Bitget TradFi הכפילה את נפח המסחר היומי שלה ל-4 מיליארד דולר, מה שמעיד על נהירה של סוחרים קריפטוגרפים לשווקים הגלובליים

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה כי Bitget TradFi הגיעה לשיא חדש של כל הזמנים בנפח המסחר הומי ב-21 בינואר, עת הוא הגיע ל-4 מיליארד דולר. ההאצה המהירה מדגישה שינוי ברור בהתנהגות הסוחרים, כאשר משתמשים שפועלים בסביבה הקריפטוגרפית פונים יותר ויותר לנכסים מסורתיים כדי לנווט בתנודתיות בשוק העולמי בסביבה מוכרת.

קצב הצמיחה בולט. לאחר ש-Bitget TradFi חצתה לראשונה את רף 2 מיליארד הדולר של נפח מסחר יומי ב-8 בינואר, הפעילות הוכפלה תוך שבועיים, דבר המשקף ביקוש חזק ומתמשך לגישה מהפלטפורמה למתכות, סחורות, מדדים ומט"ח. במקום להתייחס ל-TradFi כאל תכונה צדדית, המשתמשים משלבים אותה ישירות באסטרטגיות המסחר שלהם, ועוברים בצורה חלקה בין שווקים קריפטוגרפים לשווקים גלובליים בתגובה לאירועים בזמן אמת.

חוזי הפרשים על זהב (XAUUSD) ממשיכים להיות הפעילות הדומיננטית, והם מדורגים כמוצר הנסחר ביותר ב-Bitget TradFi. הנתונים מצביעים על כך שסוחרים משתמשים בזהב ככלי מהיר ומונע אירועים ולא כאמצעי פסיבי לשמירת ערך. קפיצות בנפח תואמות באופן הדוק לכותרות במאקרו, מה שמחזק את תפקידו של הזהב ככלי טקטי למיקום לטווח קצר בתקופות של אי ודאות.

Bitget TradFi נבנתה עבור סביבה זו, והיא מאפשרת למשתמשים לסחור בנכסים גלובליים במהירות וגמישות ברמה קריפטוגרפית, ולהפוך אירועי מאקרו להזדמנויות מיידיות. בתוך חשבון יחיד, סוחרים יכולים לעבור מ-Bitcoin לזהב, ממטבעות חלופיים למדדים, וזאת מבלי לשנות פלטפורמות או זרימות עבודה.

ציון דרך זה משקף את החזון הרחב יותר של Bitget ל-UEX, שבו נכסים דיגיטליים ושווקים מסורתיים מתכנסים תחת קורת גג אחת. ככל שסוחרי קריפטו מסתכלים יותר ויותר מעבר לתנודתיות בשרשרת אל איתותי מאקרו גלובליים, Bitget TradFi מתגלה כגשר שהופך את השינויים הללו לניתנים ליישום בזמן אמת. הזינוק בנפח המסחר היומי מדגים את השינוי הזה, ומדגים כיצד הביקוש למסחר מרובה נכסים מעצב מחדש את האופן שבו משתמשים מקורבים לקריפטו מקיימים אינטראקציה עם השווקים בעולם.

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

