Le volume quotidien de Bitget TradFi double pour atteindre 4 milliards de dollars, signe de l’engouement des traders crypto pour les marchés mondiaux

VICTORIA, Seychelles, 27 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé que Bitget TradFi a atteint un nouveau record historique de 4 milliards de dollars en volume de trading quotidien le 21 janvier. Cette accélération rapide met en évidence un changement clair de comportement des traders : les utilisateurs natifs de l’univers crypto se tournent de plus en plus vers les actifs traditionnels pour faire face à la volatilité des marchés mondiaux, dans un environnement qui leur est familier.

Le rythme de croissance est remarquable. Après avoir franchi pour la première fois le seuil des 2 milliards de dollars de volume quotidien le 8 janvier, Bitget TradFi a vu son activité doubler en l’espace de deux semaines, ce qui témoigne d’une demande forte et durable pour l’accès, depuis la plateforme, aux métaux, matières premières, indices et devises. Loin de considérer TradFi comme une simple fonctionnalité secondaire, les utilisateurs l’intègrent directement à leurs stratégies de trading, passant de manière fluide des marchés cryptographiques aux marchés mondiaux en fonction des événements en temps réel.

Le CFD sur l’or (XAUUSD) continue de dominer l’activité pour devenir le produit le plus activement négocié sur Bitget TradFi. Les données suggèrent que les traders utilisent l’or comme un instrument dynamique en fonction des événements plutôt que comme une réserve de valeur passive. Les pics de volume coïncident étroitement avec les grandes annonces macroéconomiques, renforçant ainsi le rôle de l’or comme outil tactique pour des positions à court terme en période d’incertitude.

Bitget TradFi a été conçu pour cet environnement : en permettant aux utilisateurs de négocier des actifs mondiaux avec la rapidité et la flexibilité propres à la crypto, il transforme les événements macroéconomiques en opportunités immédiates. Au sein d’un compte unique, les traders peuvent passer du Bitcoin à l’or, des altcoins aux indices, sans changer de plateforme ni de processus. Il en résulte une expérience de trading unifiée, pensée pour des marchés pilotés par l’actualité.

Ce jalon reflète la vision plus large de Bitget en matière d’UEX, où les actifs numériques et les marchés traditionnels convergent au sein d’un même écosystème. Alors que les traders crypto regardent de plus en plus au-delà de la volatilité on-chain pour intégrer les signaux macroéconomiques mondiaux, Bitget TradFi s’impose comme la passerelle qui rend ces évolutions exploitables en temps réel. La forte hausse du volume quotidien des échanges illustre ce changement, tout en montrant comment la demande de trading multi-actifs transforme la manière dont les utilisateurs natifs de l’univers crypto interagissent avec les marchés mondiaux.

