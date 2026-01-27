ビットゲットトラディファイ、日次取引高が40億ドル (約6,184億円) に倍増、暗号資産トレーダーの世界市場への急激な流入を示す

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、ビットゲットトラディファイ (Bitget TradFi) の日次取引高が1月21日に過去最高の40億ドル (約6,184億円) に達したと発表した。この急激な伸びは、暗号資産ネイティブユーザーが、グローバル市場の変動を慣れ親しんだ環境で乗り切るために従来型資産へ移行している、トレーダーの明確な行動変化を示している。

成長のペースは目覚ましい。ビットゲットトラディファイの日次取引高は、1月8日に20億ドル (約3,092億円) を初めて突破した後、わずか2週間で倍増した。これは、金属、コモディティ、指数、外国為替へのプラットフォーム内アクセスに対する強力かつ持続的な需要を反映している。ユーザーは、トラディファイを単なる付加機能と見なすのではなく、取引戦略に直接組み込み、リアルタイムの出来事に応じて暗号資産市場とグローバル市場の間を流動的に移動している。

金CFD (XAUUSD) は引き続き取引の主体となり、ビットゲットトラディファイで最も活発に取引されている商品である。このデータは、トレーダーが金を受動的な価値保存手段ではなく、迅速に動くイベント駆動型商品として利用していることを示唆している。取引量の急増はマクロ経済ニュースと密接に整合しており、不確実性が高まる時期に短期的ポジションを構築する戦術的手段としての金の役割を裏付けている。

ビットゲットトラディファイはこのような環境のために構築されており、ユーザーは暗号資産レベルの速度と柔軟性でグローバル資産を取引でき、マクロイベントを即時の機会に変えられる。トレーダーは、単一アカウント内でビットコインから金へ、そしてアルトコインから指数へ移動でき、プラットフォームやワークフローの変更は不要である。その結果、イベント駆動型市場向けに設計された、統一した取引体験が実現する。

このマイルストーンは、デジタル資産と従来の市場が一つのシステムで融合する、ビットゲットの広範なUEXビジョンを反映している。暗号資産トレーダーがオンチェーンのボラティリティを超えたグローバルなマクロシグナルにますます注目している中、ビットゲットトラディファイはそうした変化にリアルタイムで対応できる架け橋として台頭している。日次取引高の急増はこの変化を体現しており、マルチアセット取引に対する需要が、暗号資産ネイティブユーザーの世界市場との関わり方を再構築していることを示している。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供しています。同社のエコシステムは、取引執行をサポートするAIエージェントを通じて、ユーザーがよりスマートな取引を行えるよう支援することに取り組んでいます。ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) やMotoGP™との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進しています。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援しています。ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ (Traditional Finance/従来型金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。過去の実績は将来の成果を保証するものではない。ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。詳しくは、同社の 利用規約を参照されたい。

