorno familiar.

El ritmo de crecimiento es notable. Después de que Bitget TradFi superara por primera vez los 2 mil millones de dólares en volumen diario el 8 de enero, la actividad se duplicó en dos semanas, lo que refleja una fuerte y sostenida demanda de acceso dentro de la plataforma a metales, materias primas, índices y FX. En lugar de tratar a TradFi como una función secundaria, los usuarios lo están integrando directamente en sus estrategias de trading, moviéndose con fluidez entre los mercados de criptomonedas y los mercados globales en respuesta a eventos en tiempo real.

El CFD de oro (XAUUSD) continúa dominando la actividad, clasificándose como el producto con mayor actividad de trading en Bitget TradFi. Los datos sugieren que los traders están utilizando el oro como un instrumento dinámico impulsado por eventos, más que como un depósito pasivo de valor. Los picos de volumen se alinean estrechamente con los titulares macroeconómicos, lo que refuerza el papel del oro como un vehículo táctico para el posicionamiento a corto plazo durante períodos de incertidumbre.

Bitget TradFi fue diseñado para este entorno, permitiendo a los usuarios negociar activos globales con velocidad y flexibilidad a nivel cripto, convirtiendo los eventos macroeconómicos en oportunidades inmediatas. Dentro de una sola cuenta, los traders pueden pasar de Bitcoin al oro, de altcoins a índices, sin cambiar de plataforma ni de flujos de trabajo. El resultado es una experiencia de trading unificada diseñada para mercados impulsados por eventos.

Este hito refleja la visión más amplia de UEX de Bitget, donde los activos digitales y los mercados tradicionales convergen bajo un mismo techo. Mientras los traders de criptomonedas miran cada vez más allá de la volatilidad on chain hacia las señales macroeconómicas globales, Bitget TradFi está emergiendo como el puente que hace que esos cambios sean accionables en tiempo real. El aumento del volumen diario de trading ejemplifica este cambio, demostrando cómo la demanda de trading multiactivo está redefiniendo la forma en que los usuarios nativos de criptomonedas interactúan con los mercados globales.

